社評：「50年不變」走到一半 重建信心信任往前行

中央重申一國兩制

高度自治成關注點

已故國家領導人鄧小平提出以「一國兩制、港人治港、高度自治」，恢復對香港行使主權，針對當時港人疑慮，「50年不變」、「馬照跑、舞照跳」等形象化說法，發揮了穩定人心作用。「50年不變」具體意涵為何，不同人有不同理解。有人指出，那只是籠統說法，皆因當年鄧小平的準確說法是香港回歸後政策50年不變，「50年以後更沒有變的必要」，有人甚至覺得，「50年不變」不過是政治口號，惟就算「50年不變」之說最初有權宜成分，但當它化為《基本法》條文，列明香港不實行社會主義制度、原有資本主義制度和生活方式50年不變，其分量之重，實非一般政治口號或承諾可比。作為一個政治符號，「50年不變」對香港的重要性，毋庸置疑。

自其變者而觀之，則天地曾不能以一瞬；自其不變者而觀之，則物與我皆無盡也。如何看待變與不變，確是一個哲學問題，視角不同影響結論。過去25年，世情、國情、港情變化巨大，資本主義世界由全球化走向「逆全球化」，中美由合作走向對抗，被視為「經濟城市」的香港，則歷盡政治風浪。制度的存在，是要幫人解決問題，時勢變了，問題變了，制度亦要與時並進，若無法適應調整，就會失去生命力。今年初，國務院港澳辦主任夏寶龍表示，「50年不變」是一個哲學概念，不是一個數字，只要一國兩制能按正確方向行穩致遠，就不會變；在香港，不少人則關注，一國兩制在新時代新形勢下，港人治港、高度自治所出現的變化或調整。

一國兩制是矛盾統一體，若說回歸初期更多強調兩制，現在則更多強調一國。大國對抗的國際大氣候，加上近10年香港所經歷的政治風浪，皆有份促成這一變化。香港民主運動2010年代初開始出現質變，部分人的法治觀念亦出現變化，由強調守法變成「以法達義」，政治激進化、社會泛政治化全面加速，與中央關係愈來愈緊張。2014年，政改爭議愈演愈烈，觸發佔領運動，國務院則於同年發表一國兩制白皮書，首度明言中央對港有全面管治權；2019年反修例風暴，港獨、暴力、外部勢力等問題全面迸發，中央最終直接出手，制定港區國安法，修改選舉制度，落實「愛國者治港」。香港維護國家安全的角色及重要性，上升至前所未見高度；港人感受到政治收緊，亦屬不爭事實。

特區憲制秩序及權力，源於國家憲法，香港高度自治，不是完全自治，中央全面管治權，嚴格來說只是將本已隱含於基本法總則的政治關係說白。中央全面管治權與特區高度自治權如何有機結合，決定一國兩制實踐形態。歷史經驗證明，中央與香港關係，會影響高度自治權的「高度」，若是相敬如賓，香港政治空間可以較大；當關係緊張對立，香港政治空間則會縮小。反修例風波令中央對特區失去信心和信任，不僅涉及香港對國家的忠誠，還包括管治精英的辦事能力。

1980年代，港人治港概念提出時，香港各方面表現優秀，鄧小平再三強調，相信港人可管好香港。即使回歸後，中央最初亦無想過香港管治出問題，甚少過問港事。未料近十年八載，香港各方面都出了大問題，反修例風暴一發不可收拾，中央對於香港管治情况，亦變為「應該過問便過問、應該介入便介入」，除了強調特區管治者要有擔當幹成事，切實解決社會深層次矛盾、告別劏房籠屋，港澳辦與中聯辦的「監督角色」亦在加重，凡此種種，既是對特區管治精英的督促指導，同時亦反映了中央的不信任。這些變化對港人治港、高度自治長遠有何影響，有待觀察，倘若特區管治精英痛定思痛，興利除弊，管好香港，港人治港交出成績，中央信心信任恢復，過問介入自然亦會減少。

維護香港獨特性

信心信任是鑰匙

香港與中央關係，經歷了前所未有破壞，重建互信需時，各方面都要面對現實。歷史沒有如果，香港政治範式已變，無法回到2019年前狀態，未來一段時間，應該先集中精力改善民生發展經濟；對中央而言，港區國安法與落實愛國者治港，基本化解了「忠誠危機」，惟這並不保證香港良政善治、由治及興，人心回歸更只能逐步來。

新中國成立，不承認三個不平等條約，當時未有恢復對港行使主權，乃是出於「長期打算，充分利用」大方針。現在香港回歸已有廿五載，各種環境與條件亦大大不同，但這個八字方針，在新時代下仍有其作用。一國兩制行穩致遠，堅持一國是前提，要發揮兩制優勢，必須維護香港獨特性，各方對此皆有角色與責任，香港需要加強國家意識，特區當局要管好香港，中央行使全面管治權之餘，亦要顧及香港獨特性。各方恢復良性互動，重新建立互信，香港再上路，步伐才可更穩更快。

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