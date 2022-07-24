社評：拜登普京先後到訪 中東地緣政治生變

地區大國自主性提升

美用舊劇本處處碰壁

冷戰時代，中東曾是美蘇兩大集團角逐的焦點地區。蘇聯解體後，美國一強獨大，一度主導中東事務。阿拉伯之春後，特別是世界「新能源」之風嚴重衝擊中東的地區大國，加之美國戰略重點轉移，中東漸成戰略棄子。俄烏戰爭爆發後，中東的石油和天然氣資源再度引起美國重視。惟世局丕變，特朗普拋棄庫爾德盟友的無情無義、拜登在阿富汗撤軍的倉皇失措，都令美國國力的衰弱暴露無遺，中東各國也不再唯美國馬首是瞻。

拜登在今次上任後的首度中東之行中，彷彿拿錯「沙漠梟雄」（Lawrence of Arabia）年代的舊劇本，因而屢屢踢到鐵板。例如，在以巴衝突問題上，他既不願糾正特朗普時代偏袒以方的錯誤，又奢談支持「兩國方案」，結果他還未回國，以巴就在加沙地帶開火衝突；他一路渲染「伊朗威脅」，力圖在吉達峰會打造針對德黑蘭的「中東版北約」，卻遭與會各國冷待，阿聯酋更宣布將向伊朗重派大使；他極力拉攏沙特阿拉伯與以色列改善關係，卻遭沙特公開潑冷水，表明無意與以建交；他力促沙特等國增產石油，卻被告知須在包括俄羅斯在內的石油輸出國組織及其伙伴國（OPEC+）框架內磋商。他走後，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）即與普京電話商討；而他在沙特期間，與被指要對殺害前《華郵》記者卡舒吉負責的穆罕默德碰拳致意，被指在人權領域妥協退步，引發輿論惡評如潮……

拜登在中東特別強調，美國不會離開中東，「不會讓中國、俄國或伊朗乘虛而入」，但沙特外交國務大臣朱拜爾（Adel al-Jubair）卻表示，該國政策是與各國建立溝通橋樑並打交道，中國是沙特重要貿易伙伴、能源市場及投資者，在中美兩國之間，並非相互排斥。

普京到訪德黑蘭，是俄烏戰爭爆發後他第二次出國訪問，亦是開戰以來首次到訪前蘇聯加盟共和國以外的地區，目的當然是突破美歐的外交封鎖。俄伊土三國峰會，公開的主題是商討敘利亞局勢，但實際各有所需，抱團取暖。

三國峰會俄扮演配角

火藥桶依舊中國慎入

俄羅斯和伊朗同遭美國制裁，經濟遭遇困境，兩國能源企業今次簽署總額約400億美元協議，還商定將在雙邊交易中逐步棄用美元。土耳其總統埃爾多安是普京開戰後會見的首名北約國家元首。土耳其未跟隨西方對俄制裁，還在瑞典、芬蘭加入北約議題上扮演「攪局」角色。作為回報，普京把與烏克蘭談判和允許烏海路出口糧食協議的「大禮」送給土方，變相提升埃爾多安的國際形象。兩人在德黑蘭會面時，普京一反常態地「恭候」埃爾多安一分鐘，給足對方面子。俄方是用土耳其來牽制西方，而土方則是打俄羅斯牌，來向美國和歐盟叫價。埃爾多安更以土方展開反恐戰爭為由，呼籲美國離開敘利亞幼發拉底河（Euphrates）以東地區。俄伊土峰會的主題，似是聯手把美國從敘利亞和伊拉克趕走，只是今次俄羅斯是配角，伊朗、土耳其才是主角。

美俄影響力的減弱，地區大國戰略自主和話語權的提升，並不意味中東局勢更加安全。全球糧食、能源危機，對區內多國穩定的衝擊亦不可低估。雖然各國對經濟議題的關注度提升，但幾個熱點火藥桶引爆機會仍高。在敘利亞，美俄伊土四方都有駐軍，以色列也不時發動導彈和空中襲擊；隨着伊朗核技術提升，以色列一直惴惴不安，雖然美國向以色列保證不會讓伊朗取得核武，但以國看守政府總理拉皮德再次重申，外交和談判有所不足的時候，動武必須是一個選項；以巴衝突仍時斷時續；也門的停火協議雖已達成，但落實機制仍然脆弱。

在地緣政治格局被地區大國重塑的形勢下，成功的中東外交必須能積極回應區內國家發展經濟的訴求，這方面美俄都力有未逮。近年一些中東國家提出「向東看」，加強對華交往，雖與「一帶一路」倡議契合，但大多只是他們推行多元平衡外交的需要，中國必須保持頭腦冷靜和戰略定力，不能對此有過多的幻想，進入中東須戒慎恐懼，避免落入美國等西方國家的輿論圈套。

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