社評：約翰遜風流終結 腐敗制度堪檢討

18萬人死於新冠疫情非「死罪」

破壞自定防疫規則打開「派對門」

約翰遜2019年當選保守黨魁後接任因為處理脫歐事宜不理想的文翠珊，成為英國首相。英國脫歐公投後進入艱難的談判階段，歐盟諸國以及英國民眾各有所求，任何方案都是順得哥情失嫂意，約翰遜承諾處理好脫歐一事，但最後還是不能完全滿足歐盟和北愛爾蘭。然而，這不是約翰遜需要下台的「死症」。

新冠疫情打亂全球秩序，英國初時以嚴格限制措施應對，因為英國的公立醫療設施「爆煲」，醫護人員疲於奔命，民眾受困於居家以及封城之苦。可是，衛生大臣違反自己制定的限制措施私下探訪女友，約翰遜沒有嚴斥，後來自己還多次帶頭在首相官邸及政府辦公室開派對，「周五紅酒時間」成為街談巷議，最後約翰遜成為史上第一個被警察調查並罰款的在任首相。新冠疫情導致18萬患者死亡，以及各種亂象，亦非約翰遜必須下野的「死罪」。

英國經濟受新冠疫情打擊，烏克蘭戰爭拖累歐美，英國通脹率達到9.1%的40年新高，物價與油價飈升，民眾早已怨聲載道，政府入不敷支需要加稅，國民百上加斤，約翰遜民意支持度急跌，但一時間也不至於拖垮保守黨的執政地位。反而因為約翰遜對俄羅斯態度強硬而贏得部分選民的支持。

政治醜聞往往是絆倒政客的最後一根稻草。約翰遜舊同僚柏特森收受公司利益違反游說規定，國會通過決議暫停他議員身分30天，約翰遜修改規定免除柏特森的處罰，後柏特森不敵輿論壓力辭職，而約翰遜對此則表示他「翻車」，對錯誤顧左右而言他。另一宗離譜的事例，更加能夠反映約翰遜的處事態度。約翰遜提拔國會議員平徹為保守黨副首席黨鞭，後被媒體曝光平徹曾經醉酒後性騷擾兩名男議員，實際上約翰遜在決定提升平徹前已經知道這個指控，但他選擇公開否認，後無法再隱瞞才承認委任平徹是一個錯誤。

約翰遜錯誤頻仍，了解他的人並不感到意外。曾出任工黨多名首相及黨魁發言人的坎貝爾形容約翰遜為敗壞政治、損害法治以及將謊言和腐敗合理化的一個人。如果這樣的評論是出於黨派立場，了解出道前約翰遜的也有同感，約翰遜在新聞界的多年上司黑斯廷斯在約翰遜上任首相前即表示，他是一個出色的天才，但缺點根源是缺乏良心、原則和對做錯事從來都心狠手辣，並預言他擔任首相後，將會蔑視規章、成規、秩序和傳統做法。

以謊言掩蓋另一個謊言過幾關

幕僚集體跳船約翰遜無得留低

現在回看約翰遜處理「派對門」的做法，他不顧防控疫情措施，多次開派對尋歡作樂，是毫無原則和蔑視規章的佐證，遇到媒體指控，首先是不承認，然後設法隱瞞事實，是敗壞政治和大話連篇的佐證。

處理政治醜聞是危機公關的必修課，資深政客如約翰遜不會不懂，他用一個謊言掩蓋另一個謊言，需要同事和下屬狼狽為奸，能夠為他隱瞞事實，目的是相信「同舟共濟」可以在政治上共同進退，而政治是現實的，當同僚不認為跟約翰遜綑綁在一起會有政治前途，便會「跳船」，直到眾叛親離為止。

觸發集體跳船的財政大臣辛偉誠和衛生大臣賈偉德率先辭職，引發60多名內閣成員和政府高官成為樹倒前散去的猢猻。約翰遜不得已宣布辭去黨魁和首相職位，而他的辭職宣言也值得玩味，他說放棄世界上最好的工作很難過，他形容被「逼宮」是因為達爾文主義的勝利，意思是遭到弱肉強食，隻字沒有提自己曾經犯過的錯誤，也沒有對謊言和腐敗表示歉意。

約翰遜是史上最差的英國首相，原因與能幹無關，而是他喪失了一個政治人最起碼的誠信與尊嚴，本來這只是英國人關心的事，但約翰遜辭職成為世界焦點，原因是他的當選原因，他刻意披頭散髮被認為是有性格，他敢為人先承諾一定可以化解脫歐協議僵局，被認為是能人。他當記者時曾經編造受訪人身分而被開除過，但從政後能夠瞞天過海，他經過大選獲得選民授權，被嚴重質疑卻能通過黨內的信任投票獲得留任。

約翰遜與美國前總統特朗普，被認為是一丘之貉，不但他們的處事風格相似，而且都是通過選舉當選，英美兩國選民的投票標準不容外界置喙，但這樣滿紙荒唐言論、醜聞不斷的政客，卻能夠得到這麼多的官員鞍前馬後，多年同流合污，英美兩國如何檢討自身的選舉制度，為世界各國關注，畢竟英美仍然被認為是民主先驅。

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