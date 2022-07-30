社評：紅館舞台駭人意外 安全至上追究責任

舞蹈員重傷可避免

疏忽馬虎必須徹查

紅館1983年啟用以來，一直被視為本港流行樂壇最重要演出場地，「紅館出騷」是不少歌手和表演者的心願，不同年代的歌迷樂迷，對紅館亦有很多回憶。紅館39年歷史中，曾經發生過一些不幸意外，試過有歌迷失足跌落樓梯撞傷頭部，送院搶救無效不治，亦有歌手在舞台意外墮下受傷，但像周四晚舞台巨型屏幕高空急墜壓傷舞蹈員的駭人場面，實屬前所未見。

MIRROR當時得令，不少人對他們的演唱會充滿期待，未料橫禍突來，原定12場演唱會，開到第四場便被迫中途腰斬。事故中，一名舞蹈員頸椎嚴重受傷，情况令人擔心；在場觀眾目擊意外一幕，不少人嚇得目定口呆，至今仍心有餘悸；事故片段網上瘋傳，畫面震慄令人不安，演藝界呼籲停止轉發。外界關注受傷舞蹈員安危，同時亦難免會想，萬一裝置墜落位置下方有觀眾，傷亡何其嚴重。

今次舞台事故，讓原本盛載喜樂熱情的紅館，留下一道令人難以忘記的悲痛傷疤，普羅大眾都想知道，為何發生這樣的悲劇。政府跟進今次事故，官員即晚有反應，回應算是迅速。文體局長和勞福局長昨早到場了解，確認屏幕兩條鋼纜其中一條斷裂，當局已成立由康文署助理署長領導的工作組，連同機電署及其他專家，徹查事故原因，包括有否違反職業安全條例。演唱會主辦方表示，若發現有工作單位或個人涉及不當行為，將即時報警處理。

一般大型表演，租場者須負責場地安全，舞台建築安全要找合資格結構工程師認證，並將相關證明文件，交予康文署審視，大會方面有責任確保舞台裝置及效果，符合當局的舞台安全規定及指引。今次出事的垂直升降屏幕，機械操作不算複雜，類似設計在演唱會沿用多年，之前從未出現問題，足證今次事故完全可以避免。業界人士指出，結構工程師在「開騷」前會再做一次檢查，之後每日檢查，交由製作單位處理。大會及相關單位有沒有跟足規例程序辦事，必須搞清楚。

業界人士稱，現時演唱會製作，「判上判」普遍，製作公司「大判」將各項工程拆細交予「小判」，有時連聘請結構工程師安全檢查，也是由承包商自行負責，這種「自己找人檢查自己」的做法，是否穩妥，值得商榷。當局有必要跟業界商討，改善舞台工程監管安排。與此同時，康文署、機電署等部門有沒有克盡己任，認真把關審視，還是看看文件、草草了事，實際情况同樣需要跟進。

平衡安全與創意

政府業界要商量

今次演唱會事故，除了追究人為疏忽及法律責任，涉事機構有否好好照顧演出者，同樣惹人關注。MIRROR演唱會舞台機關複雜，綵排時已有舞蹈員墮台受傷，有其他表演者在社交媒體上，對製作單位表達不滿；正式「開騷」後，4天內有3天發生事故，除了屏幕下墜意外，也有MIRROR成員失足跌落台，粉絲們看到偶像一時在高空吊橋演出，一時又要做危險動作，心中只有擔心，而不是興奮。

屏幕意外發生之前，已有逾萬人聯署要求主辦方正視演唱會安全，未有適當安全措施前，暫停非必要機關或升降台；康文署在收到市民投訴後，亦有聯同勞工處，就舞台意外情况，向主辦機構提出改善意見。雖然大會之後有聽取建議，取消高危動作表演，然而結果還是發生了嚴重事故。意外發生一次，也許是不幸，但當事故接二連三，一次比一次嚴重，就很難想像不涉疏忽馬虎、不重視安全等問題。屏幕事故發生後，網上出現種種流言，有人質疑涉事巨型屏幕草草安裝；有人則認為演唱會綵排日數不足，質疑為了加場賺錢而壓縮應有綵排時間，不利表演者熟習舞台環境。主辦機構和相關人士有責任向公眾詳細交代和澄清。

大型表演追求華麗奪目，盼令觀眾印象深刻，雖說是主辦者和表演者的共同願望，但歌手和舞蹈員不是雜技人，表演安全才是最基本。演藝界關注今次事故會否長遠影響演唱會創作，擔心當局在舞台設計及機械工程等方面從嚴從緊，變得太過保守，扼殺舞台創意創新空間。業界有此憂慮，可以理解，可是汲取今次意外教訓，加強舞台安全，確有必要，政府與業界可以好好商量，尋求平衡。

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