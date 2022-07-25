社評：嚴懲違規與教育並重 保護個人信息須指引

過度收集個人信息比比皆是

滴滴公司知法犯法罪有應得

網信辦經過一年調查，公布對滴滴公司罰款80億元的決定，滴滴公司對於被指違反《網絡安全法》、《數據安全法》和《個人信息保護法》並無抗辯，網信辦列舉違法收集和過度收集信息的具體數字，這些信息包括這家網約車企業客戶的人臉識別、年齡、職業、親情關係、約車地點、司機學歷等等需要保護的信息。相信的確如網信辦所說，證據確鑿。

利用互聯網和社交平台開發的創新產業，方興未艾，企業賺得盆滿鉢滿，用戶也有嶄新與方便的服務體驗，惟國家對此的監管，是讓創科企業「先行先試」，到發現問題才制定法律或者管理規定加以規範，這種管理做法，有利培育新興產業，因為如果等待法律完備才允許商業運作，在某種程度上會窒礙創科企業，但從用家利益保護的角度看，則可能要承受很大的風險。過去兩年，國家陸續對這些已經「坐大」的企業，調查其市場壟斷以及違反保護個人信息的行為，施以重罰，做法是否有欠公允，言人人殊。

滴滴公司被罰80億元，從金額上並非最大，阿里巴巴曾被罰182億元，從罰款佔企業年度收益的比例看，美團被罰佔年度收益3%，阿里巴巴佔4%，滴滴公司則佔4.6%，但都沒有超出法律規定的最高5%。如果嚴懲違法企業能夠起到示範作用，警戒其他相關企業重視法律法規，無可厚非，也不會有人為商家鳴冤叫屈。

滴滴公司的違法行為，的確難辭其咎，因為網信辦在2021年4月草擬個人信息保護暫行規定，曾經諮詢過滴滴公司的意見，所以該公司對政府的意圖以及規定的細節，是知情的，卻沒有因此而在過度收集客戶信息方面有所收斂，罪有應得。

網信辦宣布對滴滴展開調查，始於該公司去年7月「私下」到美國上市，由於被調查而叫停上市，現在公布調查結果，發現該企業違反8項保護個人信息的3條法律，是否會給人藉口打擊的印象，有待進一步分析。但判決有關法律追溯期的問題，令人費解，需要有關機構解釋，《網絡安全法》、《數據安全法》和《個人信息保護法》分別於2017年7月、2021年9月與2021年11月開始執行，而滴滴公司被指從2015年6月開始有違法行為，在法律生效前的做法，為什麼是違法呢？

雖然有關法律已經生效，執行細則卻仍未公布。網信辦經過一年多草擬個人信息保護暫行規定，至今還沒有完成。個人信息保護牽涉到信息收集、加工、儲存、使用和傳輸，過程繁複，不同層級的工作人員都有機會接觸到個人信息，法律只作原則性要求，必須要有執行細則才能使企業知所遵循，執行細則頒布之前，所有企業都有「踩地雷」的風險。

國企沒有履行表率責任

用家不知情選擇權無效

國家法律，人人都應遵守，毫無異議，但國家行政機關以及國企應有帶頭示範的責任。現在電訊業國企、銀行及醫療機構，對於保護個人信息方面，乏善足陳，如果認真調查並追究法律責任，相信是「一打一個準」。雖然說即使國企做不好，私企也要守法，現在只看到嚴懲私企，對國企要求稀鬆，在公眾面前，法律的嚴肅性大打折扣。

保護個人信息，用家也有責任，法律明示用戶對信息收集有同意權、知情權和選擇權。然而，用戶往往對於自身的權利一無所知。他們被告知的權利，並非以通俗易懂的語言寫成，更是寫在密密麻麻的幾頁紙上，加上政府從來沒有對個人信息保護方面盡力做宣傳教育，所以，用戶是在形式上被告知權利，實際上是在不知情的情况下行使所謂選擇權。用戶對收集個人信息的機構沒有要求或無從要求，國企和私企也就可以肆無忌憚的踐踏法律。

個人信息保護牽涉到生活上各個層面，若調查企業每一個做法的細節，十分困難，現在科技發達，政府只要檢查電腦程式的設計，查看其在收集、儲存和使用信息方面有沒有超出權限，應該可以事半功倍，而不是等到有投訴或者懷疑某個企業有其他違法行為，才一併調查有關保護個人信息的行為。

重罰違規行為，應該全力支持，方能維護法律的嚴肅，但執法必須高度透明，才能使遵紀守法的企業知所遵循，《個人信息保護法》的執行細則必須盡快出台。同時應該加強宣傳教育，讓用家清楚明白自身權利，才可以為法律有效實施起到相得益彰的作用。

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