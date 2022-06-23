社評：大停電追究中電責任 政府信息發布應變差

戳破供電可靠神話

中電應向居民補償

港鐵屯馬線朗屏站附近一條中電電纜橋，前晚近7時起火，導致元朗、天水圍及屯門一帶大停電，16萬戶受影響，直至翌日早上，區內供電才算大致恢復。保安局表示，消防及警方在場視察，無迹象顯示電纜橋有人擅闖或蓄意破壞，初步相信起火並非人為，火警成因有待調查。政府已責成中電3天內初步交報告，14日提交詳細報告，防止同樣事件重演。

這次新界西北大停電，雖然醫院等重要設施有後備發電系統，緊急服務影響輕微，但很多公共服務均受阻，港鐵天水圍站一度關閉，區內部分交通燈失靈，電訊網絡亦受波及。不少居民上網及打電話皆有困難，家中既缺照明，又無法透過電視或手機接收資訊，整晚要過近乎「與世隔絕」生活。當局收到近百宗困𨋢報告，部分市民居於大廈高層，升降機停運，有家歸不得，商戶則無法營業，部分食肆冷藏食材容易變壞，被迫丟棄。區內14間學校受停電影響，昨天要停課。

香港是現代化大都市，市民日常生活，幾乎無時無刻都要用電，斷電一會兒已渾身不自在，何况徹夜10多小時。論民生影響範圍與規模，今次西北大停電堪稱「災難級」。中電自詡 「供電可靠」，高達99.99%，為何發生這樣的停電災難，公眾有不少疑問。首先，電纜設施一定有基本消防設備，電纜橋是輸電動脈，設計上更應該有充足保護。今次電纜橋起火，短短一小時便焚毁折斷，保護系統有否發揮應有作用，必須弄清楚。其次，涉事電纜橋有3組高壓電纜，負責大範圍供電，這類大規模輸電系統一般有後備，即使一組電纜故障，亦不會導致廣泛地區停電，可是這次大停電卻顯示輸電設計存在缺失，後備系統架設在同一纜橋，無法發揮作用。

專家指出，電纜起火可能原因，包括電流過大、電力阻抗異常、絕緣裝置老化等。涉事電纜橋屬於30年前建築，雖有一定歲月，未到老化程度，中電亦有責任為設備定期做老化管理；近日天氣雖熱，但跟7、8月酷暑尚有距離，夏季用電高峰未至，何况電力系統有故障預警機制，如因電力需求過大超出負荷，系統會發出警報。兩電壟斷本港電力市場，更獲政府許以「准許利潤」，電費與固定資產淨值掛鈎，兩電常稱要「確保滿足本港用電高峰需要」，擴充機組提高發電能力，然後以固定資產淨值增加為由，向市民加電費。中電有相當比例「剩餘電力」，應付市民用電高峰，應該綽綽有餘，若說西北大停電與「不勝負荷」有關，未免諷刺；如果涉及設施老化，則反映中電維修管理大有問題。

緊急警報「備而不用」

基建安全有待加強

西北大停電，政府要向中電追究責任，同時亦須檢視自身不足。意外突至，即時應對總會有些手忙腳亂，可是當局的表現，予人觀感又是緊急應變缺乏統籌、各部門各自為政。大停電當晚，政府有開放兩間社區會堂作為臨時庇護中心、設法維持各項緊急服務，警方亦有在停電地區加強巡邏，可是卻不見有高官馬上出來安定人心，誰在指揮不清不楚，直至凌晨，當局才向傳媒發出新聞稿，表示政府緊急事故監察及支援中心「已經」啓動；大半天後環境局副局長公開露面解說，局長卻未見蹤影。

數十萬人受停電影響，肯定不是小事，政府應變必須迅速，緊急事故監察及支援中心何時啟動，當局有責任交代。突發緊急事態，市民最需要官方準確消息，政府花逾億元設立緊急警報系統，可以向市民手機發出緊急通知，前晚正是派上用場的好時機，當局卻未善用。政府事後解釋，通知系統一響，就涉及全港市民，然而前晚停電只影響局部地區，未必適合使用，云云。有關說法，正正反映政府處事官僚不懂變通。香港是彈丸之地，市民穿梭各區，流動頻繁。新界西北大範圍停電，身在港九地區，打算前往屯門、元朗及天水圍一帶的市民，急需即時資訊，決定怎麼辦。危機應變最重要是因事制宜，與其墨守成規、拘泥於「全港」還是「局部」這定義，不如本着常理及同理心去做判斷。

西北大停電不是一般事故，中電不能道歉了事，政府也不應僅按兩電管制協議，只以一般罰款方式處理。中電應該為受影響居民提供電費減免補償，至於花在重建電纜橋等方面的開支，亦不應計入固定資產投資，成為日後調整電費時的計算項目。今次事故，突顯本港基建安全並非全無隱患，政府有必要全面檢視水電煤及鐵路運輸等基建的安全度和穩健度。

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