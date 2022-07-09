社評：日本制華當「正常國家」 安倍身亡右翼路不改

戰後最震撼政治行刺

日本民心變化要留意

明治維新以降，日本雖迭有現任或卸任首相遇刺事件，但大多發生在二戰之前。安倍外祖父岸信介曾被視為甲級戰犯，後獲美國放過，之後更當上首相。1960 年，岸信介與美國修訂美日安保條約，觸發左翼「安保鬥爭」，岸信介同年7月曾被右翼分子刺傷，不過對戰後日本而言，同年10月發生的左派眾議員淺沼稻次郎電視辯論遇刺身亡案，社會烙印更深。當年淺沼遭右翼少年刺殺的畫面，在電視反覆播出，行刺一刻的照片，更成為世界新聞史經典。今次安倍遭槍殺，可說是淺沼遇害後，最震撼日本的同類事件，考慮到安倍的政壇地位，說這是日本戰後最重大的政治行刺案亦不為過。

安倍兩度拜相，更創下連續在任近8年的紀錄，雖然他在2020年因健康問題辭職，但仍是執政自民黨最大派系領袖，不時就國是、外交發表意見，對現任首相岸田文雄及其政府有很大影響力，無人敢忽視他的「建言」。岸田曾形容其經濟宏圖為「新資本主義」，但更多人覺得那不過是「安倍經濟學」的延續。全球通脹惡化，發達經濟體紛紛加息，唯獨日本堅持「放水」印鈔，日圓大幅貶值，安倍則支持繼續奉行「超寬鬆貨幣政策」。昨天安倍遇刺，日圓即時彈升，市場揣測日本貨幣政策或有變，正正折射安倍的實際影響力。

安倍晉三跟岸信介及外叔公佐藤榮作皆當過首相，「一家三宰相」。當年岸信介上台，標誌日本戰後新興右翼勢力冒起；佐藤榮作則以親美親台反華見稱，至於安倍，明顯亦繼承了他們的思想和立場。安倍遇襲身亡，各國紛表慰問，中國駐日大使館亦表示哀悼，但安倍卸任後對華態度愈來愈不友好，北京當然亦看在眼裏。

過去廿多年，日本政治總保守化，傳統左派政黨消亡，日共不成氣候，右翼持續膨脹，安倍和另一在位較長的首相小泉純一郎，皆曾在任內到靖國神社參拜。日本右翼否認侵略歷史，反對所謂「自虐史觀」，希望日本成為「正常國家」，名正言順擁有軍隊，不再受和平憲法束縛。安倍上台後，致力擴張自衛隊角色與實力，對修憲更是念茲在茲，只是無法如願；為了振興日本經濟，安倍不能跟北京鬧得太僵，右翼主張相對收斂，惟卸任後安倍再無包袱，右翼本色亦全面回歸。

中美鬥爭白熱化，日本作為美國盟友，一邊力撐華府， 一邊謀求自身最大利益。岸田政府行事要考慮民情及外交後果，安倍所發揮的作用，實際以「個人身分」設議題、發信號、試水溫、引討論，將不方便由政府出面談的事說出來，例如發表「台灣有事」三段論，「台灣有事就是日本有事，也等於是美日同盟的事」，操作台灣牌；俄烏戰爭爆發後，安倍更率先站出來，鼓吹日本有必要討論與美國「核（武）共用」。雖然岸田文雄強調「現階段」不會考慮，並堅持「無核三原則」，惟沒有為政黨討論關上大門。現在這種政治「分工」雖已成為絕響，但由安倍奠下的右翼政治及外交路線，已經深深扎根，不會因為安倍去世而大變，相信北京對此亦很清楚。

日本政治總保守化，2012年安倍上台是分水嶺。在此之前，保守陣營之內，仍有政黨輪替執政；安倍再拜相，標誌日本回到自民黨獨大時代，在野黨不成氣候。當年淺沼稻次郎遇刺身亡，原本鬆散的左翼陣營頓時失去重心，逐步弱化分崩。此一時彼一時，以現時日本的政治生態，安倍之死相信不會影響自民黨稱霸大局，右翼更可能趁機設法擴大影響力。

日本警方初步透露，行兇槍手不滿安倍，但與安倍的政治信念無關。安倍經濟學，某程度是新自由主義經濟的「變種」，大企業得益、中小企艱難，社會貧富懸殊惡化，行兇者有可能因為經濟而非政治原因動殺機，但右翼相信不會輕易放棄這機會，突出安倍「精神領袖」地位，利用日本民眾對罕有槍擊暴力的不滿，爭取他們同情以至認同右翼的「正常國家」主張。以往民調一直顯示，日本人對修改和平憲法有保留，這亦是安倍修憲無果主因。日本民眾對修憲的態度，會否出現轉折變化，比起稍後的參議院選舉結果，也許更需要關注。

「正常化」須美國放心

岸田制華蕭規曹隨

由提出「印太戰略」，到代替美國推動跨太平洋伙伴全面進步協定（CPTPP），安倍近十年八載，花了很多心力讓日本活躍於國際舞台，除了展示能力，亦希望美國更倚重日本，而非單純視日本為「小弟」，岸田文雄政府積極配合北約插足亞太，反映同一思路。日本要成為「正常國家」，真正阻力是美國，為了讓華府放心，日本政府將更積極充當美國在亞太區的「制華代理」，有沒有安倍，分別其實不大。

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