社評：港式資本主義要改良 50年不變非擋箭牌

習近平疫下來訪

突顯對香港重視

香港特區成立周年，國家領導人「逢五逢十」來港視察已成慣例。雖然本港疫情回升，新增確診連續兩天逾2000宗，習近平伉儷依然乘坐高鐵專列來港，親身出席今早的慶回歸暨新政府就職典禮，以及發表重要講話。今次是疫情爆發兩年多以來，習近平首度離開內地，雖然在港逗留時間短暫，但已充分突顯他對香港回歸25周年的重視。習近平考察武漢，談到內地需要堅持動態清零，同時兼顧經濟發展，科技自立自強尤其重要；昨天抵港後，習近平除了會見特區新舊政府人員及各界代表，也特意抽空考察科技園。

5年前習近平訪港，提出「四個表率」及「四個始終」，一邊呼籲搞好團結、關心青年、促進香港內地交流合作，一邊強調要準確把握一國與兩制的關係，維護社會和諧穩定。5年過去，特區經歷了前所未有的動盪，又要面對疫情衝擊。習近平昨天特別提到，過去一段時間，香港經受了一次次嚴峻考驗，風雨過後，浴火重生，只要堅持一國兩制，行而不輟，未來可期。香港是國家一部分，中央希望香港欣欣向榮，良好願景能否化為現實，還看特區政府表現。

香港經濟生產總值，回歸以來增長接近一倍，然而反映貧富懸殊狀况的堅尼系數卻持續攀升。以往特區當局常自詡，香港是全球最自由經濟體，但論貧富懸殊程度，香港同樣位居世界前列。雖然近兩屆政府加強扶貧工作、引入最低工資等制度，可是對不少基層市民來說，只是杯水車薪。民生是最大的政治，搞不好定必不利香港長治久安。

過去10多年，香港政治激進化、社會泛政治化，部分人將民生問題簡單歸咎於內地人爭飯碗、佔用福利、炒高樓價，等等，渲染所謂「中港矛盾」、「大陸化」等議題。香港與內地民眾生活習慣和想法有差異，矛盾確實存在，需要當局及時介入疏導，但無限放大炒作，只會一葉障目。

回歸以來，香港社會經濟變化巨大，涉及很多內外因素，經濟全球化與中國崛起是兩個突出因素。香港傳統上是西方外資進軍內地的橋頭堡，角色較為單向，近年則愈益成為國家「走出去」投放影響力的門戶。國家愈站近國際舞台中心，世界就愈多中國元素。內地人、財在港愈益活躍，普通話、簡體字使用自然增多，這是中國崛起改寫世界經濟秩序的結果。要說香港真正最大的問題，也許是沒有好好善用經濟全球化所創造的財富和機遇，改善財富收入分配，反而像很多歐美國家一樣，任由全球化紅利集中於小撮人手中，這幾年歐美右翼民粹主義抬頭，已充分說明財富過度集中是危險計時炸彈。

當然，香港民生問題積重難返，還有很多內因。最明顯就是本世紀初，特區政府停止造地多年，導致公私營房屋供應出現斷層，樓價愈飈愈高，公屋輪候時間愈來愈長。供樓租樓開支，佔去很多市民及家庭大筆收入，基層家庭上樓無期，只能蝸居不足百呎劏房、支付不成比例租金，飽受剝削；劏房戶子女成長環境惡劣，「輸在起跑線」，結果就是加劇世代貧窮。說房屋問題是香港貧窮問題癥結所在，絕不為過。

貧富房屋問題相交纏

放任經濟剝削礙民生

《基本法》第5條列明特區保持原有資本主義制度50年不變，不等於可以對港式資本主義高度剝削的狀况置諸不理。1980年代，新自由主義經濟主張在英美大行其道，強調小政府大市場、私有化、去監管，之後的經濟全球化某程度亦是建基於此，然而實踐經驗已說明，這套經濟模式會令貧富懸殊顯著加劇，可是在香港，新自由主義卻長期被奉若「真理」，一談到提高最低工資、規管劏房租金、加強退休保障等，總有一些既得利益者站出來，以「有損自由市場經濟」、「破壞營商環境」一類理由大力反對，至於政府方面，雖然官員近十年八載已不再談「積極不干預」，但在很多問題上，實際仍跳不出舊思維，全民退保無疾而終、強制醫療保險變成半鹹不淡的自願醫保，都是例子。

內地社會主義制度，過去數十年不斷自我革新，變化巨大，反觀香港資本主義這一制，卻缺乏自我完善動力，未有與時並進。由港英時代到特區政府，權力結構長期向工商界及既得利益嚴重傾斜，無論土地房屋還是民生工作，政府每每受制於既得利益，導致改革極難推展。去年中央修改香港選舉制度，落實愛國者治港之餘，同時亦強化了行政主導地位，政府施政，理論上不再像昔日容易受到小撮人掣肘，大刀闊斧改革民生，機會在眼前，能否幹成事，就要看新政府的決心。

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