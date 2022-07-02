社評：掃藩籬破固化利益 重拾動力鑄香港夢

維護香港獨特性

習近平提普通法

一國兩制在港實踐1/4個世紀，過去5年可謂多事之秋，由反修例風暴、《港區國安法》實施，再到選舉制度修改，香港政治生態出現根本變化。第六屆特區政府在全新範式下誕生，亦為「50年不變」下半場揭開序幕，昨天習近平出席慶祝回歸大會暨特區政府就職禮，祝賀李家超就任行政長官，也特別提到，經過25年時間，無論一國兩制實踐還是香港發展，皆站在新的歷史起點，由治及興，需要務實進取。

世界格局迎來百年不遇巨變，香港何去何從，備受關注。中央落實愛國者治港，有人相信香港走出政治泥沼後，可以大步向前，實現良政善治，亦有人對香港前景存在各種各樣的疑惑。習近平昨天發表的重要講話，除了闡明中央對港長期方針與立場，同時亦向新政府清晰說出了工作要求，前者主要見諸「四個必須」，後者則反映在「四個希望」之中。

「50年不變」之於香港，是一個重要政治符號，「變與不變」是很多港人在意的問題。習近平表示，一國兩制是符合國家民族以及港澳根本利益的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持。有關說法某程度是對「變與不變」問題的總回應。香港經歷了反修例風暴，維護國家主權、安全和發展利益是中央強調的最高原則，「四個必須」中，全面準確貫徹一國兩制方針、堅持中央全面管治權和保障特區高度自治權相統一、落實愛國者治港，重點均在「一國」，不過習近平亦重申， 中央堅定維護特區依法享有的高度自治權。「保持香港獨特地位和優勢」，作為第四個「必須」，意在說明中央重視維護香港獨特性。

香港獨特性包括什麼、這幾年有沒有變化，也許言人人殊，但相信大多數人都同意，香港作為國家唯一的普通法司法管轄區，普通法制度正是香港獨特性的重要一環，它是本港法治基石，也是香港資本主義制度有效運行的基礎，更是香港作為國家門戶連接東西方的關鍵制度軟件。《基本法》亦列明，香港原有法律，包括普通法、習慣法等，除與《基本法》牴觸或另行修改外，予以保留。以往國家領導人談香港，甚少具體提到普通法，昨天習近平講話，卻兩度提及。

近年香港法治屢受衝擊，有人關注「違法達義」破壞守法意識，有人關注國安法有否影響普通法制度。習近平昨天表示， 中央完全支持香港長期保持獨特地位，鞏固國際金融、貿易、航運中心地位，「保持普通法制度」，拓展國際聯繫，對於維護「兩制」獨特性、發揮香港優勢，是相當正面的信息。港人應該對香港法治有信心。

堅持一國護兩制優勢

「四希望」港府須交實績

過去一段時間，特區管治明顯出了問題，習近平的「四點希望」，實際是「四點要求」，着力提高治理水平、不斷增強發展動能、切實排解民生憂難、共同維護和諧穩定，每一點都有具體說明，新政府必須交出成績。

經濟全球化與中國崛起，過去廿多年為香港提供了很多發展機遇，可惜香港並無好好把握，一味食老本，由創科到流行文化產業發展，均遭周邊地區超越甚至拋離，既得利益固化，社會失去內生動力，也缺乏向上流動機會，年輕人難出頭，基層生活苦，怨氣積累，社會不可能長治久安。新政府不應再空談什麼「香港是最自由經濟體」，用習近平的說法，是「必須轉變治理理念」，將「有為政府同高效市場更好結合」，「積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬」。

港府需轉變治理理念

更公平惠及全體市民

港式資本主義剝削太甚，特區管治長期向既得利益傾斜，對基層和一般市民關顧不足。「四點希望」特別提到，新政府要把「全社會特別是普通市民」的期盼，作為施政「最大追求」，讓發展成果「更多更公平惠及全體市民」，特區政府必須銘記於心，以更果敢的魄力和更有效的舉措，處理土地房屋、貧富懸殊等民生問題，讓普羅大眾清楚看到，政府施政不是為既得利益服務，也不會因為既得利益反對，便投鼠忌器，放棄作為。夢想是驅動前行的動力，「讓每位市民堅信，只要辛勤工作，就完全能夠改變自己和家人生活」，習近平這番說話，其實可概括為3個字，那就是「香港夢」。特區政府需要為年輕人和基層市民創造向上流動機會，讓他們有機會追夢，唯有如此，香港才能重拾內生發展動力，急起直追。

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