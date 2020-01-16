社評：DSE考生人數新低 開拓生源充實人才庫

港少子化學額供過於求

可向內地港人子弟招手

今屆DSE合共有41,196名日校考生，成績達到升讀學士課程門檻的考生，超過1.7萬人，若以8間資助大學（下稱「八大」）的1.3萬聯招學額計算，平均1.3人爭一個學額。今年初第五波疫情肆虐，對考生溫習「備戰」有一定影響，甚至連DSE能否順利舉行，也一度存在變數，幸好疫情4月起逐步緩和，當局、考生和家長亦得以鬆一口氣。

DSE雖說是一年一度，但這一屆在多方面而言確是頗為特別，除了適逢第五波疫情衝擊，考生的高中3年課業，亦先後因為反修例風暴以及新冠疫情，時斷時續，很多日子都要上網課。外界關注教學上的阻滯，會否嚴重影響考生成績，然而觀乎考評局的資料，考生整體表現並不差。今年有8名「狀元」考生，比去年多1名；整體而言，雖然今屆考生成績比去屆略有不及，但相差亦不過1%左右，考慮到每年考生表現有上有落是常態，並無強烈證據顯示今屆考生水平特別失色。相比之下，DSE考生人數近年總體向下，今屆更跌見歷史新低，情况更加令人在意。

過去20多年，本港銳意發展專上教育，資助大學學額持續增加，另外還有多間私立專上學院，以及各類自資學位課程。雖然各所大學均有非本地生學額，但數量有限，絕大多數學額都是預留給本地生。DSE考生人數下降，意味大專院校本地生源萎縮，部分大學熱門學系當然依舊爭崩頭，沒有亮麗成績無望入讀，但對於部分冷門學系以及專上學院而言，收生不足壓力必然愈來愈大。目前本港所有專上院校，合計提供近2.3萬個學士學額，比達到升讀門檻的應屆考生數目還要多，部分院校未來可能面對生存問題，亦有人關注學額「供過於求」，入讀大學變得容易，部分院校和學系所收學生的水平，會否每况愈下。

香港生育率低，學童人口下降，問題屬結構性，DSE考生人數拾級而下，持續近10年，這兩年出現的移民潮，某程度只是加劇了此趨勢。大學聯招必須堅守33222的收生門檻，各大院校要努力維護這個機制，以達到國際認可的標準，同時亦要設法增加生源。比起提高非本地生學額，先向內地生活港人的子弟招手，爭議相對小一些，亦有助本港專上教育發展，緊貼大灣區融合步伐。

青年政策須創造機會

吸引年輕人留港發展

大灣區融合是長遠大勢，未來將有愈來愈多港人在大灣區工作生活，他們的子女在內地讀書，可以選擇內地高考，亦可報考DSE。DSE一直容許內地學生以自修生方式來港應試。對港人子弟而言，DSE競爭激烈度比全國高考相對為低，考生亦能以DSE成績，直接報讀本港大學或往海外升學，這些都是報考DSE的吸引力所在。近年陸續有機構在內地開辦港人子弟學校，考評局上月修訂規則，2024年起，合資格內地港人子弟學校可申請設立DSE考場，安排學生就地考試，大多數科目毋須來港應試，除了方便內地港人子弟報考，對於長遠充實本港人才庫，亦有一定幫助。

有意見關注，新措施長遠或會加劇競爭，影響港生升讀本地大學機會。事態長遠發展，現在言之尚早，惟新措施最大目的，不過是吸引港人優秀子弟在港升學；若非社會各界擔心競爭不足，當下也不會有「入讀大學太易」的討論。

過去數年，香港飽歷風浪，年輕人對前途有迷惘有困惑，亦屬自然。有調查顯示，不少應屆DSE考生，都有考慮過到台灣或外國升學，與此同時，打算報讀內地院校的學生人數亦創新高。對於不少有意負笈台灣或外國的考生，意識形態和政治明顯是一個重要影響因素，至於有意報讀內地院校的學生，當中有不少人都覺得本港經濟發展等優勢皆在下降，認為內地可以提供更多機會。特區新政府視青年政策為工作重點，必須設法讓年輕人看到留港發展有前途，這需要當局在教育、就業、產業發展等不同範疇多路並進，為年輕人開拓更多出路，讓他們有向上流動機會。

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