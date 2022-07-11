社評：美邊切香腸邊加護欄 對華關係難根本改善

對華強硬政治正確綁架

減關稅降通脹雷大雨小

上月10日，國防部長魏鳳和在新加坡出席香格里拉對話會期間，與美國防長奧斯汀會談；3日後，中央外事辦公室主任楊潔篪與美國總統國家安全顧問沙利文在盧森堡會晤；上周二，副總理劉鶴與美國財長耶倫視訊通話；兩日後，中央軍委聯合參謀部參謀長李作成亦與美軍參聯會主席米利視訊通話，所以今次王毅與布林肯會面，是一個月內中美高官第五度會晤。對如此頻密的溝通，美方聲稱是為中美關係加固「護欄」（guardrail），負責任地管理兩國之間的競爭，同時美方就俄烏戰爭向中方傳遞信息，「表明希望中方做什麼和不做什麼」。但中方強調，中美關係的「護欄」就是雙方三個聯合公報。美方應該履行在三個公報中所作承諾，否則，再多的「護欄」也起不到作用。

公開報道顯示，中方在其中4場對話中，都重點警示台灣問題，突顯北京視台灣問題為中美間最大的風險所在，王毅前日就警告美方，「務必不要犯葬送台海和平的顛覆性錯誤」。但就在上周四，美國參議員斯科特（Rick Scott）飛抵台灣，成為今年迄今第8名訪台的美國國會議員，顯示美方在台灣問題上絲毫不在乎中方警告。大陸軍機隨即飛越海峽中線，以作警示。

拜登政府有意取消特朗普加徵的部分對華關稅，背後動機是遏抑國內的通脹，並非對華釋出善意。美國40年未見的高通脹，已令拜登的支持率跌至上任以來新低，而有研究指出，對華關稅每年加重美國消費者負擔約500億美元，全部取消則可令通脹率降低一個百分點。但在美國國內對華強硬的「政治正確」綁架下，此舉不僅工會反對聲音強烈，政府內部也意見分歧，就連贊成派的耶倫，在與劉鶴通話時，都不得不重申「不公平貿易」等陳腔濫調。因此，外界預料拜登最終取消的關稅可能僅涉區區100億美元商品，相對於特朗普對華3700億美元輸美商品加徵的關稅，可謂九牛一毛。正如王毅所言，美國正患上愈來愈嚴重的「中國恐懼症」，若任其發展下去，美國對華政策將是一條走不出去的死胡同。

升級科技戰加劇晶片荒

大事年避衝突難回正軌

為避免落下對華軟弱的口實，華府還將對包括半導體在內的關鍵中國產業，開啟新的301條款調查。有分析認為，科技戰或將成為中美戰略競爭的最新戰場。據報道，在要求盟國全面禁售先進的極紫外線光刻機（EUV）之後，美方近期更要求荷蘭和日本的晶片設備生產商，對華停售生產晶片的舊款深紫外線光刻機（DUV）。中國外交部斥之為「脅迫外交」，是「典型的技術恐怖主義」。中國近年傾舉國之力發展半導體晶片產業，在供應鏈中已形成一定優勢。在過去4個季度，全球20間增長最快的晶片公司中，有19間在中國內地。大陸在晶片組裝、封裝和測試方面的全球市場份額，已超越台灣、美國。雖然美國在技術方面仍然大幅領先，但有分析認為，美國打壓中國半導體產業的結果，恐怕將進一步加劇全球晶片荒。

2022年對於中美兩國來說都是重要的年份，美國11月有國會中期選舉，中國秋季將召開中共二十大，在世界面臨俄烏戰爭、新冠疫情的交織衝擊下，中美兩國都需要防止擦槍走火，再生戰端。連串高層溝通，固然有助於減少中美誤解誤判，並為習近平主席與拜登總統年內會面積累條件，打下基礎；但在美國頑固堅持以競爭定義兩國關係的背景下，在國際上逆全球化、集團政治、冷戰氛圍重新高漲的環境下，兩國戰略利益已難有交集。中方重視台灣問題，美方卻利用俄烏戰爭做文章，布林肯稱，從關稅、貿易、人權到台灣和南海爭端，中美之間的問題，皆因中國在烏克蘭問題的立場「變得複雜化」，完全罔顧這些矛盾早在俄烏戰事爆發前就已尖銳的事實。一年前，中方就向美方提交了兩份兩國關係的問題清單，今次王毅再向布林肯提交4份清單，要求美糾正錯誤對華政策和言行、中方關切的重點個案、中方重點關切的涉華法案、中美8個領域合作等，還提出了「中美在亞太地區良性互動」的設想，顯示中方是不厭其煩地苦口婆心，惟對美方的善意回應，以及中美關係短期內「重回正軌」，恐怕不應抱有幻想。

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