社評：南沙拋大灣區方案 率先搶人才搶政策

粵港澳大灣區重新出發

南沙希望能夠早着先機

粵港澳大灣區自2017年簽訂框架協議後，由於香港發生嚴重的社會事件和全球疫情，進展停滯，但大灣區重新出發不能再拖。大灣區牽涉9+2個城市，廣州、深圳和香港都爭當龍頭，各擅勝場還難以定奪，現在殺出一個「程咬金」，南沙「搶閘」發表大灣區發展方案，用意十分明顯，是洞悉大灣區發展重新出發箭在弦上，早着先機可以走在其他城市前頭，得益更多。

一個城市的發展前景，以前沿科技作為目標最能夠可持續，國家「十四五」規劃明確指出，支持香港建設國際創新科技中心，給香港指出一條出路，可以增加一個經濟增長點。創科產業是所有城市都想做的，但並非每一個城市都有條件做，香港本來條件優越，幾間大學的研究力量雄厚，而且跟國際市場有更多和更緊密的聯繫，但香港動作緩慢。

南沙提出要「建設創新科技產業合作基地」，明言需要依靠香港科技大學南沙分校的科研力量，積極承接香港各種科研成果的轉化，也歡迎香港的私募基金參與融資。前者能夠就地取材以產生協同效應，但也並非唯一的依靠，除了厲兵秣馬培育自身的科研基地外，還可以依靠南沙臨近的廣州和深圳的科研力量作為支撐，而歡迎香港參與融資，有點「客套話」的况味，意思是可來可不來，反正缺的不是資金，而寫在給國務院的報告上，可以表達誠意。

發展創科，最需要的是人才，而且是國際上都爭奪的人才。南沙方案提出，面向香港吸引人才投入南沙，給予稅收優惠。目前在大灣區工作的港人，可以按照「港人港稅」政策，繳納香港入息稅最高稅率15%以外的部分，全數退還，而南沙提出更優惠的措施，即15%以外的部分，毋須繳交，免去申請以及滯後退稅的麻煩與時間。此外，還有各種住宿、子女就學等等安排。而這些優惠，並非港人獨享，國際人才同等待遇，目的是吸引人才既面向香港也面向國際。

南沙方案是個一石二鳥的規劃，方案經過國務院通令執行，實際上是批准其建議，包括當中同意南沙申請發行額外債券的限額，以及各種靈活執行國家有關政策的特許。一旦方案各種建議得以實施，南沙將會得到資金和政策的支持，建設一個創科產業中心。創科產業是國際上炙手可熱的新興產業，無論對人才和專利科技都是競爭激烈，任何具競爭力的元素，都可帶動經濟「一日千里」發展，在大灣區內，深圳已經有了長足增長，現在南沙加入戰團，香港不能仍然停留在「議而不決」階段。

南沙方案中跟香港有直接競爭關係的，有海事仲裁中心和海事服務產業，協助內地企業「走出去」投資海外的服務以及發展綠色金融等等。這些都是香港正在做，或者爭取承攬更多業務的產業，由於疫情阻隔通關而落後，現在南沙提出積極爭取，大有填補香港空擋之勢。

搶佔創科產業先河

吸納香港人才參與

雖然南沙有意搶佔創科產業的先河，其共同建設粵港澳大灣區的誠意也不可抹去，畢竟建設大灣區是中央制定的全國發展策略。南沙方案中，提出建築師、結構工程師、建築測量師等，與香港資格互認，鼓勵香港專業人士北上就業或承包工程，同時也希望得到香港醫院到南沙建分院，由南沙出資按照香港的模式管理，並且在使用藥物按照香港的標準，一則讓已經在南沙或者準備退休到南沙居住的港人，可以就地就醫，同時也是為當地醫療機構帶來新氣象，激勵改革機制。改革的另一項措施是，南沙將成立諮詢委員會，邀請行業協會、商會等機構加入，為政府獻謀劃策，這個借鑑香港吸納政治的做法，為大灣區起到先行先試的作用。

至於香港特區政府是否可以將醫療券及退休福利，跨境發放給在內地居住的港人，留待特區政府做通盤考慮，但對於南沙方案在建設創科產業的啟示，則不可拖延。南沙方案的全稱是《南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》，其實只要將主語改為香港，當中很多地方可以成為香港方案，雖然不能照抄，但畢竟香港對於建設粵港澳大灣區應該有所規劃、有所建議和有所貢獻。廣州市長郭永航表示，南沙與港澳的合作要遠遠大於競爭。粵方的合作誠意與意圖不容置疑，惟香港不積極參與合作，競爭的因素就會成為主導。

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