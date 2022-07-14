社評：前廳交流有利協作 議員論政多下工夫

行政立法協作促良治

監察政府亦須加把勁

立法會前廳位於會議廳旁邊，一般只限議員官員進入。曾幾何時，建制與泛民議員在議事堂上針鋒相對，但回到前廳，仍能有講有笑，及至後來兩大陣營關係惡化、壁壘分明「無偈傾」，前廳亦變得冷冷清清。時移世易，新選舉制度落實後，香港政治生態大變，改善行政立法關係，亦由「不可能的任務」，變成理所當然。

每屆特首均強調要加強行政立法溝通。上任特首林鄭月娥的做法，是設立每月「短問短答」質詢時間，李家超接任後則提出設立「前廳交流會」，每月舉行一次，由5至6名司局長出席，在立法會前廳與議員會面，就各項議題交流，促進良性互動。首次交流會昨天舉行，李家超率領政務司長、正副財政司長等官員出席，按議員界別分3場進行，每場25分鐘。觀乎會後李家超及多名與會人士的說法，交流會上談及的議題眾多，疫情和通關算是一個重點，另外亦有議員談到扶貧、青年向上流動、北部都會區發展，以至港鐵票價可加可減機制等。整體而言，官員和議員似乎都滿意交流會安排。

國家主席習近平訪港，談及「四點希望」，第一點就是着力提高治理水平，完善治理體系，增強治理效能，理順、促進行政立法關係，當然是其中一環。過去政府官員偶爾會以茶敘、午餐等不同方式，約見個別政黨或議員，有時是「摸底」聽意見，有時是爭取議員支持政府提案，「前廳交流會」某程度是將這類非正式交流，予以制度化和恒常化，倘若處理得宜、落實良好，有助重塑議會文化及健康的行政立法關係。

在外國，議事堂外的前廳或走廊，往往是政治說客游走，又或議員官員討價還價的地方。相比之下，立法會前廳一般不准傳媒及公眾進入，當然也無說客或外人。以往政黨和議員常投訴，政府政策制訂過程，將議員拒諸門外，溝通方面亦差，議員有時幾乎到最後一刻才知政策有變；新選舉制度強化了行政主導，立法會議員增至90人，很多議員均是「打單泡」，政府若不加強溝通，問題可能變本加厲。

前廳交流會，理論上可讓議員有多一些主動權，包括自定議題，向官員表達意見，而不是主要聽官員解釋政策；部分尚在醞釀的政策，「搶閘」在議事堂討論未必適合，前廳閉門交流，議員官員可以將話說白一點、多講一點，亦可減少誤解。當然，交流會每節只得半小時左右，約70名議員輪流發表意見，時間有限，難免妨礙深入交流，影響縮窄官員議員距離的效果；官員對議員意見有多重視，會後有否認真跟進，亦會影響交流會的實際作用。為免交流會流於形式化 ，議員必須在政策方面多做功課，言之有物，官員則要虛心聆聽，不能「意見接受、態度照舊」。

行政立法溝通，既有協作的一面，亦有監察的一面。前廳交流會體現的主要是協作，官員出席立法會接受質詢，體現的主要是監察。行政長官定期出席立法會答問大會，是行政立法關係中一項重要的制度化安排，至於每月「短問短答」，則是上任特首的創制。現在有了每月「前廳交流」，每月「短問短答」保留與否，議員有不同看法。不同特首作風不一，林鄭在立法會口若懸河，政策細節如數家珍，不時與議員唇槍舌劍，至於李家超則強調放權，管治風格跟林鄭明顯有別，「短問短答」倘若取消，並不叫人意外，不過從公眾角度，特首與司局長多上立法會接受議員提問質詢，可以體現議會監察角色，亦能讓外界監察議員的表現，這是前廳閉門交流無法達到的效果。

提升議事水平

加強政策研究

香港政治進入新時代，良政善治是中央勾勒的願景，特區政府責無旁貸，立法會議員一樣有其角色。議事堂不再劍拔弩張，政黨與議員毋須面對政治泥漿摔角，應該集中精力，多做政策研究，務求提升議事能力。政策研究薄弱，是本地政黨長期存在的問題，議事堂上，部分議員的提問，予人感覺是沒有做足功課，要麼是「拍拍腦袋」信口開河，要麼是追新聞當「時事評論員」。現在立法會多了不少新議員，部分人對某些專門範疇可能相當熟悉，但對於其他社會民生問題，掌握未必很深，凡此種種，都需要致力改進。

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