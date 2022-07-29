社評：經濟病徵當健康信號 衰退危機美息添變數

高通脹兼逢低失業

異常情况70年未見

美國通脹節節上升，6月份消費者物價格指數按年上升9.1%，水平是近41年最高。為了遏抑通脹，聯儲局3月起開始加息，上調幅度亦愈來愈大。今次是聯儲局本年第四度加息，幅度跟上次一樣，同樣為0.75厘。

短短數月，美國已累計加息2.25厘，回到3年多前減息周期開始前的水平。美國持續加息，影響資金流向，港元銀行同業拆息可能加快上升，本港銀行界人士相信，未來一兩個月內將上調最優惠利率，年底前最多累積加息0.75厘，市民供樓負擔增加，樓市亦可能有下調壓力，情况需要留意。當然，本港外匯儲備龐大，銀行體系亦穩健，有力應付外來衝擊，可是借用鮑威爾說法，美國經濟前景異常不明朗，本港下半年經濟表現，隨時有可能受外圍嚴重影響。

聯儲局主席鮑威爾重申必要時將毫不猶豫更大幅度加息，惟同時亦提到稍後或會放慢加息步伐，一切視乎經濟數據。根據鮑威爾說法，年底前聯邦基金利率可能再上調1厘左右，達到「溫和緊縮水平」，言下之意是，今年內一口氣再加息0.75厘的機會，已然不大。近期美國消費開支、生產以至整體經濟活動皆有放緩迹象，鮑威爾承認，現在很難判斷半年至一年後的經濟狀况，但不認為美國經濟必然衰退。

根據慣常定義，GDP連續兩季收縮代表衰退。今年首季美國GDP按年下跌1.6%，昨晚公布的次季數字則跌0.9%，但無論白宮、華爾街以至美國大多數經濟分析師，皆否認美國步入衰退，甚至認為這是「無稽之談」，理由是就業市場持續強勁，全國失業率僅為3.6%，一些州份更低於3%，近乎全民就業；首季消費開支雖然放緩，但經通脹調整後仍有1.8%增長。換言之，勞動市場供不應求，民眾有錢可花，薪酬增長也不錯，完全不似衰退。

現時美國經濟狀况之特殊，確是非常罕見。美國上次同時出現8%以上通脹率及不足4%失業率情况，需要追溯到1950年代初韓戰時期。比較當年今日，有同亦有異。二戰期間，美國為了應付戰爭撐經濟，一直奉行低息政策，聯儲局資產負債表擴大，全靠價格管制壓住通脹。戰爭結束後，美國經濟趨正常，消費需求急速反彈，通脹一度急飈後回落，未料不旋踵韓戰爆發，戰爭人力動員令失業率跌至3%以下，政府軍事開支則急增，導致高通脹再現，最後靠聯儲局收緊貨幣政策壓下，代價是經濟衰退，以及失業率一度升破6%。

當年韓戰打亂了生產和供應，現在美國則是面對疫情和地緣衝突等帶來的「供應震盪」；當年政府國防開支急增，刺激了通脹，現時的高通脹，則跟疫下華府豪擲數萬億美元刺激經濟有關。然而值得留意的是，韓戰爆發前，美國經濟已大致實現戰後正常化，但金融海嘯後美國超寬鬆貨幣政策所造成的扭曲，從未回復正常；當年美國債務對GDP比率，還有聯儲局資產負債表規模，亦遠比現在為小。當年聯儲局只需一年多便拆解了通脹炸彈，經濟實現「V形」反彈，不代表現在一定做得到。

正常情况下，消費保持增長及低失業率都是好事，但在當下異常狀態中，這些「健康」信號其實是病徵，只反映經濟嚴重過熱，就業市場緊張，只會刺激「薪酬-通脹」螺旋向上；民眾依然有錢花，只因之前華府大舉派錢、不少散戶在股市大撈一票。隨着今年美股下跌，通脹急升，民眾手上「彈藥」已在減少，消費行為亦有變化。美國最大型零售商沃爾瑪發出盈警，提到耐用品和服裝消費減少，低毛利的食品銷量則增加，正正反映食品能源價格急漲，消費者開始手緊。這些都是很不妙的經濟信號。過去75年，美國曾6次出現「通脹高於4％而失業率低於5%」的特殊情况，之前5次結局皆是退衰，兼且一般在大半年至兩年內發生。當前美國「高通脹低失業」情况始於去年9月，倘若歷史經驗正確，就算衰退真的未至，相信亦不遠矣。

「軟着陸」一廂情願

香港須作壞打算

美國中期選舉將至，華府不希望經濟衰退，華爾街當然也不想跌市，但正如美國前財長薩默斯所言，現在仍信「軟着陸」更似一廂情願，有「末日博士」之稱的著名經濟學家魯比尼更警告，美國正面臨深度衰退，高負債下可能引爆金融及債務危機，以為經濟只會輕度衰退的人是「癡心妄想」。兩人的觀點，在當下美國輿論場並非主流，可是這兩年華府與聯儲局研判一錯再錯，美國經濟何去何從，難以逆料，外圍風詭雲譎，香港必須多作較壞打算及準備。

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