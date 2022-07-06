社評：公僕加薪不能離地 明賞罰提升執行力

加薪2.5%符合通脹

「偏離機制」難以成立

一年一度的私人機構薪酬趨勢調查5月出爐，若只參考相關指標，今年低層及中層公務員分別可加薪2.04%及4.55%，高層公務員更可加薪7.26%。多個公務員工會表示，當局應按薪酬趨勢指標加薪，輿論和商會則紛紛批評，7.26%的加幅脫離現實。行政會議原定上月初討論公務員加薪，但議程臨時抽起，交由新一屆政府處理。行政長官李家超7．1就任後，昨天舉行首次行政會議，首項重大決定，便是如何處理公務員加薪這個燙手山芋。

政府昨天提出，各級公務員薪酬劃一上調2.5%，當局今天將聽取職方回應，最後再交行政長官會同行政會議拍板。公務員團體不滿2.5%加幅「偏低」，理據離不開「公僕已經凍薪兩年」、「不按薪趨調查加薪是偏離機制」，云云，然而只要了解一下公務員加薪機制，當可發現「偏離機制」之說難以成立。

政府考慮公務員調薪，從來不是只看薪酬指標，又或公務員訴求與士氣，整體經濟表現、通脹及公共財政狀况，皆屬考慮因素。經濟好景日子，百業生意興旺，正常狀態下，私人機構員工薪津上漲，公僕加薪幅度相差太遠，可能導致不少人棄官從商，公務員調薪會參考私人機構情况，這是一個重要原因。可是這幾年本港經濟情况，明顯不是常態，薪酬指標參考作用下降，經濟環境及公共財政的比重上升，乃是理所當然。根據政府資料，過去29年，薪酬調查結果與公僕調薪決定存在較大差異的年頭有10個。這些年份通常都是經濟增長、通脹等出現了特殊情况，不能因為沒有跟足薪酬指標加薪，就說是偏離機制。

去年本港經濟隨疫情大上大落。薪酬調查涵蓋對象，包括很多未受疫情重挫的行業，諸如金融、保險、公共事業等；香港防疫從嚴，影響外地高管留港意欲，部分大企業要大幅加薪吸引或挽留人才，相對而言，資深公務員流失未算嚴重。薪酬調查結果主要反映去年下半年經濟反彈，沒料到第五波疫情驟至，不少行業減薪裁員，反觀公務員是「鐵飯碗」，薪高糧準。疫情影響今年薪酬調查參考價值，不跟指標加薪並非「刻薄」，反而跟足指標給高級公務員大幅加薪，才是不合理。

前年本港通脹率為1.3%，去年則為1.6%，現在公務員劃一加薪2.5%，某程度有顧及通脹情况，低層公務員加幅亦比原先指標為高。公僕服務大眾，應多些站在市民角度考慮加薪問題；無視民情、堅持大幅加薪，對公務員形象及工作並非好事。環球經濟前景不明，衰退、滯脹陰霾乍現，私人機構明年調薪情况，主要視乎下半年經濟走向，而非現在公務員加薪多少；港府今年初預計，本年度財政赤字逾500億元，下半年外圍風高浪急，用錢更要審慎。

過去數年，政府強調加強公共服務，持續增加人手，公務員隊伍達19萬人，另外還有過萬名非公務員合約員工，但政府執行力有否顯著加強，相信很多市民都有保留。李家超提到，公務員表現跟政府效率直接掛鈎，國際報告則顯示，香港政府效率排在前列。翻查瑞士洛桑國際管理學院的競爭力報告，論「政府效率」，香港確是數一數二，惟調查所講的「政府效率」，主要是公共財政、稅務政策、商業立法等是否便利營商，並非一般人所理解的施政效率、執行效率。當然，這不是說本港公務員隊伍沒有人才，政府高層統籌不力、跨部門協作不足，都是大問題，可是官僚因循保守，確實嚴重影響政府執行力。新政府要提升管治能力，公務員改革必不可少。

官僚因循保守礙辦事

公務員改革事在必行

本港公務員制度一大問題是缺乏賞罰機制，無論表現如何，多數年頭都可「跟外圍」自動加薪，升遷更往往是論資排輩。當局聲稱公務員「不是鐵飯碗」，有嚴重過失會免職，然而實際遭懲處以至免職者少之又少，當事人多是因為行為不當甚至干犯刑事罪行而受罰，不是跟工作表現直接掛鈎。這樣的制度，不利「想幹事」的人出頭，反而助長「寧等指示、少做少錯、不做不錯」的文化。公務員改革，除了加強培訓、鼓勵作為，更要明賞罰。近年有不少意見認為，香港可以參考新加坡經驗，先從高級公務員入手，以關鍵績效指標（KPI）評估他們的工作表現、積極性和潛能，作為發花紅和升遷準繩，確保有能者可優先晉升。有關建議，值得新政府參考。

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