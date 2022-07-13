社評：城巴新巴合併求存 民生影響密切關注

市區「三強鼎立」落幕

市民關注路線票價

港府昨天宣布，延長龍運巴士以及城巴在機場北大嶼山的專營權至2033年，至於城巴的港島及過海巴士網絡專營權，則與新巴專營權合而為一，也即政府批准兩巴合併。政府表示，合併可讓巴士公司能夠更靈活地調配資源，加強服務或開辦新服務，改善脫班情况。政府表示，兩巴合併後，路線重組不會一步到位，而是持續推進，每年大約重組10條。

滄海桑田，本港專營巴士行業，過去數十年變化深刻。曾幾何時，九巴與中巴「各據一方」，是百萬計市民每天必須乘搭的交通工具，然而管理不善和不思進取，令中巴走上沒落之路，先被1980年代冒起的城巴奪走部分路線專營權，到了1998年，中巴更因服務太差，專營權遭收回，由新巴取代。新巴與城巴在港島一度競爭激烈，及至2003年，城巴遭收購，與新巴隸屬同一集團，兩巴成為姊妹公司。2020年，兩巴控制權易手，由現時的股東持有，這次兩巴合併，標誌港九新界（不計大嶼山）專營巴士服務，將由「三強鼎立」回到「兩強時代」。

當然，今時今日香港的公共運輸生態，與昔日九巴中巴「兩強時代」相比，早已面目全非。回歸後，特區政府奉行以「鐵路為骨幹」的政策，港鐵獨大地位不斷強化。雖然鐵路發展成本高，惟無論載客量還是便捷程度，均有明顯優勢，每有新鐵路線開通，定必搶走不少專營巴士乘客，即使並非人人住近港鐵站，但只要有專線小巴或村巴等接駁，一樣甚為方便。專營巴士公司面臨愈來愈大的挑戰，當中又以港島區的經營環境最為不利。

過去10多年，鐵路服務陸續覆蓋港島西區及南區，隨着東鐵線過海段開通，「搶客」效應更強。南港島線2016年底通車，新巴翌年起開始連年虧損，金額愈來愈大；東鐵今年過海後，城巴新巴估計流失約兩成紅隧過海客，即使推出優惠也難與港鐵競爭。北部都會區和明日大嶼是未來香港發展重點，可以為專營巴士公司提供發展空間，可是港島不會再有新發展區，專營巴士公司除了面對港鐵，還有小巴及電車等競爭對手，長遠捱下去並不容易。從這一角度看，城巴新巴合併，集中有限資源，避免服務重疊，無疑合理。

近年兩巴聘請車長，早已不是「各自為政」，而是由母公司直接負責，新巴城巴不再分開兩個專營權牌照，母公司要靈活調動車長及巴士，亦容易得多。不過針無兩頭利，兩巴合併衍生的票價及路線重組等問題，同樣需要正視。

去年兩巴母公司高層接受訪問，披露合併構思，提到目前新巴城巴有兩套不同票價安排，城巴在港島區的路線普遍票價較低，一旦兩巴合併要統一票價，部分城巴路線可能要大幅加價；去年政府批准兩巴分兩階段加價12%，外界議論紛紛，母公司有高層表示，加價後仍然虧損，若要令業務回到健康狀况，可能要年年加價。昨天政府表示，合併計劃下，兩巴現有全部路線車費將維持不變。這個「不變」到底可以維持多久？之後會否大幅加價？合併後哪些路線會減少班次甚至取消？凡此種種，都是直接影響民生的問題，當局必須小心處理。

巴士公司須添競爭力

傾斜港鐵政策應檢討

兩巴母公司向政府承諾，合併後兩年不會裁減前線車長，現實是全港專營巴士車長人手緊缺，並無多少「落刀位」。觀乎當局說法，兩巴後勤員工有可能面臨裁員，至於改善車長工時過長等事關乘客安全的問題，亦未見有何具體承諾。兩巴母公司要扭轉虧損，節流難以避免，但更重要是提升競爭力。現時專營巴士最大優勢，仍是長途點對點服務，新界北發展，可以為巴士公司提供機遇，巴士公司可以從票種和轉乘優惠方面入手，爭取客源；與此同時，巴士公司亦要照顧社區需要，很多住得不近港鐵站的基層市民和長者，依然需要優質體貼巴士服務。政府以鐵路為公共運輸骨幹，本身並無問題，但政策過度向港鐵傾斜、影響專營巴士生存空間，實非好事，當局應該思考如何尋求平衡，確保多元競爭。

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