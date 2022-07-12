社評：港式通關路須控風險 改革「安心」社會要取捨

疫情升溫重症添關注

「安心」實名制再掀爭議

新政府上台個多星期，推進通關是眼前要務，而通關又跟控疫策略息息相關。政府上周暫停執行航班熔斷機制，屬其中一項鬆綁措施；「安心」本是內防擴散工具，但引入實名制識別風險，對於方便內外通關，明顯亦有作用。觀乎醫衛局長盧寵茂說法，紅碼是發給核酸檢測陽性的感染者，阻止他們進入高風險場所，以免將病毒傳開，這當然是內防擴散措施；至於黃碼發出對象，初步構思包括需要檢疫的抵港人士，則跟外防輸入有關。

本地新增感染病例，連續多日維持在2500宗以上水平，昨天新增7名新冠患者死亡，更屬近期相對較高的數字。專家相信，兩三周後感染數字會倍增，至於住院重症個案會否伴隨急升，則似乎有不同看法。第五波疫情重挫香港，經此一劫，大多數市民都有抗體或打夠針，防重症屏障的形成，是一些專家對近期疫情復熾相對樂觀的主因，可是亦有不少人關注，現時始終仍有數十萬長幼未打夠針，又有可以令人二度感染的新變種在社區傳播。昨天盧寵茂表示，染疫留醫累計人數由早前300多，升至近千，最近試過一天多達150人入院，醫管局最壞打算是7月底倍增至每日300人，9月時超過1400人。

抗疫形勢看法不同，必定影響對控疫措施從緊從寬的看法。對於主張「與病毒共存」的人，只要醫療系統不爆煲，多數人有抗體，抗疫「躺平」亦無所謂，「安心」實名制與紅黃碼皆無必要；當然，政府考慮防疫策略，寧願小心駛得萬年船，亦無可厚非。當局強調「更精準控疫」，不欲再收緊社交措施，影響各行各業和多數市民正常生活，現時社區有數以千計感染者居家隔離，當局無法精準監察是否所有人皆無違反隔離令，要求他們佩戴電子手環，以紅碼阻止他們進入高風險場所，對於減少社區傳播從而避免住院重症攀升，必有一定幫助。

「安心」實名制及引入紅黃碼，部分人即時想到的是內地從嚴抗疫，又或個人私隱問題，盧寵茂則強調，改制重點是識別風險，不會增加追蹤功能。社會存在不信任政府情緒，「安心」實名制，必然觸動一些人的政治神經，不過嚴格來說，自從今年初「安心」與疫苗通扣連後，某程度已經實名化；有人提出「替代方案」，例如暫停感染者或居家檢疫人士的疫苗通行證，又或將之轉為紅色黃色，論本質論操作，跟當局現時主張的做法，分別似乎不大，只是避開了「安心實名制」這5個敏感字。特區政府換屆，新政府在新形勢下，有不同於前任的新政策，最重要是清楚解釋改動因由，消除社會疑慮，避免外界誤解。

港要兼顧內外通關

「黃碼」可成鬆綁跳板

香港作為國家對外重要門戶，既要連接內地，亦要通達世界，這樣才能發揮香港的獨特角色。過去大半年，本港和外圍抗疫形勢出現了重大變化，隨着周邊國家近期陸續「開關」，香港亦要加快通關步伐，惟最大問題是內地與外地抗疫模式迥異，現在香港又不能只與任何一方通關。根據初步觀察，新政府的策略是兩路並進，短期不求一步到位、跟任何一方全面開通，而是同時設法減少來往內地及外地的不便，希望走一條折衷之路，為此香港確有需要度身訂做一套風險管理系統，黃碼辨識機制，可以放在這一框架理解。

現時本港輸入個案不多，平均只佔每日新增感染總數一成，原因是指定酒店檢疫有限，實際發揮着入境配額限制的作用；同樣，深圳灣口岸每日限制2500人過境，屬於內地控制輸入風險的措施。香港推進通關，短期目標是擴大入境內地以及外地抵港人士的配額，但配額一旦大增，輸入個案必然暴增。若香港對外如「無掩雞籠」，內地顧及輸入風險，對港把關必然繼續從嚴，不會顯著增加配額。

港人或外國人抵港，7天指定酒店隔離變成「5+2」 （即5天酒店2天居家檢疫 ），甚至是「3+4」，相信很多人都高興，但香港通關要走折衷之路，始終需要更有效措施，好好管控本地疫情及輸入風險。以黃碼識別完成酒店檢疫、需要居家隔離的入境者，容許他們可以點對點出入工作，但不得進入高風險場所或參與除口罩活動，可以是一個管控手段，為「5+2」、「3+4」創造條件。疫下難有兩全其美選擇，若要兼顧對內對外通關、希望出行較為方便，在其他方面或要作出一些妥協，這是社會需要認真思考的問題。

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