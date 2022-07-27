社評：中概股「雙重主要上市」 港金融中心增添動力

阿里在港「主要上市」

互聯互通引入「北水」

俄烏戰爭與疫情等因素，影響市場氣氛，上半年本港新股市場頗為冷清，IPO集資額全球排名急跌至第9，惟近月港股氣氛，整體而言已比年初有所改善。現時約有160家公司正排隊申請在港上市，加上中概股回流，可望為下半年新股市場表現帶來支持，全年集資額重上全球五大交易所排名，仍可審慎樂觀。

過去半年港股低沉，市場除了寄望更多中概股回流，亦期待現已在港第二上市的中概股，未來能夠納入互聯互通機制，藉此引入更多內地投資者，提振港股表現。根據現行規定，中概股若選擇在港第二上市，雖可獲豁免部分上市規則，但因為不符合港股通納入要求，「北水」無法直接投資。財政司長陳茂波早前透露，正積極游說國家監管機構，准許全部中概股供北水買賣，然而何時方能成事，仍是未知之數。相比之下，昨天阿里宣布準備年底在港轉為「主要上市」（即第一上市），一經落實，已可引入「北水」。

阿里2014年在美國上市，集資超過1500億元，其後再於2019年在港第二上市，今年上半年日均交投超過50億元，比起在美國的250億元日均交易額，雖有明顯距離，惟兩地交易成本、市場規模及監管嚴寬，本來就有差異。阿里作為內地科網巨頭，既是目前本港最大的第二上市股份，又是恒指成分股，今次在港轉為主要上市，並非因為觸及全球成交量有55%在香港交易的門檻規定，而是主動為之，商業及政治因素，皆屬考慮之列。

中美對抗激烈，金融戰風起雲湧。美國以審計監管為名，威脅要將在美上市的中概股除牌，企圖打擊中國企業融資發展，兩國審計監管商議，迄今未見突破。有市場人士認為，大量中概股從美國退市，乃是兩敗俱傷，預料最終只有一些國企背景濃厚或涉及敏感技術的中概股遭除牌，然而華府為了遏制中國，不按牌理出牌，不足為奇。對阿里而言，將在港第二上市改為主要上市，用意之一當然是及早做好政治防風措施，分散風險；與此同時，阿里亦希望以港美「雙重主要上市」的身分，吸引更多內地以至亞洲地區投資者。有分析便認為，阿里納入港股通，潛在資金流入可逼近200億元。

保持香港獨特優勢

助內地企業走出去

當然，股價上落影響因素眾多，內地監管風暴，以及美國除牌打壓，都是影響阿里股價未來走勢的變數，然而阿里「雙重主要上市」決定，無論對公司股價還是本港金融市場，都是一支強心針，對於其他在港第二上市又或有意回流的中概股，更有示範作用。過去大半年，港交所採取一系列措施，為中概股回流在港上市減少障礙。目前在港第二上市的重磅中概股，包括京東、百度、網易等，過去兩個月，嗶哩嗶哩和再鼎醫藥已申請改以香港為主要上市地，倘若阿里「雙重主要上市」推進順利，效果理想，預料不少重磅中概股都會仿效，優先考慮「雙重主要上市」而非在港第二上市，這一趨勢，除了吸引更多資金流入本港金融市場，亦有助鞏固香港國際金融中心地位。

世界格局劇變，大國博弈激烈，出現政經壁壘，企業跨國發展，需要更多考慮政治風險。爭取歐美大企業分拆亞洲業務上市，即使新加坡亦不見得很成功，香港面臨的挑戰就更大。國際新形勢下，香港作為國家的國際金融中心，定位是一邊協助中國企業走出去，一邊廣納世界各地四方財。阿里集團董事會主席形容，香港是該公司全球化戰略的起點，正正呼應這一定位。

市場開放透明、監管制度完善、法治法制健全，乃是國際投資者信心之源。香港要鞏固國際金融中心地位、必須致力維護這些基石，同時亦要善用「背靠國家、聯通世界」的優勢，提升金融競爭力，發揮作為國家橋頭堡的作用。國家主席習近平七一講話，「四個必須」之一，包括必須保持香港獨特地位及優勢，維護自由開放營商環境、維持普通法制度，突顯中央重視這些支撐香港國際金融中心地位的基石，至於「四點希望」中提及的「三個全力支持」，則是希望特區政府抓住歷史機遇，一邊融入國家發展大局，一邊與世界各地展開更緊密交流合作。只要特區當局做好相關工作，香港這個國際金融中心，仍然大有可為。

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