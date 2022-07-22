社評：通關路線應靈活 防疫政策忌紛亂

市民適應疫情新常態

抗疫無現成功課可抄

香港防疫進入新的階段，一方面本地疫情反彈，昨日新增4375宗確診個案，包括4076宗本地確診及299宗輸入個案，是相隔3個月後個案再度升破4000宗，但預料仍未見頂；另一方面，市民已經逐漸習慣了疫情下的新常態，市面生活大部分復常，即使政府宣布將增加檢測通告、加密院舍職員的檢測頻率，對大多數人的生活，亦影響不大。相對而言，對商界和市民來說，盡快恢復正常通關反而是更緊迫之事。

對內地通關與對外國通關，兩者都關乎香港的經濟發展與市民的生活福祉。由於香港位處中國內地與世界的交匯點，而中外防疫政策又迥然不同，這就決定了香港的防疫政策，不可能完全照搬任何一種現成的樣板，無論是上海，還是澳門、新加坡，都不是香港的榜樣，我們必須嘗試走出一條自己的路。一方面，作為國際金融、航運中心，香港與國際間的人員往來需求，不是任何一個內地城市可以比擬；而作為中國的一部分，又是世界進入中國的南大門，與內地特別是大灣區的人員經濟來往，亦是香港賴以生存的重要基礎，香港亦不應成為中國防疫的缺口或破綻。因此，通關對香港來說，對內對外同樣重要，兩者也非截然對立的零和遊戲。

李家超上任特首第三日在談及通關事宜時表示，無論與內地或國際恢復正常通關，「做到哪一個就做哪個」，兩者沒有一定互相排斥，表態理性務實。盧寵茂上任後即稱，「為香港連接國際連通內地」是其首要任務。他亦表示，在疫情反彈下與內地討論免檢疫是「不切實際」，認為應討論有什麼措施，可在不影響輸入風險下簡化程序，令出入境旅客的不便減至最低。他在接受報章訪問時又表示，在「一國兩制」下，中央不會盲目要求香港跟從內地防疫政策，但需要更好地圍堵個案，令香港不用再收緊防疫措施。他還透露，11月初本港舉辦「國際金融領袖投資峰會」時，有機會允許抵港者「有條件免檢疫」入境，由酒店檢疫改為醫學監察，其間須配合「黃碼」限制其進入高風險場所。

Omicron變異病毒株的出現、疫苗接種率的大幅提升，令全球抗疫出現了新的情况，防疫政策也必須與時俱進。即使在內地，最新推出的「第九版防控方案」，根據病毒變異後的潛伏期縮短特點，亦相應縮短了對入境人員、密切接觸者等風險人員的隔離時間，優化了集中檢疫資源的使用，降低了對民眾生產生活的影響。國家衛健委官員強調，防控措施的優化，並非放鬆防控，一是把該管住的重點管住、二是把該落實的措施落實到位、三是把該取消的堅決取消。香港的防疫策略亦應該是敵變我變，而不能以不變應萬變。

通關毋須痛苦抉擇

探索靈活抗疫路線

從近期的確診個案數看，輸入個案每日僅佔總確診人數一成左右，證明本港的外防輸入措施成功有效，輸入個案對本港威脅不大。近期個案數的反彈飈升，主要還是本地社區有太多的隱形傳播鏈源頭不明，無法切斷。因此，增加檢測、縮短檢測結果出爐時間，以及對高風險人群加密檢測頻率，揪出隱形個案，及早切斷傳播鏈，均屬對症之舉。

香港作為一個開放經濟體，便利人員往來對經濟民生都十分重要，尤其是曾經引以為傲的航空業、旅遊業及其周邊行業，在新冠疫情下備受打擊，更是急待復蘇。恢復對內對外通關是眾所期盼，惟在現時條件下，對內免檢疫通關，暫不具備條件，對外通關全面放開，又會給疫情增加風險。香港既然不可能同時與內地和海外免檢疫通關，不必作痛苦的抉擇，而應走靈活的路線，哪條路通走哪條路，大膽探索，謹慎操作，在全力壓低本地個案數的同時，逐步放寬海外旅客檢疫措施，積極爭取增加內地通關名額，目標是盡量減低北上或外遊的不便，最大限度減少對經濟的影響。而更重要的是，政府加強與專家溝通協調，對外發放統一明確的政策解說，保持政策資訊透明，讓市民對抗疫的方向路徑有清晰的認識，知所依循，而不會莫衷一是，無所適從，這也是香港走出自身抗疫道路的重要條件。

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