社評：香港須補充人才助競爭 更需要培育大灣區人才

移民海外的人才，包括在各行各業已經累積相當工作經驗的骨幹，也有中小學生，香港大學今年降低收生標準，中英文其中一科不及格也有報讀的機會，或者有失手學科也可以打折報考。人才流失的影響，不容小覷。

香港人才外流影響續浮現

大灣區積極吸引香港高校

另一邊廂，教育部近日宣布，批准香港科技大學（廣州）成立，城市大學（東莞）也獲得籌備成立的資格，深圳前海管理局與香港大學簽訂協議，合作培養人才。加上分別已經成立15年和8年的香港浸會大學珠海聯合國際學院和香港中文大學（深圳），香港高等教育在大灣區已經或者將會有5家分支機構。大灣區近年也在銳意興辦更多大學，廣州以38間大學，一躍而成全國第五個擁有最多大學的城市，深圳在過去10多年，興建了4間大學，東莞和佛山也分別辦了3間和兩間大學。

大灣區的大學，內地與香港合辦的，都是瞄準香港的優勢，採用香港的管理模式，以及利用香港實力較強的學科。科大在廣州南沙分校首批開設的本科專業是：人工智能、數據科學與大數據技術、智能製造工程等，以及15個研究院專業包括先進材料、智能交通和微電子等。深圳要求香港大學合作培養的領域包括：法律、金融科技、創業實踐、碳中和及前沿科技產業等。深圳莫斯科理工大學採用俄語教育，面向培養一帶一路人才。

大灣區的高等教育政策，設置的專業着重高科技和創新科技產業等範疇，也有針對其發展急需的人才。與香港合辦的大學，部分教師來自香港，不少畢業生會到香港深造，香港元素對於培育學生適應香港以及大灣區的就業市場，十分有利。

大灣區發展自身的高等教育體系培育人才是長治久安之策，「急功近利」的做法則是鼓勵香港年輕人北上發展，不但給予各種生活上的優惠條件，以及稅務優惠，不少城市還給香港青年員工每年數萬元的補助。

以積極進取的措施搶人才是國際通行的做法，上海日前宣布，改變過去經過篩選的辦法，凡在該市大學的應屆碩士和博士畢業生，一律可以獲取上海市戶籍。上海雖然有2500萬人口，而且執行國家有關限制特大城市人口膨脹的政策，但對於吸收人才不遺餘力，有針對性吸收高學歷人才，不但可以補充該市勞動人口比例下降的隱憂，還可以用「換血」的方式優化人口結構。

反觀香港的情况，大學學額雖然不斷提高，但設置新學科追趕高科技和創科需要的速度，猶如「龜兔賽跑」，雖然在研究院層面，可以申請國家的研究項目與經費，但研究成果在本地孵化或者轉化的機會不高，研究生的出路也是給海外或者內地輸送，極少能夠惠及本地所需。在本科層面，學科設置甚少內地或者大灣區元素，學生參與交換生計劃，幾乎沒有到內地和大灣區交換。畢業生難以在大灣區職場競爭，自是必然。

搶人才年代不進則退

香港政策仍守株待兔

在吸引人才方面，優才計劃能吸引到的，較多是演藝界或者體育精英，學術專才即使按優才計劃取得香港身分，也未必會留在香港服務。每年大量內地來港就讀的研究生，近年唯一的進取措施是允許他們畢業後可以留港一年找工作，這樣的政策是否仍然適應「搶人才的年代」，實在成疑。

香港要參與建設大灣區，是響應國家戰略需要，為大灣區培養人才是必由之路，香港在科研方面有雄厚條件，但如何跟大灣區合作，形成協同效應，是特區政府必須考慮的事情。香港不思進取，大灣區城市則積極搶佔上風，到頭來人才都流向大灣區，雖然不是壞事，但香港未能從中受惠，只是為他人作嫁衣裳。

香港應該急起直追，在大學本科層面，設置更多含有大灣區元素的學科，鼓勵學生到大灣區大學做交換生，從學習與生活中汲取大灣區元素，在研究院層面，主動誘導適應大灣區產學研結合的研究項目，在吸引研究人員留港發展方面，應該有更進取的措施。

香港已經出現人才外流，急需補充高學歷人口，而在搶人才的年代，進取的國家和城市都在針對性地「層層加碼」，逆水行舟不進則退，香港如果仍然以為自己有麝自然香，或者繼續守株待兔，不但不能做到國家支持興辦的國際創科中心，以及建設大灣區的要求，就連為年輕人提供更多數量和多樣化的就業機會，也做不到，到頭來還會加劇人才外流。

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