社評：競爭力回升暗藏隱憂 人才流失問題須正視

排名受滯後數據影響

吸引人才難守株待兔

IMD的競爭力評估，分為四大範疇，包括經濟表現、營商效率、基建軟硬件，以及政府效率。每個大範疇下，各有5個分項，每一分項又附有很多細項。2017年，香港在IMD競爭力排行榜獨佔鰲頭，之後兩年退居第二，2020及21年更先後跌至第五及第七位。今年香港競爭力反彈兩級，重返第五位。IMD指出，具競爭力的稅制、良好的法律及營商環境、融資渠道和可靠的基礎設施，均為香港重要優勢，然而在控制疫情振興經濟、捕捉內地經濟發展機遇、推動創新科技、解決土地和人力增長等方面，香港都面臨挑戰。

競爭力排行榜五花八門，評估方法不一，IMD的競爭力年報，是較受注目的國際量化比較，分析框架側重經濟元素及商界角度，約百細項評分，以公開數據為主，另亦包括一些國際機構調查，以及企業高管意見調查，數據蒐集方式，意味它主要反映之前一年而非即時的狀况。看待任何國際調查，必須先了解其視角與局限，對於一些籠統排名，不必過分在意，一些細節上的變化，有時更加值得留意。IMD的調查，除了有整體競爭力排名，每個分項及細項本身亦有排名。新一份年報顯示，香港在「本地經濟」及「公共財政」這兩個分項，排名均有明顯躍升，但「勞動市場」、「態度價值觀」這兩個分項，排名皆有較大跌幅，當中折射的隱憂，當局必須正視。

IMD的競爭力調查，經濟表現佔一定比重，之前兩年香港排名下跌，某程度與2019年反修例風暴及2020年疫情爆發打擊香港經濟有關；今年排名回升，則與去年中開始疫情緩和經濟反彈有關。去年本港經濟增長6.4%，IMD新一份年報，列出本港15個改善最多的細項，大多跟經濟及公共財政有關，包括GDP增長、出口表現、財政盈餘等，可是相關數據評分，顯然並未反映第五波疫情對本港經濟民生的沉重打擊。下半年香港經濟表現，存在不少變數，既要看疫情和復常進度，更要看外圍形勢，競爭力回升勢頭難言穩固。

本港15個改善最多的細項，「政治不穩風險」連續兩年入圍，相信跟《港區國安法》與選舉制度修改有關，惟需要留意的是，政治不穩風險所屬的「社會框架」分項，香港排名33，與去年相若，在60多個調查對象中，僅列中游，社會團結、堅尼系數、涉及基層收入分配等細項的排名，更可歸入下游，反映社會撕裂對立、貧富懸殊嚴重等深層次危機依然嚴峻，新政府必須敢於衝破既得利益樊籬，拆解深層矛盾，糾正社會不公，否則將不利香港長治久安。

通關問題不能再拖

說好香港法治故事

至於本港15個評分跌幅最大的細項，最令人關注的是人才流失、技術專才（包括外來人員）減少等問題。當下香港移民潮，源於政治撕裂，部分國家以關注人權自由之名，放寬移民措施挖人才，加劇此一趨勢。疫下香港外防輸入從嚴，影響外國人才在港工作意欲；與內地通關無期，對於吸引內地人才，同樣是障礙。現任及候任特首均強調，香港有國家為後盾，優勢不易取代，只要香港發展得好，定可吸引海內外人才及離開了的人回來，然而世界各地都在搶人才，港府絕不能守株待兔，在推出更多措施吸引人才之前，首先就要消除圍繞通關的不明朗因素。先與內地還是外地通關，一年半載難望魚與熊掌兼得，與其兩頭不到岸，不如跟中央認真商量，早日了斷，制定一個符合香港和國家利益的處理方案。

IMD的競爭力評估框架中，所謂「政府效率」，側重便利營商的政策，而非一般人理解的施政效率，若論調整政策適應經濟變化的能力，政府在有關細項的排名僅屬中游，不過本港的法治指數，仍位居前15名內，企業高管亦認為良好法律環境是本港吸引力所在，當局應該積極向海外解釋本港法治情况，澄清誤解。IMD最新報告中，「態度價值觀」是本港排名跌幅較大的分項，由第八降至第十六位，僅次排名急跌12級的「勞動市場」分項。細察「態度價值觀」臚列的細項，排名最低的是海外形象及品牌（第32位）。這幾年大國鬥爭風雲變色，香港變化巨大，港府需要多去思考，怎樣才能說好香港故事。

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