社評：疫情升溫須遏抑傳播 分流輕症紓公院壓力

減少社區傳播

推進兩路通關

新冠疫情持續兩年多，放眼富裕地區，肯打針的人，基本都已接種，很多人都不再當疫情是一回事，部分國家更是全面「躺平」，惟正如世衛總幹事日前所言，目前處境雖比疫情初期好得多，但大流行遠未結束，Omicron BA.4、BA.5等病毒變異株正在全球散播，引發病例增加、住院及死亡浪潮。世衛批評，「很多國家沒有根據自己的能力有效地控管疫情」，認為各地應做好基本防疫工夫，繼續研究檢測及治療方案。這番說話，對香港亦有提醒作用。

在亞洲，星日韓疫情近期均見顯著反彈，單日感染個案數以萬計，至於香港，疫情同樣有上升趨勢。本港新增感染個案，連續兩天超過3500宗，是4月初以來新高。衛生防護中心上周表示，疫情2、3周內可能倍增至5000宗以上，觀乎近期走勢，推測大有可能成為事實。當然，經過第五波衝擊，新增感染數字的重要性大不如前，現在最需要關注的，乃是住院、重症及死亡數字。根據醫管局資料，相關數字近期均見上升。

回看上月數據，本港很多日子皆無死亡個案，惟過去兩天，累計已有10名感染者死亡，雖說死者幾乎均有慢性疾病，但本港計算染疫死亡方法向來如此，數據可比性，不存在問題。住院重症方面，感染者留醫人數，連續3天逾千，數字是個多月前的3倍，重症則超過40人，雖然隔離病牀使用率暫時不高，惟當局指出，個案持續上升，對公營醫療服務有影響，部分聯網已減少非緊急手術。近日醫管局每天新增數十名員工感染，香港佛教醫院10天內出現兩個感染群組，一名慢性疾病患者感染後死亡。倘若疫情持續惡化，醫院出現更多疫情，確會影響人手及服務。

新政府強調精準抗疫，不會收緊社交措施，以免影響經濟民生。除了加強檢測，當局亦主張採取措施，減少社區傳播。以紅黃碼辨識感染者及檢疫者不得進入高風險處所，各方議論紛紛；昨天起實施的感染者在家隔離須戴電子手環，同樣引起一些討論。有意見認為，香港已形成防重症屏障，質疑減少社區傳播的意義，若想11月實施「有條件免檢疫入境」，現在更應該準備逐步取消強制檢疫隔離，而非引入紅黃碼或手環等限制工具。

香港仍有數十萬長幼未打夠針，加上部分康復者抗體下降，防止重症死亡增加，必須繼續努力打針。當然，若論整體疫苗接種率，香港已跟新加坡相若，具備與病毒共存的條件，惟現在便選擇「躺平」不再減少社區傳播，是否最符合香港利益，卻有商榷必要。

應變計劃看執行力

隔離設施適時重啟

抗疫策略隨時勢和社會需要而變，來到這個階段，抗疫策略已不止是公共衛生問題，還與通關緊扣相連。中外抗疫模式迥異，對香港而言，選擇全面與病毒共存、躺平不遏阻社區傳播，其實就是放棄與內地通關；選擇追求全面清零，實際就是放棄對外通關，可是香港既要推進對外通關，也要推進與內地通關，才能發揮獨特角色作用，不能只滿足一邊市民需要。從這一角度而論，香港與新加坡處境壓根兒不同，抗疫通關策略有別，亦屬必然。

政府希望11月舉行國際金融領袖峰會時，可以容許抵港者有條件免檢疫，所謂「有條件」，除了接受檢測，就是接受限制，而其目的正是為了減少社區傳播壓力，以免影響拓寬香港與內地通關的門戶。倘若接受了香港必須同時推進對內對外通關這前提，繼續糾纏於「是否需要控制社區傳播」，意義不大，還不如認真思考怎樣走好這條香港特色控疫之路，理順相關措施，務求取得理想效果。

香港疫情升溫，政府需要遏阻社區傳播，亦要避免醫療系統壓力持續上升。醫管局日前表示，已有應變計劃，應付最壞情况，即高峰期每日新增感染達2至3萬宗、每日超過 1400人入院。當局及早制訂預案是好事，但更重要是確保一旦需要執行時，不會「倒瀉籮蟹」，重蹈今年初抗疫甩漏混亂的局面。目前入院的感染者，大多症狀輕微。公院資源珍貴，當局應該適時重啟亞博館新冠治療中心及其他社區隔離設施，分流輕症或無症狀患者，將入院率維持低於1%，不應該等到疫情真的升見5位數、公院牀位開始緊張時，才採取行動。

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