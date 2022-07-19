社評：時移世易23條難從寬 保障權利貫徹普通法

「賊心不死」長期鬥爭

夏寶龍嚴辭論國安

全國港澳研究會在北京舉行研討會，討論國家主席習近平七一講話精神，當中又以夏寶龍的發言最矚目。「四個必須」與「四點希望」是習近平當天講話的核心，前者涉及一國兩制大原則，後者則較多談及特區管治與發展。夏寶龍有談及「四點希望」，不過最受注目的，還是有關一國兩制大方針與總要求的部分。

一國兩制，前提是一國。夏寶龍重申，中央實行一國兩制，屬長期戰略而非權宜之計，維護國家主權、安全、發展利益是一國兩制方針的最高原則，習近平講話確認，「保持香港獨特地位和優勢」是一國兩制在港實踐一項重要規律，與此同時，「特區所有居民都應該自覺尊重和維護國家的根本制度」。前者可視為中央的承諾，「只要有利於保持香港獨特地位和優勢的就不遺餘力去做」；後者則可視為中央的要求，愛國者治港，沒有香港居民是旁觀者，所以夏寶龍接着指出，全體香港居民都應警惕反中亂港分子賊心不死，必須堅決打擊一切反中亂港勢力，堅決與美國西方外部勢力作鬥爭，把港澳守護好。

夏寶龍措辭嚴厲，但用字其實亦很小心。首先，與「反中亂港分子」站在對立面的，是「全體香港居民」，當中隱含的信息是中央會清楚區分兩者，不會混淆打擊對象，同時亦相信「全體香港居民」有能力分辨哪些人是「反中亂港分子」。其次，打擊一切反中亂港勢力，跟與美國西方外部勢力作鬥爭，兩者是有密切關係的，「賊心不死」反映中央認為，這是一場長期鬥爭，國際形勢險惡，敵對力量會不斷有新動作，「守護港澳」不容半刻鬆懈。第三，嚴懲任何時候任何人的反中亂港行為，需要相關的工具，對中央而言，《港區國安法》填補了部分漏洞，但在反間諜等方面，仍然有待《基本法》23條立法。

23條立法是特區憲制責任，惟2003年推動立法失敗後，長期成為政治忌諱，以致回歸25年，仍未落實立法。政治對立生態及市民疑慮，是《基本法》23條遲遲未立法的直接原因，惟無可否認，之前相對緩和的國際環境，亦令當局認為，可以等待「理想時機」才立法。可是隨着2018年起中美關係急轉直下，加上翌年反修例風暴爆發，香港內外環境迎來根本轉變，國家安全風險跟之前完全不可同日而語。為了維護美國霸權，華府遏制中國崛起，招數只會愈來愈狠，而香港正是美方一個着力點。

23條立法有迫切性

條文規定應恰如其分

這幾年，美國以人權民主為口實，對港施壓浪接浪，由不承認「香港製造」，到最近國會轄下委員會報告威脅制裁參與國安案件的律政司檢控官、政治施壓干擾香港司法，手段愈益粗暴橫蠻，香港必須保衛自己；國家統一屬核心利益，華府變本加厲操作台灣牌，未來數年，台海形勢可能更趨緊張，對中央而言，香港有迫切需要盡快落實23條立法，全面堵塞國家安全缺口，提防台海有事時，香港成為敵對勢力操作破壞的弱點。

有別於2003年，現在推動23條立法，除了履行憲制責任，更是為了應付眼前真實存在的風險。太平盛世時期，立法維護國安，重點在於確保有法律工具「看門口」，寬鬆一些當然較好，可是在波濤洶湧時期，相關立法始終要考慮實際需要。23條未立法，現時當局要援引刑事條例，處理涉及煽動罪行的案件。去年終審法院裁定，國安法的較高保釋門檻，適用於其他涉及危害國安的刑事罪行，藉以確保被告不會繼續從事相關行為。23條指涉的是危害國安罪行，既然終院已有裁決，保釋門檻當然亦要跟國安法看齊。

國安法下部分被告扣押逾一年，當然不理想，應該盡早審理，就此國安法法官亦曾公開表達意見，惟正如終審法院前首席法官馬道立早前接受本報專訪所言，國安法對普通法的影響，應留待終院日後審理多宗國安法案件時判斷。馬道立相信本港普通法制可跨越2047年，市民亦應該對本港法院有信心。23條立法應否跟國安法一樣，給予律政司酌情權提出不設陪審團審訊，是另一關注點。當局未有表示，新任律政司長林定國則提到，法庭判例確認，由3名法官取代陪審團，無損被告公平審訊的根本權利。無論如何，香港內外環境已大變，23條立法有迫切需要，不應該再拖，當局的責任，是確保條文內容恰如其分，既能有效維護國家安全，亦能保障公平審訊等基本權利、維護普通法原則。

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