社評：百物騰貴基層添壓力 政府須護民生抗通脹

整體通脹雖未及歐美

香港食品價格升幅勁

歐美通脹高處未算高，美國最新公布的6月消費物價指數（CPI），按年升9.1%、按月升1.3％，兩者高過市場預期，再破逾40年新高，無論衣食住行成本皆上漲，當中又以能源、糧食及租金上升情况最惹關注。毗鄰的加拿大，通脹率「近八」；大西洋彼岸，歐元區「破八」，英國更「破九」，英倫銀行預測當地通脹10月可能升破11%。 一場數十年來最嚴重的生活成本危機（ cost of living crisis）正在席捲歐美，不同央行紛紛加息。加拿大周三宣布，大幅加息1厘；美國通脹數據出爐後，市場亦關注聯儲局本月會否加息1厘。隨着美國加息步伐加快，資金流出本港銀行體系的速度亦將加快，不排除銀行今季就要上調最優惠利率，加重市民供樓負擔，如欲置業者，更要留意風險，量力而為。

當下的環球通脹危機，跟發達國家大舉「放水」印鈔，以及地緣政治、大國博弈、新冠疫情、氣候變化所導致的供應震盪有關，問題屬於結構性，高通脹可能持續一段時期，就算美歐英央行真的狠下決心加息，供應困局一日無突破，滯脹（高通脹兼衰退）風險只怕有增無減；美國急步加息，美元愈升愈高，對環球經濟的影響，同樣不能低估。歐元兌美元匯率，廿年來首度跌破一算，對歐洲而言是一個重要心理關口。部分發展中國家財政管理不善，美息急升引發資金外流，加上高通脹衝擊，更有可能陷入政經危機，觸發社會動盪，斯里蘭卡是最新例子，類似情况絕對有可能在其他發展中國家重演。

香港通脹未如歐美般嚴重，但生活成本危機其實已在步步進逼。根據統計處5月份消費物價數據，食品、衣履、交通、耐用品、雜項貨品及服務等物價指數，全都錄得升幅，其中以衣履和食品按年升幅最大，分別升5.6%及4%；細看26項基本食品價格指數，除了豬肉按年有所下跌，其餘25組皆上升，當中鮮果升幅高達15.7%，淡水魚價升15.4%，新鮮蔬菜和蛋也錄得逾10%升幅。資料顯示，短短一年間，鮮橙和番茄平均零售價格，急升超過兩成。國際能源價格高企，本港汽油價格亦顯著上漲，的士下周日起將加價，預料小巴和巴士不久將來亦將紛紛加價。煤氣公司已提出下月加價，加幅4.4%，至於兩電向用戶徵收的「燃料調整費」，過去半年更急漲。

生活成本危機逼近

濟民紓困適時出招

官方數字顯示，香港5月份通脹率按年僅升1.2%，一大原因是住屋開支（以私人住宅租金為主）錄得跌幅，而在綜合消費物價指數中，住屋開支又佔很大比重，因而拖抵了整體通脹率。當局不能僅看相關數據，低估民生壓力。基本食品乃基層市民主要生活成本，糧食價格飈升，很多基層家庭都要省吃儉用，至於劏房戶的處境就更糟。綜合消費物價指數中的住屋開支，未能涵蓋劏房戶。今年初，不少劏房業主都趕在租管措施生效前大幅加租，劏房戶的住屋開支，不僅沒有下跌，反而進一步上升，加上糧食日用品漲價，以及疫下家庭收入不穩定，劏房戶面對的是三重打擊，政府應該提供更多支援與協助。

政府今年初公布財政預算案，正值第五波疫情失控之時，當局推出一系列疫下紓困措施，包括派發1萬元電子消費券，以及向兩電住宅用戶提供1000元電費補貼等。最新一期消費券將於下月發放，加上電費補貼，有助市民應付百物騰貴壓力；香港很多糧食及日用品均由內地供應，國家通脹壓力遠低於歐美，對於平抑本港物價，亦有一定幫助，不過觀乎環球經濟形勢，高通脹可能持續一段較長時間，特區政府有必要制訂一套護民生抗通脹策略，提防生活成本危機惡化，影響社會穩定。

放眼世界，多國政府為了減輕通脹高企對民生的打擊，近月紛紛推出紓困措施，諸如補貼低收入家庭電費、減收能源附加費，以及提供交通津貼等，以歐洲為例，德國投入的紓困金額達到432億歐元，意大利和法國亦超過350億歐元，英國政府亦撥款370億鎊補貼民眾。特區政府應密切留意下半年基本食品、日用品和交通開支升勢，適時推出抗通脹紓困措施，毋須等到明年財政預算案才去開倉濟民。

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