社評：房屋目標須務實進取 減少劏房戶可訂指標

上樓時間長達6年

「不再加長」目標保守

新政府7．1就任，國家主席習近平希望李家超團結各界「務實進取」，推動香港「由治及興」。近年中央官員在不同場合多次明確提及，香港需要解決社會深層次矛盾，告別劏房籠屋，習近平日前講話，亦明確指出香港市民盼望生活變得更好，房子住得更寬敞一些。新人事新作風，李家超本周初與新班子召開首次內部會議，分享管治理念。除了談及習近平的「四點希望」，即着力提高治理水平、不斷增強發展動能、切實排解民生憂難、共同維護和諧穩定，李家超亦重申「以結果為目標」的施政理念，要求各司局長獨當一面，獨立、高效處理各自政策範疇事務。

事必躬親非李家超管治風格，司局長自主度大了，發揮空間愈多，責任自然愈大，問責官員必須積極作為，以結果為目標，倘若既定程序令事情辦不到便要修改，如果交不出成績表現，接受問責亦是理所當然。李家超表示，新政府希望重點解決民生問題，當局會訂立準確的「關鍵績效指標」（KPI）確保完成工作。現時公屋平均輪候時間長達6.1年，李家超稱上任後其中一個目標，是令上樓時間不再加長，對於增加土地房屋供應，已有一些「新思維」，將由兩個土地房屋工作組務實研究，上任百日報告會有交代。

3年上樓是首任特首董建華提出的目標，金融風暴後提早達標，惟政府之後停止造地多年，遺禍深遠。2012年，公屋仍能做到3年上樓，可是缺地建屋情况已相當嚴重，當局要見縫插針式「起樓」。2017年政府換屆，公屋輪候時間已超過4年，今年更「破六」。上任特首林鄭月娥早前提到，覓地建屋非朝夕之事，前人種樹，後人乘涼，所言不假，問題是種的樹夠不夠、能否茁壯成長、早日成蔭。

公營房屋10年落成量「頭輕尾重」，政府早在7、8年前已提出，現在理應進入了後5年「尾重」收成期，現實卻是「頭輕尾又輕」，造地建屋進度嚴重滯後，未來兩三年，房屋供應更面臨斷層。上屆政府聲稱覓得350公頃土地，未來10年可建33萬間公屋，但覓得的土地一日發展不了，不過紙上談兵。市民最擔心結局又是「頭輕尾重」變成「頭輕尾輕」，覓地建屋「短期無辦法、長期得過講」，每屆政府高談「種樹」，卻將「幹成事」的責任，一屆推一屆。李家超強調，新政府執行能力跟以往有所不同，市民當然期望見到官員們有脫胎換骨表現，而非舊酒新瓶。

兼顧現實與難度

有壓力才有進步

今年初，時任運房局長表示，根據目前建屋進度，要做到3年上樓，相信至少要等15至20年。覓地建屋追落後，政府沒有神仙棒，期望當局可以在5年間忽然變出數十萬公屋單位，重新做到「3年上樓」，乃是不切實際；以旁門左道方式「造數」令輪候時間看似縮短，更是萬萬不該。可是如果當局僅將「5年後公屋平均輪候時間不多於6年」，列為工作指標，等於告訴公眾，不要指望房屋問題5年內有改善，如此保守的指標，實在難言是「民有所呼，我有所應」。

香港「由治及興」，施政必須務實進取。有壓力才有進步，制訂工作指標，既要兼顧現實可行性，亦要有難度，做得不好就問責，這樣才能倒逼官員進取，「以更果敢的魄力、更有效的舉措，破難而進」；工作指標定得太保守，也許方便政府「報捷」，卻無助改善問題。公屋平均輪候時間，反映基層居住問題，劏房戶數字是另一重要指標。若說興建公屋無法一蹴而就，上樓時間真的無法在未來5年明顯縮短，當局大可制訂「減少劏房戶指標」，從多方面入手，幫助基層市民改善居住環境。

過去政府花了大量時間討論如何覓地建屋，未來5年是全力去幹的時候。縮短造地建屋流程，現時政府的方案，大約只能縮短3年半至4年，即使收地順利，依然要10年以上，有必要更加進取。發展郊野公園邊陲，是較有機會在短中期立竿見影的項目，新政府可以重啟相關工作。土地共享計劃進展不多，發展商參與不算積極，政府大可反客為主，主動向發展商提出具體共享建議，而不是一味等發展商自願提交方案，這亦符合「有為政府與高效市場更好結合起來」的原則。

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