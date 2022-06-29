社評：內地入境隔離縮短 港府通關仍待推進

內地總結疫情經驗

動態清零下作調整

香港復常必須通關。候任行政長官李家超日前透露，正在擬定對內對外通關策略，包括制訂中期臨時措施，減少往返內地人士的不便。目前海外抵港人士，一律要在指定酒店隔離7日。候任醫務衛生局長盧寵茂提出，可以考慮縮短海外抵港人士的檢疫期，近日輿論談及的一個可能方案，是「5+2」，即抵港人士在指定酒店檢疫5天，另加兩天居家檢疫。國務院昨天公布新版疫情防控方案，其中一項亦跟入境人員隔離有關，原有「14+7」做法，將改為「7+3」，集中隔離期間，當事人有5天要做核酸檢測，居家監測最後一天也要再做一次。這比起之前14天集中隔離合計4天做核酸檢測，更為頻密。

今年以來，內地多個省市爆疫，各地紛紛加強封控措施，對經濟影響甚大。近月內地疫情已見緩和，周邊國家地區亦在積極推動開關重啟經濟，這次內地調整防疫方案，無疑有為經濟活動鬆綁的作用，惟單單着眼縮短入境隔離時間這一點，認為內地正準備開關復常，甚至打算逐步放棄動態清零，恐怕亦非事實。新版防疫方案，某程度是內地就Omicron疫情應對所作的經驗結果，與其說是為防疫方針改弦易轍鋪路，不如說是針對疫情期間出現的問題、不便和流弊，嘗試改善。Omicron傳播力高但潛伏期短，鮮有長達7天，像「14+7」般嚴厲的做法，已無必要。今次內地將檢疫隔離日數，由「14+7」改為「7+3」，涵蓋對象可不止是入境人員，還包括密切接觸者。對內地民眾而言，後者才是政策調整重點。

今年4月，上海疫情處於高峰，封控措施嚴厲，滬民多有怨言，部分城市則對有旅居上海等地背景的人，「一刀切」隔離。儘管上海早前已解封，但仍有城市對上海全面執行「7+7」 規定，嚴重妨礙人員流動，影響經濟恢復；部分地方政府矯枉過正，衡量風險不講科學，防疫措施層層加碼，低風險地區一樣動輒核酸檢測，擾民兼浪費，同樣惹人詬病。新版防疫方案，要求各地要按風險分級分類，確定區域核酸檢測的範圍和頻次；統一使用高、中、低風險區概念，明確防控要求及準則；針對高風險職業人群，加密核酸檢測頻次，等等，目標都是希望防疫更精準科學，兼顧社會經濟民生。

當然，港人關注通關，看待內地新版防疫方案，焦點落在縮短入境隔離要求，亦是情理之中。國家衛健委提到，今年4至5月，當局已在廣州、成都等7市開展為期一個月的防疫措施優化試點研究。自5月中開始，北京、南京、武漢等城市，已陸續將入境人員集中隔離時間，由14天縮短到7至10天。新方案再進一步，改為「7＋3」，對港人而言，雖然跟免檢疫通關仍有頗大差距，但入境門檻確已降低不少。

爭取增加預約配額

香港內地互相借鑑

之前不少港人縱有迫切需要返回內地公幹又或出席紅白二事，都因為21天檢疫期太長，難以成行，現在隔離時間縮短一半，時間成本顯著減少，預料不少商家，以及長期與親人分隔兩地的市民，都想短期內北上，然而有此想法者，不止是港人，周邊國家地區亦有不少人因為檢疫限制，遲遲未能前赴內地辦事，相信他們亦希望盡快起程。指定檢疫酒店單位有限，變相成為港府疫下控制入境人數的方法；入境配額以及「健康驛站」檢疫安排，則是內地的管控方式。港人回內地，需要先在網上預約配額及健康驛站，由於額度有限，僧多粥少，「14+7」下要預約，本來已不是那麼輕鬆，日後變成「7+3」，需求急增，預約隨時更見困難，港府應盡快跟內地方面商討適度增加配額及供應。

特區政府換屆在即，通關問題急須處理。內地外地防疫模式各有一套，魚與熊掌短期難兼得，新政府短期欲走折衷路線，對內對外均設法減少跨境人士不便。內地最新做法，乃是以加強核酸檢測密度，作為縮短檢疫隔離日數的必要條件，這似乎亦是特區新班子考慮的方向。當然，現時香港實際是以「7+0」方式，處理海外抵港人士，就算內地改採「7＋3」，依然比香港為緊。內地受防疫條件所限，短期要堅持動態清零，香港通關問題，事關國家防疫大局，不能額外增加內地風險。內地縮短入境隔離時間，屬單方面措施，港人北上較之前方便，但跟免檢疫通關仍有頗大距離，港府應盡快制訂對內對外開關方案，再跟內地當局商量，看看可以怎樣推進通關工作。

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