社評：解決劏房中央寄厚望 期待新班子早訂指標

「五期待」呼應「五善於」

「由治及興」不許失敗

中央修改香港選舉制度，落實愛國者治港。去年中，港澳辦主任夏寶龍發表講話，提出特區管治者要具備「五個善於」，包括善於全面準確貫徹落實一國兩制、破解香港發展面臨的各種矛盾、為民眾辦實事、團結一切可團結力量，以及履職盡責，在其位謀其政。國務院周日早上公布第六屆特區政府主要官員任命，港澳辦中午隨即發表聲明，重提「五個善於」，並對新政府提出「五個期待」，希望新政府有更大作為，莫負中央及廣大市民期盼。

2017年特首林鄭月娥新班子公布後，港澳辦並無發出類似聲明，中央今次做法，一方面體現了全面管治權，另一方面也反映中央對新班子官員有更高要求。由亂入治、由治及興，是中央為後修例時代香港提出的願景。對中央而言，《港區國安法》及選舉改制落實，標誌香港「由亂入治」，走出泛政治化泥沼，「由治及興」 還看特區新政府表現。港澳辦聲明一再談到，香港正處於由治及興的關鍵階段和節點，反映中央認為未來數年關乎香港盛衰，「五個善於」是對管治者質素的要求，「五點期待」則是具體工作要求，兩者互相呼應。由治及興不是政治口號，而是「只許成功不許失敗」的任務，新班子必須有這樣的覺悟。

一如「五個善於」，「五點期待」的第一項，同樣圍繞全面準確貫徹一國兩制，落實中央全面管治權，堅持愛國者治港。新班子獲得任命，已證明眾人通過中央的基本政治要求，然而國際鬥爭愈益尖銳，對中央而言，特區新政府在維護國家安全、履行憲制責任、弘揚愛國愛港價值觀等方面，尚有不少工作要做。港澳辦的聲明，充分反映了相關要求。

若說「五點期待」首項集中於政治工作層面，餘下四點則集中於改善民生發展經濟，按列點順序，包括抓住房屋、通關、貧富懸殊、青年發展等突出問題，以實際施政成效回應市民關切；促進教育科技文化衛生等各項社會事業發展；積極推動香港融入國家發展大局，對接國家十四五規劃，更加積極主動參與大灣區建設；不斷提升香港國際競爭優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位。有關民生的兩項期待，有兩點值得留意。首先，關於社會事業發展的部分，港澳辦聲明特別提到「充分保障市民依法享有的權利和自由」，似乎是在回應社會部分人對這兩方面的擔心；其次，在香港社會一系列「突出問題」中，中央最關心就是土地房屋問題，比起其他改善民生工作，港澳辦聲明在這方面談得最多，內容亦最具體。

具體承諾勝「盡力而為」

縮短公屋輪候要指標

破解社會深層次矛盾，並非朝夕之事，然而至少要讓市民見到，當局有清晰目標，一步一腳印往終點走去，而不是表面看似向前行，實際卻在兜兜轉轉。特區官場自保文化，以往屢惹詬病，官員擔心事後問責，畏事避難，不願許下斬釘截鐵的承諾，僅以「盡力而為」，代替訂下明確工作指標，結果很多事情做出來都不似預期，無法真正滿足社會需要，市民對施政期望愈來愈低，原因正在於此。李家超政綱提出「以結果為目標」，要求政府各部門制訂關鍵績效指標（KPI），市民熱切期望新政府改革積弊，一切應該由問責官員做起。

全港多達20萬市民蝸居劏房，居住環境惡劣，令人揪心。「告別劏房籠屋」是中央和市民的共同願望，「公屋3年上樓」是特區政府自己豎立的一個標竿，它是一個合理目標，更是房屋工作一個重要KPI，就算不幸無法5年內做到，新政府至少應該提出一些嚴格但可做到的指標，例如任內公屋輪候時間縮短多少、劏房戶減少多少，然後破釜沉舟，全力以赴，才有機會幹成事。倘若當局不訂這些指標，說來說去只是「幫市民盡快上樓，早得一天得一天」，市民難免懷疑，當局處理土地房屋問題還是老樣子，空談多，實幹少，成效微。

新班子成員周日公開亮相，候任官員談及土地房屋工作，強調會設法提速提效提量，加快建屋，對於縮短公屋輪候時間目標等，未有具體說法。新政府組班倉卒，部分重點工作細節待議待定，可是候任官員未作具體承諾，市民有擔心有疑慮亦屬正常。港澳辦明確表示，新政府就着土地房屋問題，應「拿出更清晰的目標、更大的魄力、更有力的舉措，切實解決劏房籠屋等問題」，市民期待新班子以告別劏房為己任，早日公開交代具體工作指標。

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