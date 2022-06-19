社評：俄烏戰事漸趨膠着 西方社會已現撕裂

戰線推進慢關注度降

西方軍援難逆轉戰局

在烏東戰事方面，俄軍已控制頓巴斯地區大部分土地。戰略要鎮北頓涅茨克成為俄烏爭奪的焦點，親俄武裝組織近日已宣布攻入烏軍在當地的最後主要據點阿佐特化肥廠（Azot）。同時，繼早前已「公投」加入俄羅斯的赫爾松州之後，扎波羅熱州俄控地區亦宣稱，年內要「公投」加入俄羅斯。該州擁有烏克蘭亞速海大部分岸線，若併入俄羅斯版圖，將令俄從水陸兩面確保對克里米亞半島的掌控；該州被俄軍控制的歐洲第一大、世界第三大核電廠，佔烏全國供電量五分一，已併入俄國電網。

烏克蘭稱在戰爭中已損失50%重裝備，向西方開出1000門榴彈炮、500輛坦克和1000架無人機的需求清單，還埋怨西方的軍援僅能滿足其10%至15%所需。因此，無論是法國再提供6門「凱撒」車載加榴炮、德國願提供3套火箭發射器，還是約翰遜剛宣布的協助訓練烏軍的承諾，乃至美國的56億美元軍援，對基輔來說，都是杯水車薪，緩不濟急，難以逆轉戰局總體走勢。

除俄軍炮火和運輸阻滯等因素外，西方對烏軍援確有諸多顧忌，例如拒絕提供戰機、長程導彈，避免烏軍攻擊俄境內目標，令戰爭升級；美軍援助的無人戰機亦要拆除部分零部件，以防其被俄軍繳獲時泄露機密。

在外交層面，基輔雖然仍是西方政要「打卡」勝地，歐盟三巨頭法、德、意領袖到訪之後，又再次迎來英相約翰遜。澤連斯基獲邀以視訊方式參加本月的G7峰會，歐盟委員會已建議給予烏克蘭「候選國」地位。但這些給烏克蘭帶來的實質利益卻很有限，還潛藏歐盟分裂的陰影。按照歐盟規例，入盟國需獲27個成員一致接納，而「候選國」只是一張「畫餅」。土耳其、塞爾維亞、北馬其頓等國，目前都是歐盟「候選國」，其中土耳其已「候選」逾22年，至今仍不得其門而入；按照慣例，歐盟不能接納存在領土糾紛之國，自2014年克里米亞被俄吞併後，俄烏領土糾紛亦不減反增；何况瑞典、丹麥、荷蘭等國，對烏克蘭的反貪腐和法治水準一直持保留態度。

約翰遜4月初訪問基輔時，曾向烏方提出「歐洲聯邦」（European Commonwealth）構想，即由英烏加波蘭等國，新組一個「政治、經濟和軍事聯盟」，「作為歐盟的替代品」。此構想已獲美國公開表態支持，不禁令人揣測英美對歐盟的態度，以及歐盟內部對烏取態的分歧。

和平正義兩陣營分歧

內外交困下影響制裁

歐洲外交事務委員會(ECFR)上周公布，在英法德意等10個歐洲國家的一項民調結果顯示，多數歐洲人希望，即使烏克蘭失去部分領土，俄烏亦應立即達成和平，持此觀點的「和平陣營」受訪者佔35%；而希望恢復烏領土完整並讓莫斯科付出代價的「正義陣營」，僅佔受訪者22%；處於兩者之間的「搖擺群體」，則佔20%左右。「和平陣營」在9國均佔多數，意大利最多，約佔52%，波蘭則擁有最大的「正義陣營」，約佔41%。

「和平陣營」多傾向相信，戰爭的最終結果，烏克蘭會比俄羅斯更慘。德國電視二台（ZDF）「政治晴雨表」（Politbarometer）欄目最新的問卷調查顯示，只有26%德國人認為烏克蘭能夠贏得戰爭，64%的人認為，即使有西方支持，烏克蘭也不可能打敗俄羅斯。這顯示西方社會對於戰爭的看法，較澤連斯基悲觀。

自戰爭爆發以來，已有逾700萬烏克蘭難民逃出國，羅馬尼亞、匈牙利等鄰國，已不堪重負，嘖有煩言。而歐洲對俄制裁恍似「七傷拳」，殺敵一千，自損八百。就在法德意3國領袖抵達基輔之際，俄方進一步減少了對3國及奧地利、捷克、斯洛伐克的天然氣輸送量。而俄羅斯因石油和天然氣價格上漲發意外之財，開戰以來，盧布匯率一路走高，已處於多年來高位。

在ECFR的民調中，法德意3國的受訪者最擔心生活成本和能源價格，而瑞典、英國和波蘭的受訪者，最擔心核戰爭的危險。隨着衝突的持續和戰爭成本的增加，歐洲各國政府將被迫愈來愈多考慮國內的公眾情緒，這將會直接影響歐盟即將推出的對俄第七輪制裁。在俄烏談判完全停頓的情况下，無人可預言戰爭將持續多久，唯一確定的是，戰爭的連鎖反應，正在深刻地改變世界。

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