社評：4工作組要交出成績 特首訂指標體現領導

覓地建屋要見進展

改善衛生持之以恆

新政府成立未滿一周，李家超首度出席立法會答問會，談論未來5年施政，具體措施細節不多，吸引企業與人才、最低工資機制檢討、覓地建屋提速提量等，主要都是責成相關政策局研究探討，爭取數月內提交方案。李家超說得較為具體的，主要是一些「頂層設計」。競選期間，李家超提出成立兩個工作組，推進覓地建屋，昨天答問會，他表示還會另設兩個工作組，分別處理跨代貧窮及地區事務，另外他亦會成立「特首政策組」出謀獻策，以及每月安排司局長往立法會舉行「前廳交流會」，促進行政立法關係。這些都是現屆政府的新創制。

政府架構重組，增加3名副司長，正副司長如何分工，備受關注。昨天李家超表示，4個工作組將分別由正副政務司長與正副財政司長統率，土地房屋方面，財政司長將帶領「土地及房屋供應統籌組」，協調相關政策局及部門，務求令土地房屋發展提速提效提量，副財政司長則領導「公營房屋項目行動工作組」，督導公營房屋興建項目；民生工作方面，政務司長將帶領「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮小組」，推行扶貧方案，初步構思包括為劏房戶初中生制訂為期一年計劃，進行師友配對、個人發展規劃和財政支援，首批招募兩千名初中生；副政務司長則領導「地區事項統籌工作組」，針對衛生黑點、市容等地區關注議題，設定處理事項，期望兩月內付諸行動，並將經驗化為行動方案，在各區恆常執行。

香港社會深層矛盾嚴重，土地房屋及貧窮問題尤其突出。4個工作組中，3個都是針對這兩大民生癥結，大方向正確，最重要是幹出成績、切實改善問題，而非單純多了一些架構、流於門面裝飾。

2013年，政府成立「土地供應督導委員會」，由財政司長領導，負責統籌全港所有不同用途土地的開發和供應計劃。新成立的土地統籌組將取代「督導委員會」，觀乎當局所言，統籌組職責有所擴大，除了督導政府土地供應，也會監督公私營房屋供應，以及配合土地發展的基建興建情况，此外還將制訂未來10年熟地供應預測，定期向外公布。統籌組能否發揮預期作用，還是新瓶舊酒，很視乎工作組能否善用新職權，履行新職責。2014年首份長遠房屋發展策略公布，制定未來10年房屋供應預測，惟實際建屋量卻不似預期，甚少達標；這兩年當局聲稱已覓足夠土地，未來10年建屋量「可以」達標，被質疑是數字遊戲，並無保證。10年熟地供應預測會否出現類似問題，難免惹人關注。另外，公營房屋工作組百日內提交加快建屋建議，有何良策突破，暫時亦只能觀望。

下放權力配合問責

工作指標務實進取

香港貧富懸殊嚴重，打破跨代貧窮至為重要。政府推出措施幫助劏房學生，當然是好事，但區區兩千名初中生受惠，人數未免太少；師友配對有助基層學生個人成長，但要克服跨代貧窮，最重要還是從制度入手，創造更多向上流動機會、改善基層居住環境、打破利益固化情况。

比起上述3個工作組，地區事務工作組成立後，先以市容環境衛生為主，減少蟲患鼠患、推動社區清潔，理論上只要做好跨部門協調，投入資源人力，較易立竿見影，能讓居民即時感受到生活環境改善，然而落實執行仍有可能鬧出不少問題。早前申訴專員才批評，食環署鼠患指數未能反映實際情况。改善環境衛生，最重要是持之以恆，倘若事隔數月便打回原形，市民不會「收貨」。

事事躬親非李家超管治風格，昨天他亦強調，希望各司局長獨當一面，做好負責範疇工作。上級多些下放權力，可讓下屬有較大發揮空間，不過有效的監督與問責，亦是必不可少。官僚多少都有自保傾向，不想將工作指標定得太高太嚴，以免做不到被追究；若遇怠惰官員，指標更是訂得愈低愈好。由空氣質素指標到鼠患指標，以往不時都有團體質疑當局的評估方法存在問題，但求「砌靚數字」，而非切實改善問題。李家超強調施政要以結果為目標，如何制訂「關鍵績效指標」（KPI）評估工作成效與表現，各司局及部門可以提出各自看法，但一些重要工作指標，應該由特首決定，「特首政策組」作為智囊可以提供意見，務求令4個工作組所訂的指標，既務實亦進取、有難度但合理。

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