社評：新班子要取信於民 關鍵在實幹有成果

新班子增添局外專才

公務員系統仍是骨幹

政府架構重組後，政策局由13個增至15個，3司則各增一名副司長。觀乎昨天出爐的問責團隊名單，3名司長，只有財政司長陳茂波原位留任，政務司長由原特首辦主任陳國基接任，律政司長由資深大律師林定國出任。副司長方面，已退休的創科局前常秘卓永興任政務司副司長，原發展局長黃偉綸升任財政司副司長，律政司副司長則由有政黨背景的事務律師張國鈞擔任。15局長中，部分為現屆問責官員，亦有資深政務官、專業職系高級公務員、現任立法會議員，以及政府外的專業人士。李家超表示，用人主要考慮能力、知識及經驗，新班子背景多元，有助施政充分考慮不同意見。

過去數年，香港內外環境大變，國家安全議題突出。李家超出身警隊，曾任保安局長多年，去年晉升政務司長。由他領導的新班子，亦有3人出身紀律部隊，當中陳國基與政制及內地事務局長曾國衞，皆曾當過入境處長，保安局長鄧炳強則是警務處前處長，不過話說回來，曾國衞及鄧炳強均是現屆政府官員，在新班子原位留任，至於陳國基獲重用，李家超提到，這是因為陳國基在政府工作多年，又在現屆政府擔任特首辦主任，涉獵範疇廣泛。看待有關任命，只談紀律部隊背景，似乎亦非全面。

《港區國安法》與選舉制度修改，改變香港政治生態，特區政府這個「熱廚房」，溫度下降不少。新班子有6名新人，其中林定國為大律師公會前主席，在業界有名望；改組後的創科工業局，由城大機械人與自動化研究中心主任、現任立法會議員孫東擔任；醫務衛生局長由港大深圳醫院院長盧寵茂出任；商經局長則由曾任國泰港龍及大灣區航空行政總裁的丘應樺擔任。3名新科局長，皆熟悉內地，有助香港融入大灣區及國家發展大局。孫東有內地背景及人脈關係，更有科研產業化方面的經驗，符合創科和工業兼擅的要求；盧寵茂及丘應樺的加入，希望亦可以在相關範疇為政府注入新思維，推動本地醫療改革，以及強化香港作為國家航運樞紐的角色。

新人事新作風，外界期待有更多政府外的專業人士加入，不過觀乎新班子名單，公務員系統依然是主要骨幹，如何打破政府官僚保守僵化、自我提升，有待觀察。房屋問題是施政重中之重，綜觀新班子，覓地建屋方面，基本由原班人馬負責。現任發展局長黃偉綸升任財政司副司長，處理土地房屋問題，角色更為吃重，至於發展局長、房屋局長及運輸物流局長，分別由發展局原常秘甯漢豪、建築署長何永賢，以及去年退休的發展局原常秘林世雄出任，3人在現屆政府中，均是黃偉綸帶領下隸屬於發展局的官員。

近兩屆政府皆以覓地建屋為己任，成效卻不彰。政府早在6、7年前已說，未來10年公屋落成量「先輕後重」，現實卻是「先輕後輕」，當局造地緩慢，未來數年公私樓供應均面臨斷層，明日大嶼跟北部都會區尚在謀劃階段，開花結果隨時要等10多年。下屆政府覓地建屋必須大刀闊斧，既要突破官僚思維，大幅精簡造地流程，更要敢於衝破既得利益樊籬，原班人馬表現能否脫胎換骨，備受關注。李家超近日表示，新政府將盡快處理棕地發展，釋放土地價值，然而發展棕地，從來知易行難，政府收地並非想像般容易，既要重置原有作業，又涉賠償，主導權變相在地主手上。長期以來，發展棕地都是講多過做，新班子有何方法打開局面，同樣令人關注。

土地房屋要見新氣象

告別劏房需有路線圖

新班子換走了現屆政府部分核心要員。國務院港澳辦表示，特區新團隊具有堅定的愛國愛港政治立場，在應對修例風波及港區國安法實施等工作上，旗幟鮮明，經受考驗，中央除了期待新班子全面準確貫徹一國兩制方針，也能在住房、通關、貧富懸殊、青年發展等問題，以「實際成效」回應市民關切。改善民生發展經濟，是中央和港人對新班子的共同要求，新政府既要向中央盡忠，亦要向市民負責，單是着手一些簡單容易的改善民生工作，並不足夠，必須迎難而上，拆解深層次矛盾。港澳辦特別提到，新政府要拿出「更清晰的目標」、「更有力的舉措」，切實解決劏房籠屋等問題。李家超強調施政以結果為目標，新班子必須明確以「告別劏房」為目標，制訂時間表與路線圖，清楚交代工作指標，以行動證明覓地建屋能有實質、可見、明顯進展，不是空談願景宏圖，這樣才能取得市民信任，同時不負中央所託。

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