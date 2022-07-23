社評：特首權重酌情須慎用 豁免國旗費先定規矩

國旗非一般宣傳品

豁免收費理據充分

今年是香港特區成立25周年，早前全港多區皆有掛上國旗區旗，迎接七一，當中不乏社區團體或組織自發懸掛，有屋邨出現掛滿國旗及區旗的「旗海」，惹人注目；與此同時，個別地點亦發生了污損國旗區旗事件，警方列作刑毀案件處理。由反修例風暴到愛國者治港，香港政治環境經歷重大變化。反修例風暴期間，污損破壞國旗案件甚多，多人因侮辱國旗罪成，特區政府強調加強愛國教育，一些政黨和團體亦主張，在重大節日多掛國旗區旗，回歸25周年過去，「十一」國慶兩個多月後又至，預料不少地區屆時又會出現一片旗海。

近日有專欄作家提到，去年有團體在國慶日前後，在元朗公路的燈柱掛國旗，事後路政署徵收逾14萬元行政費及巡查費。專欄作家批評政府向自發掛國旗的市民「收租」，引起迴響，就連行政長官李家超亦表示關注，強調政府一向積極推動民間在尊重國旗區旗前提下，共同慶祝國慶日，他已指示有關部門豁免相關費用，以及制訂適當有效措施，避免同樣事情再發生。

放眼世界，國慶等重大節日，官方民間高掛國旗，乃是尋常不過的事情。當然，國旗展示方式不能有誤，當局需要教育公眾如何正確懸掛國旗，以免鬧出笑話，有損國家尊嚴；另外，公眾地方懸掛國旗，必須顧及市民安全。香港地少人多，公路兩旁懸掛任何旗幟，除了確保穩固、不損公物，亦不可以妨礙視線，以免影響交通安全，當局有責任依法規管。

路政署規定，團體或個人如欲在路燈燈柱懸掛任何橫額旗幟，須提交申請，行政費1990元，另要繳交巡查費，作為懸掛期間政府請維修商定期安全檢查的開支。有關收費屬行政安排，並非法例規定，翻查資料，2000年時每支橫額旗幟巡查費為3元，經多次調整後升至現時的6元，路政署強調收費原則只是收回成本。

根據署方說法，去年8月首次接獲民間團體申請懸掛國旗賀國慶，遂按既定程序及收費標準處理，涉事團體國慶日前後掛了逾千面國旗，計算出的巡查費，就是14萬多元，涉事團體申請獲批後，亦有按規定付款。換言之，事件中涉事團體和路政署，由申請、審批到付費，都有跟足規矩辦事。

申請懸掛任何物品，必須遵守法律及安全規定，這一點不能有任何妥協，即使團體出於愛國掛國旗，亦要守規矩。2020年，有市民未經批准在深水埗一帶燈柱及交通指示牌頂部懸掛國旗，當局便依法移除相關旗幟及撐杆。現在的一個爭議點，是懸掛國旗應否豁免徵收行政費及巡查費。

國旗象徵國家、區旗象徵香港特區，它們不是一般商業宣傳品，亦不能與政黨為競選懸掛宣傳旗幟橫額相提並論。鑑於國旗區旗的特殊性，將兩者列作特例，豁免徵收行政費及巡查費，做法可以接受。當然，有別於可收可不收的千多元行政費，巡查費屬政府請維修商做安全檢查的必要開支，政府不向涉事團體或個人徵收，等於由當局代付，不過話說回來，倘若只是單純懸掛國旗區旗，沒有攙雜涉事團體的自我宣傳物品或標記，由政府補貼定期檢查開支，可理解為當局支持民間懸掛國旗區旗，涉及金額有限，道理亦說得通。

施政要以結果為目標

不應靠酌情繞過程序

今次豁免收費事件，當局處理有不妥之處，問題不在於豁免掛國旗收費有沒有理據，而是當局並非先訂下具體豁免機制，作為處理相關事宜準繩，反而是由特首直接介入，指示行政部門針對一宗個案行使酌情權，之後才去制訂「適當有效措施」。特區行政主導，特首權力大，介入個別事件、行使酌情權，必須嚴格慎重，準則愈明確愈好。豁免懸掛旗幟橫額收費，應該只限國旗區旗，以及國家重大節日前後指定期限。

政府公布豁免近15萬元收費後，有份協助掛國旗市民的元朗地區人士批評，路政署「欺善怕惡」，去年他要求豁免，署方不批，現在有專欄作家公開事件、立法會議員去信跟進，當局就突然退款，予人感覺是某些人施壓便可豁免，反問收費和豁免基於什麼準則。有關說法，正正反映當局處理問題所在。新特首強調以結果為目標，若程序妨礙做事，便應該改革程序，這是合理施政方針，但如果太依靠酌情繞過程序，那就不是好的做法。

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