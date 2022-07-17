社評：村鎮銀行監管不力 失職官員嚴肅查辦

截至去年底，內地村鎮銀行數達1651家，在全國4602家銀行業金融機構中，佔比超過三分之一，資產總額為1.94萬億元，覆蓋全國71%左右的縣及縣級市。這些村鎮銀行，是以國際推許的金融扶貧典範孟加拉鄉村銀行（Grameen Bank，GB）為藍本，為解決廣大農村地區金融需求設立。村鎮銀行對外資、民資開放，最低註冊門檻僅100萬元。村鎮銀行的服務客群，按照2007年中國銀監會的相關規定和指引，最初只限於「三農」（農業、農村、農民），後來逐步拓展至小微與零售領域。惟村鎮銀行經營狀况一直欠佳，去年第二季，央行的評級結果顯示，有122家村鎮銀行為高風險機構，佔村鎮銀行總數約7%。

今次爆煲的河南村鎮銀行，其實是一宗嚴重的集團詐騙案。據內地傳媒報道，幾家涉事村鎮銀行背後的最大股東河南新財富集團，專門搭建了假的網上存取款系統，繞過正規銀行體系，甚至避過銀保監的監察系統，近400億元存款從未進入金融系統記錄。冰凍三尺，非一日之寒，根據公安初步調查，這種大規模詐騙犯罪持續長達11年之久，相關的政府監管部門卻從未發現，更無干預制止，令人匪夷所思。

假系統詐騙資金11年

與政府關係疑點重重

河南新財富集團唯一實際控制人呂奕，與地方政府的關係亦啟人疑竇，他早年的發迹之作，就是憑政府批出的高速公路承建權，向銀行借貸24億巨款；他採取影子股東和高管代持等形式，先後入股和控制了10多家村鎮銀行，但就連他實際控制的新財富集團，股東名單上都沒有他的名字。人們相信，如此大規模的隱秘滲透，以及網絡包括小米、攜程、百度、新浪等在內34家互聯網平台為這些銀行服務，似乎都非呂奕一人之力可以做到。

不僅如此，今年2月，呂奕曾因原銀監會副主席蔡鍔生受賄案被傳喚協助調查，但數月後，已有外國國籍的他竟可以順利出境，逃亡美國。上個月，當多名取不出錢的銀行存戶打算往鄭州交涉時，防疫健康碼竟突變紅色，在海內外掀起軒然大波。當局後來雖以「擅自決定」的罪名，處分了幾名官員，但仍無法減少人們對呂奕與地方政府瓜葛的懷疑。

河南、安徽兩省的地方政府已宣布，對5萬元及以下的受影響銀行客戶先行墊付，資金來源是扣押凍結的新財富集團部分資產。但此案中存戶的總損失有多少，呂奕捲走的資金有幾多，都語焉不詳。內地有消息指，大部分資金或已被挪作他用，如部分流入房地產市場，變成地方政府的賣地收入，轉化為地方公務員的工資福利，而今次銀行爆煲，亦與當前宏觀經濟形勢嚴峻、房地產公司資金鏈斷裂有關。

更有人懷疑，其中有不少存款化成呂奕行賄的黑錢。據內地傳媒報道，呂奕當年曾經為900多萬元貸款，向曾是國企的鄭州銀行原副行長喬均安行賄2300萬。這種荒唐怪事，令人很自然地想到，背後的涉案金額必然遠遠不止900萬元。當然，最終事實真相，有賴當局對該案深入的調查和翔實的報告，而只有盡早將真相公之於眾，才是制止流言蜚語的唯一方法。

公布真相可制止流言

考驗公平性反貪決心

根據人民銀行去年第四季的評級結果，全國4398家銀行業機構中，在安全範圍內的1至7級機構有4082家，佔93%，資產規模佔99%。換言之，內地發生系統性金融風險的機率很低。今次涉案的400億元，與全國銀行業總資產345萬億相較，也是一個小數目。但時代的一粒灰塵，落在一個人或一個家庭頭上，都是一座大山。這400億元裏，是數十萬家庭的養老錢、治病錢、學費，甚至大半生的積蓄。在互聯網時代，當事件涉及資本與公權力的勾結，就會激發社會對於公平正義的強烈呼喚。

今年是中共二十大召開之年，當此中國內外政治經濟壓力陡增之際，地方政府的所作所為，對社會穩定動見觀瞻。今次村鎮銀行事件的最終解決，能否獲得受害存戶與社會輿論的肯定，考驗從中央到地方各級政府是否真正抱持執政為民的初心，以及刀刃向內、刮骨療毒的反腐敗決心。

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