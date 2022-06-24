社評：開拓港式通關之路 閉環「點對點」待探討

鄰近地區紛開關

本港通關壓力大

七一將至，新政府上場在即，如何處理通關問題，備受關注。本周初，國務院任命特區新班子官員，港澳辦談及中央「5點期待」，希望新政府以施政實際成效回應市民關切，論排列順序，居首是房屋，其次就是通關。李家超政綱有關通關問題，主要是原則表述，諸如「通關是首要任務」等，及至近日，新班子推進通關，開始有較為具體的輪廓。

李家超接受訪問談通關，重點大致有三，一是重申需要以「全面與內地通關恢復貿易及人員往來」為優先，但亦承認香港與外地互聯的重要性；二是由候任醫衛局長盧寵茂檢視疫情，「制訂中期臨時措施，減少往返內地人士的不便，同時又不會為內地額外增加風險」；三是探討容許外地抵港人士居家隔離、縮短指定酒店隔離日數等建議。盧寵茂則表示，上任後將推出措施，爭取減少旅客來港限制，若可提早找出患者，配合家居隔離及要求旅客採取「點對點」行程，就有條件縮短檢疫日數至5天甚或更短，未來政府需要提高處理核酸檢測的速度及數量；談到對內通關是否有時間表，盧寵茂承認各地有不同防疫標準，認為要理解內地防疫方面有顧慮，日後亦要統一本港和國家核酸檢測標準，才能全面落實通關。

疫情爆發兩年半，直至今年初，香港外防輸入一直從嚴，然而經歷了第五波疫情洗禮，現時香港的抗疫形勢，跟半年前確實很不一樣。雖然長幼打針率仍嫌不足，「3針率」亦需進一步提高，惟本港透過自然感染及疫苗接種所建立的防重症屏障，短期相對穩固，若無高危新變種，理論上有條件再放寬入境檢疫限制，而毋須太擔心重症死亡數字急升。

去年8、9月，通關問題開始提上香港議事日程，嚴格來說，那不是中央或內地要求，而是香港清零下復常，零售、飲食等行業紛盼與內地通關，為經濟注入動力。其時歐美復常通關不久，穩妥與否仍需觀望，至於其他國家，大多面對不夠針或未打夠等問題，缺乏安全開關條件。大半年過去，免檢疫往返香港內地的需求依然殷切，但外圍情况卻頗有不同。隨着星日韓等周邊國家陸續推動開關，香港無論在航運復蘇、人才爭逐、盛事主辦等方面，皆感到壓力。舉例說，香港國際七人欖球賽屬國際級體壇盛事，自2019年起停辦數年，今年星洲已復辦同類賽事，香港復辦無期，主辦單位確有可能長遠另覓陣地。

同步推進內外通關

「第三條路」須可操作

當然，香港有國家為後盾這個獨特競爭優勢，對國際金融中心及航運樞紐等地位是重要支持，但對外開關步伐落後星日韓太多，日後追回失地，必然較為辛苦。論眼前現實需要，香港確須同時推進對內對外通關，問題始終是如何克服內地與外地兩套抗疫模式的鴻溝。全面對外通關，與全面對內通關，未來一年半載明顯是魚與熊掌難以兼得，新政府似乎想找出第三條路，在這段過渡期內，同時為對外對內通關「局部鬆綁」，這可反映在李家超強調要方便跨境往返內地及往返外地之上。

以「點對點」閉環方式讓有需要人士通關內地免隔離，近月討論趨多，有商會和政府專家顧問認為做法可行，這似乎亦是新班子其中一個考慮方案。有立法會議員更指出，內地檢疫酒店一房難求，不如將部分中央助建的社區隔離設施，改為臨時「驛站」，讓需要北上的港人，先在「驛站」隔離數天，然後以閉環方式過關。盧寵茂的主張，則是將「點對點」行程，結合家居隔離，作為抵港人士縮短檢疫隔離日數的條件。

理論上，點對點限制活動範圍及可接觸人士，加上當事人打夠針，確可減低病毒傳播風險，支持者認為可以借鑑北京冬奧閉環管理成功經驗，不過冬奧閉環模式，集中在特定範圍。相比之下，公務人士來港也好，赴內地也罷，「點對點」出入地方各有不同，現實操作是否可行、管理會否非常困難，必須先想通想透，也要考慮當事人對相關安排的可接受度；另外，內地防疫要求比香港嚴厲，風險評估跟港方未必一樣，會否接受「點對點」閉環管理，向香港有限度恢復通關，難以逆料。新班子上台後，應盡快敲定方案，盡早跟內地當局展開磋商，評估現實可行性。

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