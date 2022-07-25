社評：嚴懲違規與教育並重 保護個人信息須指引

【明報社評】國家互聯網信息辦公室對網約車企業滴滴全球股份有限公司施以有史以來最重的刑罰80億元人民幣，原因是該公司違反3條信息保護法律。依法懲處違法行為，以示國家重視保護個人信息，並透過此範例警告相關企業必須履行保護個人信息的重要性，值得支持。但國家必須盡快出台規定的執行細則，同時嚴格要求行政機關和國企以身作則，並且加強宣傳教育，讓用家知曉其權利及防範意識，雙管齊下才是保護個人信息的最有效方法。
過度收集個人信息比比皆是
滴滴公司知法犯法罪有應得
網信辦經過一年調查，公布對滴滴公司罰款80億元的決定，滴滴公司對於被指違反《網絡安全法》、《數據安全法》和《個人信息保護法》並無抗辯，網信辦列舉違法收集和過度收集信息的具體數字，這些信息包括這家網約車企業客戶的人臉識別、年齡、職業、親情關係、約車地點、司機學歷等等需要保護的信息。相信的確如網信辦所說，證據確鑿。
利用互聯網和社交平台開發的創新產業，方興未艾，企業賺得盆滿鉢滿，用戶也有嶄新與方便的服務體驗，惟國家對此的監管，是讓創科企業「先行先試」，到發現問題才制定法律或者管理規定加以規範，這種管理做法，有利培育新興產業，因為如果等待法律完備才允許商業運作，在某種程度上會窒礙創科企業，但從用家利益保護的角度看，則可能要承受很大的風險。過去兩年，國家陸續對這些已經「坐大」的企業，調查其市場壟斷以及違反保護個人信息的行為，施以重罰，做法是否有欠公允，言人人殊。
滴滴公司被罰80億元，從金額上並非最大，阿里巴巴曾被罰182億元，從罰款佔企業年度收益的比例看，美團被罰佔年度收益3%，阿里巴巴佔4%，滴滴公司則佔4.6%，但都沒有超出法律規定的最高5%。如果嚴懲違法企業能夠起到示範作用，警戒其他相關企業重視法律法規，無可厚非，也不會有人為商家鳴冤叫屈。
滴滴公司的違法行為，的確難辭其咎，因為網信辦在2021年4月草擬個人信息保護暫行規定，曾經諮詢過滴滴公司的意見，所以該公司對政府的意圖以及規定的細節，是知情的，卻沒有因此而在過度收集客戶信息方面有所收斂，罪有應得。
網信辦宣布對滴滴展開調查，始於該公司去年7月「私下」到美國上市，由於被調查而叫停上市，現在公布調查結果，發現該企業違反8項保護個人信息的3條法律，是否會給人藉口打擊的印象，有待進一步分析。但判決有關法律追溯期的問題，令人費解，需要有關機構解釋，《網絡安全法》、《數據安全法》和《個人信息保護法》分別於2017年7月、2021年9月與2021年11月開始執行，而滴滴公司被指從2015年6月開始有違法行為，在法律生效前的做法，為什麼是違法呢？
雖然有關法律已經生效，執行細則卻仍未公布。網信辦經過一年多草擬個人信息保護暫行規定，至今還沒有完成。個人信息保護牽涉到信息收集、加工、儲存、使用和傳輸，過程繁複，不同層級的工作人員都有機會接觸到個人信息，法律只作原則性要求，必須要有執行細則才能使企業知所遵循，執行細則頒布之前，所有企業都有「踩地雷」的風險。
國企沒有履行表率責任
用家不知情選擇權無效
國家法律，人人都應遵守，毫無異議，但國家行政機關以及國企應有帶頭示範的責任。現在電訊業國企、銀行及醫療機構，對於保護個人信息方面，乏善足陳，如果認真調查並追究法律責任，相信是「一打一個準」。雖然說即使國企做不好，私企也要守法，現在只看到嚴懲私企，對國企要求稀鬆，在公眾面前，法律的嚴肅性大打折扣。
保護個人信息，用家也有責任，法律明示用戶對信息收集有同意權、知情權和選擇權。然而，用戶往往對於自身的權利一無所知。他們被告知的權利，並非以通俗易懂的語言寫成，更是寫在密密麻麻的幾頁紙上，加上政府從來沒有對個人信息保護方面盡力做宣傳教育，所以，用戶是在形式上被告知權利，實際上是在不知情的情况下行使所謂選擇權。用戶對收集個人信息的機構沒有要求或無從要求，國企和私企也就可以肆無忌憚的踐踏法律。
個人信息保護牽涉到生活上各個層面，若調查企業每一個做法的細節，十分困難，現在科技發達，政府只要檢查電腦程式的設計，查看其在收集、儲存和使用信息方面有沒有超出權限，應該可以事半功倍，而不是等到有投訴或者懷疑某個企業有其他違法行為，才一併調查有關保護個人信息的行為。
重罰違規行為，應該全力支持，方能維護法律的嚴肅，但執法必須高度透明，才能使遵紀守法的企業知所遵循，《個人信息保護法》的執行細則必須盡快出台。同時應該加強宣傳教育，讓用家清楚明白自身權利，才可以為法律有效實施起到相得益彰的作用。
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