社評：平衡發展與保育 覓地建屋求實際

財爺重提郊園邊陲

局長倡濕地重劃界

行政長官李家超政綱，強調增加土地房屋供應須提速、提量、提效，新成立的「土地及房屋供應統籌組」及「公營房屋項目行動工作組」，早前已召開會議，討論日後工作，9月底將向李家超提交具體建議。土地房屋問題蹉跎多年，講多做少，新政府新取態，新班子官員在土地開發、房屋興建方面有何主張，自然成為各方焦點。

本港土地資源緊張，多年來發展與保育之間不斷角力。北部都會區與明日大嶼計劃，是本港未來兩大土地供應來源，有保育人士關注，北部都會區內有不少濕地魚塘，擔心環境生態受破壞，至於明日大嶼則涉及填海，爭議更大。財政司長陳茂波近日表示，政府致力增加土地供應、加快房屋供應，不排除發展郊野公園邊陲地帶興建房屋；環境生態局長謝展寰則提到，北部都會區的濕地保育區和濕地緩衝區界線，將來有可能重劃，部分土地會剔出或納入保育。這些主張，無可避免觸動部分社會人士的神經。

發展郊野公園邊陲建屋，早於前特首梁振英主政時期提出。2017年1月，梁振英任內最後一份《施政報告》，提出利用「郊野公園內小量生態價值不高、公眾享用價值較低、位於邊陲地帶的土地，作公營房屋、非牟利老人院等非地產用途」，其後更將大欖及馬鞍山郊野公園範圍內兩處選址，合計40公頃土地作為試點，邀請房協做生態及技術研究。林鄭月娥上台後，提出土地大辯論，對發展郊野公園邊陲有保留，土地供應專責小組報告，亦沒有將之納入優先推行選項名單，最終房協研究中途腰斬，2019年初由政府叫停。

一朝天子一朝臣，現在特區政府由李家超當家，發展郊野公園邊陲的可能，再度提上議事日程，陳茂波是「三朝元老」，對於正反論據，相信亦耳熟能詳：支持者認為，發展郊野公園邊陲，不涉搬遷或賠償，土地開發成本較低，需時亦較短；現時全港約四成土地為郊野公園和特別地區，相比之下，新加坡的郊野公園只佔當地總面積一成，何况郊野公園劃界並無客觀科學標準，沒理由畫地為牢，妨礙建屋；反對者則強調，發展郊野公園邊陲，需要修改法例和程序，並非想像般容易，何况郊野公園深受市民歡迎，亦有生態價值，既然尚有棕地、綠化地帶等供應選項，為何要破壞郊野公園。

數年前的土地大辯論，有助社會上下思考覓地建屋問題，然而面對公屋輪候時間愈來愈長、缺地興建安老院舍，各界總不能一直高談原則，遲遲不付諸行動。典章制度的存在，是要幫助而非妨礙社會解決問題，時移世易，有需要就應該根據現實情形而修改。綠色環境人見人愛，可惜土地資源並非無限，保育與發展，必須求取平衡，過度傾斜任何一邊，皆非好事。

環境局長謝展寰認為，以往很多圍繞保育與發展的爭拗，都是源於「圈地保育」這概念，「劃作保育用途土地就不得發展」，可是消極無為不一定有益於保育。謝展寰提出，未來北部都會區可引入「積極保育」概念，透過改劃濕地緩衝區界線，將原本分散的濕地集中，復育荒廢濕地，連成大面積生態環境，這樣對物種多樣性更為有利，同時亦可釋放邊緣土地作發展用途。只要執行操作得宜，這不失為爭取保育與發展雙贏的做法。

告別理念原則爭拗

具體審視拓地潛力

以往一段長時間，社會有關土地房屋問題的討論，經常都是圍繞「先棕後藍綠」一類理念原則反覆爭拗，將發展棕地跟填海造地、開發綠化帶等倡議對立起來，然而這些選項，本身並非必然互相排斥。香港土地房屋問題水深火熱，覓地建屋必須多管齊下，既要有長遠大計，亦須設法盡快增加短中期供應。比起繼續爭拗理念原則，現在香港更需要的是實踐執行，具體審視一系列潛在可用土地，不管那是棕地、祖堂地、閒置私人農地、市區外圍綠化帶，還是其他選址，倘若適合用來建屋，就快馬加鞭發展，倘若生態價值高，就認真做好保育，這樣才是善用珍貴土地資源。

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