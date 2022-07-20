社評：既得利益蠢蠢欲動 港府勿忘「民有所呼」

施政以人民為中心

非為小撮利益服務

習近平七一重要講話後，內地和本港都舉辦了一系列研討會、座談會或研習會。這類宣講活動，以往在香港相對較少，然而習近平七一講話，乃是因應香港回歸25年，就一國兩制實踐的長遠政策宣示，無論對香港發展和特區施政，皆非常重要，需要深入了解，全面掌握。全國港澳研究會日前在北京舉行研討會，由夏寶龍宣講解讀習近平講話精神，分量無疑最重。夏寶龍談「四個必須」，突出了與反中亂港勢力的對抗，將是長期鬥爭，全體香港居民需要警惕並劃清界線；「四點希望」方面，夏寶龍強調了「以人民為中心的發展思想」，貫穿於習近平通篇講話，希望特區政府務實有為，着力破解香港最突出最迫切的問題，不負人民。

習近平「四點希望」，令人印象最深的是有關特區政府角色定位的說法，以及切實排解民生憂難方面的要求，當中多句說話，都很有針對性。數十年來，港府一直信奉新自由主義經濟，將「小政府大市場」、「積極不干預」等教條奉為圭臬，對於市場失效失衡、經濟成果分配不公等情况，往往視而不見，又或不願介入。習近平希望特區提升治理水平，重點之一就是「把握好政府和市場的關係，把有為政府同高效市場更好結合」，當中涉及的，除了治理理念轉變，還需要重新認識政府角色、 施政所為何事，這正是夏寶龍闡釋「四點希望」所指出的關鍵。

可以想像，市場失衡下的一些既得利益者，不會樂見政府介入，除了堆砌理由公開反對，私下亦會千方百計游說當局做些門面工夫，草草了事。然而正如夏寶龍所言，香港要實現更大發展，「既需要高效市場，也需要有為政府」，而一個有為的政府，必須以人民為中心、敢於糾正市場問題與不足，而不是為小撮既得利益服務。

習近平談及切實排解民生憂難，一開始即引蘇軾名言，「享天下之利者，任天下之患；居天下之樂者，同天下之憂」，當中信息非常清楚：已經享受着天下利益安樂之人，應該對天下人負起責任，懂得向天下人讓利，幫他們除患解憂；政府務實有為，不負人民，就要拿出更果敢更有效舉措，「讓發展成果更多更公平惠及全體市民」。這番說話，正面看是鼓勵提點，其實亦隱含批判成分。夏寶龍宣講，未有提及這幾句話，也沒有進一步闡釋習近平關於「破除利益固化藩籬」的說法，避免動輒訓示，將醜話說得太多，不代表這些說話不重要、可以不當一回事。

香港土地房屋問題水深火熱，高樓價高租金蠶食整體競爭力，公屋輪候時間則愈來愈長，劏房戶呆等上樓，當局必須設法增加短期房屋供應。早前政府提出，僅用目前粉嶺高球場停車場一帶合共8公頃土地，用來興建公營房屋，可是依然有既得利益集團不滿，企圖在不同層面，以不同藉口全盤推翻發展計劃，變相維持現狀。普羅大眾眼中，粉嶺高球場的最大問題，是為何政府容讓小撮權貴長期佔用大量珍貴土地資源之利，相關土地就算不用來建屋，亦應該變成公眾設施，而非「私人遊樂場地」。「民有所呼，我有所應」是習近平對特區政府的期許，如果粉嶺高球場到頭來是一切不變，繼續由小撮人把持「享利居樂」，這是對普羅大眾的藐視，也是把國家領導人的說話當「耳邊風」。

用好中央「全力支持」

破利益藩籬惠全民

香港政治進入新時代，內耗鬥爭不再，不代表發展前行可以一帆風順，既得利益集團利用政治新環境謀私圖利，不利解決社會深層次矛盾。中央強調香港要團結穩定，公平公道可以成為最佳黏合劑。夏寶龍援引習近平講話，希望特區新政府「把全社會特別是普通市民的期盼，作為施政的最大追求」，這種以人民為中心的思想，當然不是「民粹」。習近平談「四點希望」，提到中央對香港發展的「三個全力支持」，包括支持香港抓住國家發展機遇、與世界各地更緊密交流合作，以及「積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬」，釋放香港社會發展活力。夏寶龍希望特區政府「用足用好」這三個全力支持，特區政府沒理由再容許小撮固化利益，再拖香港改革後腿。

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