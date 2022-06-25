社評：引入大灣區醫生交流 敞開大門助紓人手荒

泛政治化時代成過去

放下成見看內地醫護

香港醫生與人口比例長期偏低，平均每千人只得兩名醫生， 比例不僅低於新加坡、日本及美國等地，甚至只及部分歐洲國家的一半。公院聘用全港四成醫生，卻要服務全港九成市民，年年都有一些資深醫護轉投私營市場，加上這兩年社會出現移民潮，公院醫護流失率，更是愈升愈高。過去一年，醫管局全職醫生流失率達7.9%，相當於近500名醫生；全職護士流失率更逾9%，達2600人。疫下公營醫療系統不勝負荷，醫護疲於奔命，同時也苦了病人。

公院人手不足，對醫療服務影響重大。根據醫管局數字，外科專科門診輪候時間中位數介乎28至52周，內科專科門診介乎26至83周，個別聯網專科，最長輪候時間甚至逾百周，市民呆等兩年，小病隨時變大病。香港人口老化，醫療改革刻不容緩，除了增加醫院硬件、發展基層醫療，更要盡快增加醫護人手。設立第3間醫學院，培訓更多本地醫生，當然有其必要，惟遠水難救近火，引入更多非本地培訓合資格醫生，事在必行。去年政府修例，容許指定院校畢業的非本地培訓醫生，來港工作5年後免試註冊，是一次重要突破，迄今共有50間院校獲認可。今次醫管局提出的「大灣區醫生交流計劃」，乃是另一項新舉措，若然效果理想，值得從速推廣，擴大規模。

內地醫院奉行「三級十等」劃分制，三級甲等醫院（簡稱三甲醫院）屬最高水平醫院。根據醫管局說法，「交流計劃」將以輪替方式，引入大灣區三甲醫院有經驗、有水平的醫生來港服務，每人來港不超過1年，在港待遇與海外來港醫生相同。局方正與廣東省衛健委商討細節，希望下半年推行，首批目標引入5至10人。「交流計劃」初期以邀請西醫為主，未來可考慮擴至護士、其他職系及中醫。

引入內地醫生，以往一直是敏感議題，當中不單涉及業界保護主義，也牽涉到根深柢固的成見，以及泛政治化操作。儘管國家醫療水平近數十年顯著提升，內地醫療隊還不時遠赴外地救災，然而在香港，部分人看待內地醫生，彷彿還是文革時代「赤腳醫生」老模樣。醫生業界多年來阻撓引入更多海外醫生，常將引入海外醫生計劃，跟「鋪路引入大量內地醫生」扣連在一起，部分政客則不斷炒作放大這類聲音和成見。隨着香港政治生態改變，議會不再泛政治化，現在終可理性務實處理相關問題。

疫情持續兩年半，對於尋求「內援」抗疫，曾有業界人士聲言，公院醫生英文寫病歷，內地醫護「講普通話、寫簡體字，料難合作」，云云。及至第五波爆發，內地醫療隊援港，初時依然有人渲染溝通問題，現實證明所謂「鴻溝」乃是人為誇大，兩地醫護能夠好好合作，也不存在所謂「不識英文」等問題。部分援港醫護來自廣東，懂粵語、資歷深，有抗疫經驗，甚至是教授級精英。醫管局承認，早前來港協助抗疫的醫生，是「交流計劃」最想引入的對象；即使局方心儀醫生最終未能悉數來港，相信廣東方面仍會選派一流醫生來港交流。「交流計劃」下來港的內地醫生，一樣須經醫委會審批「有限度註冊」，接受醫委會監管，跟足香港規矩，各方應該放下成見，以開放態度看待計劃。

多管齊下增加公院人手

招攬合資格非本地醫生

兩地醫療制度不同，「交流計劃」是新事物，初期無可避免要時間磨合，然而技術問題並非無法克服。「交流計劃」的本質，是額外長設一些「內援職位」，大約每年換人一次，意味這些內援不會變成本地醫生、影響「本地薑」培訓升遷機會，也不可能有途徑進入本港私營市場，長遠跟私家執業醫生爭生意。「交流計劃」不損業界利益，同時有助打破兩地醫療隔閡，加深溝通了解。候任醫衛局長盧寵茂提倡，發揮本港醫療衛生技術、管理、科研等方面的優勢，推動大灣區醫療創新及融合，「交流計劃」對此必有助益。本港公院急需增加人手，招攬更多合資格內援外援醫生，大門必須開得更闊。「交流計劃」初試啼聲，區區5至10人，杯水車薪，倘若計劃運作順利，醫管局應盡快擴大規模；與此同時，當局亦應加緊招聘更多非本地培訓醫生，紓緩人手荒。

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