社評：歐洲重啟煤電廠 碳排放走回頭路

歐盟委員會於2019年底推出的《歐洲綠色協議》中承諾，到2030年，歐盟國家將溫室氣體排放在1990年基礎上減少50%（力爭55%），並於2050年實現碳中和。以此為藍本，歐洲議會和歐盟理事會本月批准了《歐洲氣候法》，以法律形式確立了上述目標。為減少碳排放，歐洲多國均承諾早日淘汰煤炭能源，其中意大利承諾2025年淘汰煤炭，荷蘭承諾到2030年淘汰煤炭能源，德國也承諾到2038年逐步淘汰煤炭能源。但俄烏戰爭這一地緣政治「黑天鵝」，導致的能源危機令歐盟國家紛紛變臉，重啟煤炭發電。

即使沒有俄烏戰爭，歐美國家的減排也是姿勢多於實際，歐洲能源結構目前仍以化石燃料為主，其中石油佔35%，天然氣佔24%。聯合國數據顯示，2018年至2020年間，七大工業國為化石燃料項目提供了逾1000億美元資金，其中94%用於石油和天然氣，較對清潔能源的資助多4倍。

減排姿勢多於實際

歐美依賴化石燃料

而且，歐洲本土的化石燃料產量不高，石油對外依存度常年在九成以上，對俄羅斯的天然氣、石油和煤炭的依存度依次為34.2%、21.6%和10%。本來，歐洲可以利用今次俄羅斯的天然氣斷供的絕佳機會，倒逼加快實現能源獨立及環保減排。但俄羅斯的「斷氣」，卻恍似擊中歐洲各國的「死穴」，暴露了他們不願為環保付出代價作出犧牲的真相，只能採取最懶惰的「路徑依賴」，對環保減排政策出現180度大逆轉，重啟煤電。

在俄羅斯減少天然氣供應後，奧地利恢復兩年前轉為儲備設備的最後一家煤電廠運營；英國推遲了原定於今年關閉的大部分煤電產能；荷蘭政府宣布將取消煤電廠的產能上限；意大利的煤電廠也開始增加燃料儲備；德國更宣布，將「暫時」恢復最多10吉瓦（GW）的閒置燃煤電廠，為期兩年，這將令德國煤炭發電量增加三分之一。當G7去年在格拉斯哥氣候變化大會達成終止國際煤炭融資的承諾言猶在耳之際，德國如今竟向遙遠的印尼，發出1.5億噸煤炭採購大單。諷刺的是，作此宣布的德國副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克，正是來自以環保著稱的綠黨，他在宣布時稱「很痛苦」，又強調這僅是「臨時解決方案」。惟不少專家警告，俄烏戰爭若持續，這些「臨時」措施很可能變成「過渡性」措施，最終令環保走上回頭路。

發達的歐洲國家，憑藉其領先的經濟水準和先進技術，在國際環保及應對氣候變化事業中處於領先地位，經常以居高臨下姿態，對發展中國家的減排諸多批評指摘，在資金和技術方面卻吝於伸出援手，又將全球經氣候變暖的現實，歸咎於正處於發展階段的國家；同時制定嚴苛的環保標準和碳排放門檻，以達到限制後進國家向產業鏈上游發展的努力。

設嚴苛標準限制他國

為取暖走舊路顯雙標

曾幾何時，對於中國、印度等發展中大國提出的減排目標，歐美政客及一些激進環保組織口誅筆伐，指摘進度太慢、力度太小，是應對氣候變化的「最大阻力」，云云，完全不顧及中印仍處在與他們不同的經濟發展階段，以及各自龐大的人口就業壓力。而今，面對歐洲能源政策的連串倒退，政客的食言毁諾，歐美輿論卻似乎視而不見，鴉雀無聲，只是因為他們要維持冬季取暖的室內溫度不能降低。這種對比反差，反映了歐美社會對氣候變化議題的虛偽自私，雙種標準。

歐洲減排走回頭路的事實證明，氣候變化是全球面對的一個長期嚴肅的挑戰，各國當權者應認真對待，而不應停留在口頭上，更不應成為維護在產業鏈中的優勢地位、阻礙別國發展的工具。

由於世界能源消費中心與能源資源富集區域的失衡和錯配，歷史上圍繞油氣資源爭奪的地緣政治衝突不斷。能源轉型是一項長期而複雜的工程，需在能源系統穩定性、經濟性、清潔性之間維持平衡。中國提出節能減排必須「先立後破」、循序漸進、不能畢其功於一役，是符合自身實際情况的，堅持自身2030年碳達峰、2060年碳中和的目標，避免墮入歐美設定的減排陷阱，是正確的選擇。

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