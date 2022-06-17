社評：遏通脹軟着陸兩難全 聯儲局公信力臨考驗

高通脹不受控制

美英等國紛加息

美國5月份消費物價指數（CPI），按年上升8.6%，再破逾40年高位，粉碎之前「通脹見頂」的樂觀預測，亦顯示今年3月以來，聯儲局先後兩度加息合計四分之三厘，對遏抑通脹作用不大。聯儲局周三決定一口氣加息四分之三厘，聯邦基金利率上調到1.5厘至1.75厘，加幅是1994年以來最大。另外，聯儲局本月開始亦減持債券，即所謂「縮表」。聯儲局主席鮑威爾承認，加息四分之三厘，幅度「不尋常地大」，不預期這樣做是常態，惟下月再議息，加幅可能是半厘，亦可能是四分之三厘。

高通脹引發生活成本危機，已成為西方國家眼前最大問題。去年美國通脹4.7%，英國則為2.5%。今年上半年未完，美國通脹急升近倍，英國通脹更達9%。聯儲局加息翌日，英倫銀行連續第五次會議宣布加息四分之一厘，瑞士央行更15年來首度加息。疫情打亂供應鏈、旱災打擊收成、俄烏戰爭歐美制裁導致能源糧食價格飈升，皆是推高全球通脹因素，惟美英通脹尤其嚴重，還有其他原因。首先，英美勞動市場非常緊張，導致工資與物價螺旋向上。另外，疫下華府一邊大舉量化寬鬆托市，一邊大灑金錢谷經濟，狂擲5萬億美元，導致供需嚴重失衡。聯儲局這次加息四分之三厘，欲展示雷厲風行遏抑通脹的決心，議息會議成員預計，聯邦基金利率年底將升至3.4厘，明年更將加至3.8厘。鮑威爾強調，有決心令通脹回落到2%的目標水平，結果如何還得走着瞧。

1970年代石油危機觸發高通脹，美國通脹一度高達14.8%，聯儲局時任主席沃爾克不惜衰退亦要遏抑通脹，聯邦基金利率一度升見19厘。現在通脹威脅重臨，經濟學者大多認為，此一時彼一時，收緊貨幣政策毋須去得那麼盡，不過前財長薩默斯最近一篇論文卻指出，CPI計算方法今昔有別，若用同一把尺衡量，當年CPI的峰值，相當於現在的11.4%。薩默斯的結論是，目前通脹嚴重程度，實際不比當年差太遠，聯儲局若要令通脹回落到2%左右，抗通脹力度可能要接近當年。區區3厘半息口水平，是否足夠，存在疑問。

當然，如果俄烏戰爭早日結束，能源糧食價格回落，加息壓力亦會減少，不過近期俄軍在烏東報捷，贏家未必收手，輸家亦不甘心；就算俄烏肯言和，華府亦未必撤去對俄制裁。通脹危機千頭萬緒，問題說到底就是供不應求。供應瓶頸破不了，只能遏抑需求。去年美國通脹初起，聯儲局錯判形勢，認為僅是疫下復常「暫時現象」，華爾街大行與散戶紛紛附和；今年初，各方意識到通脹出事，華府、聯儲局與華爾街則在談「軟着陸」，希望不用太傷股市、就業及經濟增長，就能控制通脹，只是這個可能，正變得愈來愈小。

儲局判斷力再遭質疑

急步加息市場難忍痛

美股由年初高位回落逾20%，步入熊市。美國戰後13次熊市，平均每次跌近33%。聯儲局本周議息，按規矩聯儲局官員之前數天要三緘其口，惟議息前兩天，《華爾街日報》忽然爆料可能加息四分之三厘。外界普遍相信是聯儲局刻意放風管理預期，盼減市場震盪，惟聯儲局始終無法迴避眼前兩難：若要壓下通脹，就要犧牲軟着陸。既要遏通脹，又想保就業，還要資產價格不大跌，根本不可能。消費開支強勁、企業職位空缺率高，是部分人仍信美國經濟可以軟着陸的原因，但正是這些強勁需求導致通脹高居不下，若不重手遏抑，就無法為通脹降溫。聯儲局官員希望「煞車」力度恰到好處，令企業放棄增聘人手計劃，但又毋須裁員減薪，現實是否可能如此精準，令人懷疑。

大約兩周前，聯儲局官員還在暗示，本月及下月只會加息半厘，這次臨時調整加息幅度，再次令人質疑聯儲局的判斷力。控制通脹是聯儲局最基本的任務，可是經過這10多年的量寬「泵水」，投資者已視聯儲局和白宮為最佳「托市伙伴」，各方長期「歎慣」超低息環境，突要加息數厘抗通脹，忍痛能力成疑。現在聯邦基金利率還未升至2厘，已有意見認為，為免衰退就業惡化，貨幣政策明年就要放鬆，不能等到後年。聯儲局是否有決心、有能力頂住華爾街和華府政客壓力，惹人關注，倘若通脹回落一些就放慢甚至叫停加息，聯儲局將面臨公信危機，屆時控制通脹將更難。本港銀行體系資金充裕，暫無加息壓力，惟美國通脹及聯儲局加息步伐，存在不少變數，官民均要留意風險，小心為上。

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