社評：鄭州官員亂紅碼 自查輕判難服眾

「亂紅碼」非官員「亂作為」

輕判官員更顯欲蓋彌彰

事緣鄭州市幾間鄉鎮銀行出現財政問題，無法正常兌付存戶的取款，不少存戶親身從鄭州及其他城市到銀行交涉，一些從外地來的存戶，一到鄭州健康碼便立即轉紅碼，一些鄭州市的存戶到銀行後，健康碼也變紅。現在查明，1317名變紅碼的存戶，其中446人到銀行後變紅碼，871名存戶甚至還沒有到鄭州也變了紅碼。

鄭州市紀委發布處置結果，該市負責健康碼管理的5名官員，「擅自對不符合賦碼條件的人員賦紅碼，嚴重損害健康碼管理使用規定的嚴肅性，造成嚴重不良社會影響，是典型的亂作為」。根據《公職人員政務處分法》，決定給予最高級的市政法委副書記馮獻斌撤職、政法委維穩指導處處長趙勇降級，另外三名基層官員，一人記大過，兩人記過處分。

通告公布後，輿論紛紛認為是輕判了。根據《處分法》，撤職是最高的處分，主官被撤職，其他官員依職級高低獲較輕處分，乍看是合情合理。問題是根據該法，官員參與賭博，或者拒不贍養父母的最高處分也可以是撤職，這跟「亂紅碼」可以相提並論嗎？關鍵問題是按哪一條法律來處置。

健康碼是防治新冠疫情的產物，根據《傳染病防治法》，未履行傳染病疫情通報，或者隱瞞、謊報、緩報傳染病疫情的；造成傳染病傳播、流行或者其他嚴重後果的，對主管人員和其他直接責任人員，給予行政處分；構成犯罪的，追究刑事責任。健康碼屬於疫情報告的一種，「亂紅碼」是謊報疫情，雖不會造成疫情傳播，但被「亂紅碼」者的人身自由被剝奪，全國人民對健康碼的嚴肅性產生懷疑，應該屬於其他嚴重後果。

現在鄭州市官員被追究的只是「亂作為」，但以防治疫情以外的原因操弄健康碼，是典型的濫用職權，如果要追究刑事責任，官員濫用職權或者玩忽職守，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失的，處3年以下有期徒刑或者拘役；情節特別嚴重的，處3年以上7年以下有期徒刑。

鄭州市「漏報」水災死亡人數

官官相護背後有更大秘密

究竟「亂紅碼」只是個別官員的「亂作為」，抑或是濫用職權以達到某種目的，必須要徹查才能得出結論，但現時由鄭州市的機構去查同級的另一個機構，肯定有瓜田李下的問題。更何况鄭州市有「前科」，去年該市特大暴雨，導致380人死亡，但鄭州市「漏報」139人，最後由國務院調查組重新調查才水落石出。有見及此，鄭州市自己人查自己人無論如何是不能接受的，更何况「亂紅碼」與該市的鄉鎮銀行有關，恐怕這次輕判官員，或許是隱瞞事件背後「漏報」的事實。

鄭州市大數據中心掌握健康碼的所有數據，按照既定程序，根據檢測結果對感染病人變更健康碼，大數據中心沒有誘因不按既定程序去變更非感染人員的健康碼。此外，銀行存戶的個人資料是高度秘密，按照《個人信息保護法》，除銀行以外，其他機構不可能獲取有關信息。而現在大數據中心精準地將出現財政問題的幾家銀行的存戶「亂紅碼」，兩者的關聯，鄭州市紀委的調查報告沒有片言隻語交代。

另一個令人懷疑的地方，被處置的鄭州市政法委副書記，是維護法紀的高級官員，雖然不排除他有貪污腐敗的可能，但作為執法人員，竟然去觸犯一些「低級錯誤」，令人難以置信。如果他是收受賄賂去「亂紅碼」，查處紀律的紀委不會視而不見；如果不是因為貪污等原因，動用整個部門去給銀行存戶「亂紅碼」，顯然不是個人行為。觀乎現在主管的官員輕判，更加令人懷疑尚有隱藏的秘密。

鄉鎮銀行出現財政問題，並非鄭州市獨有，央行調查發現，全國1651家鄉鎮銀行中，122家被列為高風險，即7%出現問題。現在中央政府已經出手處理，而鄭州市所採取的手段，已經超出金融風險問題，事關全國防疫事態。

由於鄭州市紀委的調查報告透明度不足，內容不盡不實，疑竇百出，中央政府介入的必要性就更大。目前全國很多地方出現抗疫疲勞，一些長期封控地方的市民有抗拒情緒，在這個關鍵時刻，任何損害健康碼管理的問題，都會造成雪上加霜的後果。國務院及時調查鄭州「亂紅碼」事件，公布真相，嚴懲違法亂紀官員，才能以正視聽，提高健康碼的信用。

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