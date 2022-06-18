社評：疫情升溫加強防疫 院舍保護務須到位

社交措施未需收緊

防疫軟肋要添防護

5月下旬第二階段社交距離措施放寬後，本港新增感染個案開始回升，由200多宗的低位，升至本月初的500多宗，及至本周更重上4位數。本地病毒即時有效繁殖率日前「破2」，意即每名患者平均可傳染2人，社區感染情况，短期有可能倍增。明天父親節，又是家庭團聚日子，病毒有可能在社區加快傳播，不排除七一前後的感染數字，將達到2000多宗的水平。

酒吧上月中重開，短短數周已出現6個大型感染群組。政府因應情况，規定所有進入酒吧的顧客，必須持有24小時內快測陰性證明。及至昨天，行政長官林鄭月娥更針對重點場所及人群，公布防疫新措施。學校方面，教職員及學生每日回校前快測，將延續至本學年結束；院舍方面，所有員工必須接種3針疫苗，除了現時每日做快測才可上班，還要額外每兩周一次核酸檢測。另外，免費向市民派發快測套裝安排，政府原定本月底叫停，現在決定延長，直至疫情受控。林鄭還呼籲市民減少非必要飲宴，父親節盡量減少跨家庭聚會，希望學校亦減少謝師宴、慶功宴等在校外需要除口罩的活動。

第五波疫情，百萬計市民染疫，隨着時間過去，部分康復者抗體水平會下降，有可能再感染，惟整體而言，目前本港防重症屏障仍然相對穩固。論疫苗接種率，本港12歲或以上市民兩針率已達九成，三針率亦超過六成，這個水平，跟奉行「與病毒共存」的新加坡，相差不遠，然而有別於星洲，本港仍有數十萬高危長者不打針。民生經濟要復常，就要放寬社交措施，而放寬又必然令感染水平回升。觀乎本港近期入院、重症及死亡率大致平穩，未見明顯增加，除非當局為通關決心清零，否則暫時毋須收緊社交措施，不過考慮到「長者未打針」這個軟肋，躺平任由病毒傳播，確有一定風險。不管國家領導人七一訪港安排如何，政府都應該針對一些高危處所及群組，加強防疫措施，以防重症死亡上升、加重醫療壓力。

酒吧群組個案逾350宗，當局最近執法，發現部分酒吧負責人及顧客沒有遵守防疫規例，部分處所重啟後「不斷違規」，政府要求進入酒吧的顧客，必須展示快測陰性結果，無可厚非，雖然嚴格落實有困難，但正如政府專家顧問所言，有做好過不做。快測準確度有局限，然而過去1個多月，全港學校師生每天快測陰性才可上課的做法，對於及早發現感染者、減少校內傳播，確有一定作用，實際執行亦無太大不便，延長快測安排到學期完結，亦屬合適做法。現在最需要留意的，是院舍方面的情况。

第五波疫情死者相枕，院舍爆疫情况令人痛心，政府未有做好應變準備，未能安排大批輕症院友入院治療隔離，反而要他們返回院舍等候，導致最需要保護的院舍，成了疫情重災區。全港安老及殘疾院舍，院友合計逾8萬。根據政府數據，第五波期間，全港院舍院友染疫比例高達67%、死亡則達6%。政府強調有亡羊補牢，過去數月，外展隊已為全港院舍院友，打了超過11萬針新冠疫苗，惟仍有超過一成院友無打針，已打兩針及3針者，分別只有七成及兩成，防護是否足夠，仍然存在疑問。

汲取院舍慘烈教訓

檢測隔離反應要快

現時政府規定，院舍員工必須每天快測陰性才上班，社署亦會定期為院友做核酸檢測。隨着疫情反彈，社區感染個案顯著增加，院舍員工在外中招後傳染院友，機率無可避免上升。衛生防護中心昨天表示，4間院舍出現新個案，感染者全是職員，正正反映風險所在。

最近接連有院舍出現群組感染，當中以觀塘一間殘疾院舍10名院友中招，爆發規模較大，部分患者因為沒有打針要入院。政府昨天宣布，院舍員工必須額外每兩周做一次核酸檢測，並要打夠3針，這對於加強院舍保護，當然有幫助，但更重要還是及早發現感染者並安排他們隔離，防止病毒在院舍散播。當局強調隨時準備重啟在啟德郵輪碼頭的社區隔離設施，社署亦已找到一間院舍可以做「逆檢疫」，意即安排爆疫院舍內未受感染者移往別處，可是防疫除了講硬件，亦講判斷力及行動力，倘若反應遲緩執行甩轆，縱有硬件亦未必能好好發揮作用，但願當局確有好好汲取第五波慘痛教訓，不會重蹈覆轍。

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