社評：疫情升溫下煞停熔斷 防疫薄弱環節要加固

疫情短期或倍增

公院壓力要留意

醫衛局長盧寵茂日前提到，希望下月初本地疫情能夠受控，在港深聯手合作下，可以讓更多有需要的市民，七夕節前後往內地與家人團聚。這個短期目標能否實現，變數似乎不少。本港新增感染個案，自5月約200宗的低位逐步回升，衛生防護中心昨天錄得超過3000宗新增感染，是4月初以來最高，當中輸入個案佔5%，本地感染個案超過2800宗。另外，傳播力更強的Omicron BA.4及BA.5變種病毒株，正在社區蔓延，儘管目前佔整體個案比例仍低，惟觀乎外國經驗，這兩款變種可在短期變成主流，之前感染過其他病毒株的人，有可能二次感染。衛生防護中心指出，參考過去兩周趨勢，兩周後本地單日新增感染可能再翻一番，升至大約6000宗的水平。

當然，經過第五波疫情洗禮，加上整體疫苗接種率達到九成，香港已形成一定的防護屏障，就像其他「與病毒共存」地區，專家最看重的不再是單日新增感染數字，而是重症住院數字，不過這兩組數字也不是全無關係。說到底，本港仍有數十萬長者幼童未打夠針，疫情復熾必有風險。本地感染顯著上升，醫管局本周表示，最近新冠患者單日新增入院人數、總住院人數、嚴重及危殆個案，均呈升勢。確診後需住院人數由上月初約400人，升至現時逾800人；重症則由之前10多人，升至近30人。雖然這個水平跟第五波高峰仍有很大差距，可是任由疫情升級，重症住院情况惡化，公營醫療系統壓力增大，確有可能影響公院正常服務，這是必須避免的情况。

新冠疫情持續兩半年，民生經濟受盡折騰，無人希望再度收緊社交措施，以目前形勢，亦無此必要，關鍵是如何採用其他防疫手段，在不礙社會復常下，扭轉社區感染上升趨勢，以免重症住院個案繼續顯著增加。本港社交限制，已比數月前寬鬆不少，當下更多人關注的，是如何推進對外復常。中外抗疫模式有別，香港位置特殊，特區政府推動通關，欲走「中間路線」，在不求一步到位下，設法盡量減少通關障礙，方便往來內地與往來外地。這一選擇實際意味，本港既不會強求清零與內地全面對接，亦不會為求與外國全面通關，短期內盡撤外防輸入措施。

外防輸入核心是檢疫隔離，而非切斷往來。之前本港奉行清零策略，加上檢疫隔離措施有限，為免輸入個案湧入無法應付，遂有航班熔斷這一外防輸入措施，惟經歷了第五波疫情衝擊，整個抗疫形勢變了，只要入境檢疫隔離到位，航班熔斷作用已不大。

過去數月，來港航班不時熔斷，客運服務不穩定，海外港人回港失預算，很多航空公司更索性暫停來往香港航線，對本港航空業影響很大。4月以來，特區政府一再放寬熔斷門檻，數據顯示輸入個案雖有增加，但佔整體感染個案最多不過一成左右，兼且絕大多數都能透過機場檢測或酒店隔離找出，印證檢測把關才是關鍵所在。隨着暑假來臨，不少留學生回港，叫停熔斷機制，對市民、航空公司和本港航空業復常均有好處。

避免收緊社交限制

院舍備戰更要做足

Omicron潛伏期短，內地最近縮短入境檢疫安排，改行「7+3」（即7天指定處所隔離，3天居家隔離），同時加密核酸檢測把關。香港有能力一日處理20萬個核酸檢測，亦有足夠隔離設施，以現時的條件，可以考慮將入境檢疫隔離安排改為「5+2」，至於進一步縮短至「3+4」甚至「3+2」，則要研究是否要進一步加強病毒檢測及追蹤工作。核酸檢測要等1天才有結果，仍嫌太長，可再縮短；特區政府現階段爭取與內地「有限度通關」，兩地在病毒檢測和追蹤方面的差距，相信仍要收窄。

第五波疫情奪命近萬，院舍淪陷、公院爆煲，慘痛教訓必須牢牢記取。近月當局採取措施亡羊補牢，公院和院舍在應付爆疫方面，似乎都有較佳準備，可是臨場實戰會否又再「倒瀉籮蟹」，仍是未知之數。新變種病毒株正在社區擴散，疫情復熾，內防擴散工作必須做好，當局必須及早盤點、檢視各項防疫軟硬件設施及人手狀况，確保一有需要，就能派上用場。

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