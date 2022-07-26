社評：酷暑難耐弱勢最當災 保障戶外勞動打工仔

劏房戶恍若身處蒸爐

戶外勞動小心熱衰竭

炎炎夏日，北半球處處「發燒」。熱浪席捲歐美，美國多州發出高溫預警，呼籲民眾留在室內；英國錄得攝氏40度高溫，打破數百年紀錄，西班牙首都馬德里更有街道清潔工和裝修工，於工作期間中暑死亡。世衛指出，熱浪單在葡萄牙和西班牙已造成逾1700人死亡，今夏各地死於極端酷熱天氣人數，料將進一步攀升。香港方面，天文台日前錄得36.1度高溫，是 1884年有紀錄以來最高溫的7月天，上水更一度錄得破紀錄的39度。酷熱天氣警告自本月15日下午發出後，已持續生效約250小時，預料未來數天市區最高氣溫均會超過35度。

氣候變化影響全人類，最當災的往往是弱勢。酷熱天氣罩香江，居於劏房及天台屋的基層住戶首當其衝，若無冷氣空調，室內溫度可以比室外高出數度；若開冷氣消暑，又要應付額外電費。雖然劏房租管條例生效已有半年，但業主濫收水電費情况依然存在，有劏房戶坦言，縱然酷熱難耐，亦不敢隨便開冷氣。正午時分，烈日當空，市民走在街上，短短數分鐘，已是汗流浹背，感覺難受；部分基層市民從事戶外工作，烈日下長時間體力勞動，無遮無掩，苦况更是可想而知。

遏阻全球暖化，需要國際社會放下分歧，各國本着「共同但有區別的責任」這一原則，致力減排，現實卻是大國博弈鬥爭不休，西方富國為了應付能源危機，不惜開減排倒車。全球暖化危機加深，意味極端天氣未來更為頻繁，香港作為富裕社會，除了履行環保責任，繼續致力減排，紓緩市區熱島效應，更需要從扶助弱勢的角度，為深受酷熱天氣影響的一群，提供更多支援。針對濫收劏房戶電費問題，政府有責任嚴厲打擊無良業主，同時更要釜底抽薪，加快覓地建屋；對於需要在高溫下從事戶外體力勞動的打工仔，政府同樣需要採取更有力措施，提供適切的健康安全保障。

酷熱天氣下，長時間暴曬，輕則中暑脫水，重則有可能出現熱衰竭，若得不到及時照顧或休息，甚至可以致命。從這一角度而論，預防打工仔因為長時間戶外工作而中暑，事關職業安全，不應跟普通傷風感冒混為一談；因為長時間戶外工作而出現熱衰竭等嚴重情况，更應該列為工傷。隨着夏季酷熱日子不斷增加，世界各地政府紛紛制定應對措施，保障戶外工作人員健康。以毗鄰的廣東省為例，當地早於10年前左右已推出法規，禁止僱員在日間溫度高於39度的情况下，從事任何戶外工作；最高氣溫在37至39度的日子，戶外露天工作不得超過6小時，35至37度的日子，則不得安排戶外露天員工加班。香港有必要因應全球暖化，完善相關勞工保障。

防中暑指引無約束力

職安措施須追上時代

現行《職業安全及健康條例》，雖有要求僱主為員工提供「安全合理工作環境」，惟條文流於籠統，並無列明酷熱天氣下的工作安排。勞工處的「防中暑指引」，在中暑風險評估和戶外工作安排方面，建議較為具體，例如指引提到，酷熱天氣下，戶外工作應安排在早上10時前或下午4時後進行、每20至40分鐘安排小休等，然而有關指引純屬建議，沒有法律約束力，僱員也往往不知道原來有相關指引。有勞工團體指出，現時很多戶外工作，諸如戶外清潔、樹木園藝、滅蟲等，打工仔能否碰上願意跟隨指引辦事的良心僱主，某程度是運氣，有打工仔便表示，他們要在酷熱天氣下連續工作兩三小時，其間並無機會休息。

誠然，中暑風險高低，取決於多項因素，除了室外氣溫，濕度、服裝、通風、工作強度等，皆有影響，單以溫度作為指標，未必全面，但這是技術問題，總有方法完善。現時勞工處的「防中暑指引」，有關中暑風險評估的內容艱澀複雜，新任勞福局長表示，正考慮將天文台的「暑熱指數」作為指標，無疑是一項改進，但這始終不是法定要求，僱主若無嚴格遵從，當局是否真的可以根據職安條例有效追究，乃是一大疑問。法律需要追上時代，全球暖化下，職安保障範圍亦需調整，當局應考慮以立法代替指引，照顧酷暑下辛苦工作的打工仔。

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