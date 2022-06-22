社評：長眠南海成垃圾 珍寶沉沒要交代

公司未提「珍寶」目的地

遠洋沉沒公眾有疑問

「珍寶」1976年建成，宮廷式華麗裝修，結合漁港風情，本地食客川流不息，西方遊客亦慕名而來，本港多齣經典電影，均曾在此取景，港人耳熟能詳。花無百日紅，海鮮舫2013年起持續虧蝕，及至2020年初不敵疫情結業。政府一度將活化「珍寶」，納入「躍動港島南」計劃，由海洋公園物色第三方經營，卻無人問津。「珍寶」海事牌照本月中到期，母公司宣布將它移離香港，另覓泊位維修，繼續尋找新經營者。「珍寶」上周二離港，部分市民依依不捨，仍盼後會有期，未料一別卻成永訣。

根據母公司說法，「珍寶」上周六在南海西沙群島附近遇上風浪，船身入水傾側，拖船人員救援不果，最終沉沒，事件無人受傷。母公司表示，「珍寶」離港前，已按規定詳細檢查船身，航程亦得到所需批文，公司對意外感到難過，正向拖船公司了解事件，同時提到打撈非常困難，意味「珍寶」很可能長眠深海。一代傳奇海上食府就此隕落，戲劇化的結局，令人傷感，相信很多市民都想知道「珍寶」沉沒前因後果。

有別於一般歷史建築保育項目，「珍寶」是躉船，縱然有機構願意接手活化，之後每年還要投入巨額維修保養開支，確保船舶安全；若將它搬上岸，像當年沙田畫舫般變成普通酒家，失去海上飲食這靈魂，保存價值會大打折扣。財政可持續性，是活化「珍寶」最大難題，沒理由長期用公帑幫它吊命，但為「珍寶」海事牌照短暫續期，讓各方看看是否尚有活路，亦非不可為之。隸屬同一集團的太白海鮮舫，目前也在物色商家接手。海事處證實，「太白」已申請並獲批閒置船隻允許書，惟處方無收到「珍寶」續牌申請，持有人若不想續牌，其他人亦無法強迫。

「珍寶」移離香港後的安排，母公司並無詳細交代，坊間對於「珍寶」目的地是哪個國家、哪間拖船公司負責遠洋搬運、航線大致如何，皆不清楚。當然，行船跑馬三分險，西沙群島屬遠洋區域，風浪向來較大，過去發生不少意外。「珍寶」自身無動力，船身「四四方方」，船高數層，甚為當風，若遇強風大浪，很易翻船。「珍寶」離港前數天，依附着它的廚房躉船突然入水傾側，彷彿已在預告「珍寶」搬運期間，同樣有入水傾側可能。以上種種全屬已知風險，除非一開始便想放棄「珍寶」，否則母公司事前理應考慮清楚，做足準備，確保運送安全。

「珍寶」棄若敝屣

「太白」莫蹈覆轍

「珍寶」長期停泊避風塘，一般相信「食水甚淺」，不具備漂洋過海的能力，有船舶業人士指出，租用大型半潛船，將海鮮舫放在甲板上搬運，是較為安全的做法。「珍寶」有一艘姊妹船，名為「海角皇宮」，20多年前搬到菲律賓繼續經營，其後再轉輾送往青島，有指當年「海角皇宮」兩次遷移，都是用大型半潛船搬運。比起花百萬計港元找遠洋拖船搬運，以大型半潛船運送，成本高很多倍，但如果有心保留，這肯定是最穩妥的選擇。

海洋不是垃圾場，部分國家雖然容許「海葬」棄置船舶，但往往附有很多限制，例如只能在指定水域棄置，事前必須申請，確保船上無有害環境污染物等。現在「珍寶」沉入南海，公眾除了驚訝，亦有很多疑問，需要母公司和政府公開回應，例如公司事前有否評估「珍寶」的適航力、「拖到遠洋後沉沒」是否已知可能出現的結果、海事處是否知悉「珍寶」最終目的地及航行路線，等等。之前母公司表示，負責檢查維修的海外船塢，擔心正常業務受干擾，集團應其要求不向外透露泊位地點。隨着「珍寶」沉沒，母公司若能開誠布公，交代相關資料，可以減少外界猜測，對公司名聲亦有好處。

天下無不散之筵席，倘若各方經過最後努力，真的找不到活化「珍寶」的可持續方案，讓它體面謝幕、光榮告別，也是無可奈何，可是事態發展予人的觀感，卻是把「珍寶」棄若敝屣。「珍寶」沉沒後，體積較小的「太白」何去何從，備受關注，有立法會議員表示，有商家在接洽經營。無論如何，各方應以更合理、更負責任的方式處置「太白」，切勿重蹈「珍寶」覆轍。

■歡迎回應editorial@mingpao.com