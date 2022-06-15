社評：「造數」縮短輪候時間 不如設法增建公屋

配屋安排可理順

目的非「造靚條數」

近兩屆政府一再強調，房屋問題是重中之重，矢言加快覓地建屋，現實卻是公屋輪候時間愈來愈長。3年上樓是首任特首董建華提出的目標，因金融風暴提早達標，惟繼任政府停止造地多年，遺禍深遠。2012年，公屋仍能做到3年上樓，可是缺地建屋問題已相當嚴重，當局需要「見縫插針」。2017年政府換屆，公屋輪候時間已超過4年，及至今年更「破六」，平均輪候時間長達6.1年，是1999年以最高。觀乎未來5年公屋落成量，公屋輪候時間升至6年半以上，不足為奇。

候任特首李家超的政綱提出「公屋提前上樓計劃」，容許輪候者選擇提早入住一些配套設施未齊的公屋，希望加快上樓，房委會委員最近亦接連拋出不同構思。根據現行做法，輪候公屋人士有3次「揀樓」機會，有委員主張減為兩次，認為有助加快上樓。有委員則提出以樓花方式，加快編配公屋，意即由房委會將興建中的公屋單位，預先編配給輪候超過3年的公屋申請人，若當事人願意，可提早與房委會簽署租約。

短中期公屋供應嚴重不足，限米煮限飯，改善上樓安排、加快公屋流轉，當然值得探討，惟無論提前上樓、預配公屋還是減少「揀樓」次數，皆屬權宜之計，治標不治本，潛在問題亦多。公屋提前上樓計劃，估計可讓申請人早一年上樓，可是這跟安排市民住在地盤旁邊分別不大，各項社區配套皆未就位，就算申請者肯入住，入伙後起居問題必多。至於「揀樓」問題，如果很多人都用盡3次機會，等到最合心水單位才上樓，確會拖長平均輪候時間，一律減為兩次，申請者仍然「有得揀」，理論上似乎可行，惟實際同樣有不少問題。

根據審計署早年調查，約半公屋申請者在首次配屋時接受了房署提供的單位，用盡3次配屋機會的申請者只佔15%。減少一次配屋機會，可以減省當局一些行政工作，但對加快上樓幫助未必太大。另外，當局編配公屋，首次配屋地點通常較為偏遠，申請者不揀，不一定是「嫌三嫌四」，而是真的「揀不落手」，若減至兩次，即使申請者發現第二次配屋位置遠離家人上班上學地點，亦得接受，不能像目前般還有第三次修正機會。如要減少揀樓次數，當局處理申請者配屋區域範圍，可能亦要調整，避免嚴重錯配。

編配公屋樓花，倡議者解釋用意是協助申請者提前規劃上樓後的生活，如果輪候者提前兩三年知悉獲編配公屋地點，便能為工作及子女就讀校網等早作安排，亦可節省約半年的行政編配時間。可是亦有房委會委員擔心，提早編配會減少公屋供應彈性，萬一相關項目工程延誤或遇緊急事態臨時被徵用，準租戶無法如期入住，又難以臨時調遷其他屋邨入住，隨時大失預算。

定下縮短輪候指標

官員不達標須問責

當然，基層市民上樓慢且難，事急馬行田，跳出框框思考對策，拋磚引玉並非壞事，但一定要搞清楚目標，如果只是想「造靚條數」，將公屋輪候時間在數字上縮短一兩年，其實不做也罷。由於公屋平均輪候時間以首次配屋計算，以樓花方式「編配」公屋，理論上可以火速將輪候時間「縮短」至3年，推至極端甚至可以「零輪候」，然而任誰都曉得，如此「造數」根本自欺欺人，申請者等待上樓的時間，實際並無變短。

解決土地房屋問題，先要面對現實，當局應以「實際上樓」而非「首次配屋」，計算公屋輪候時間。提前上樓、理順配屋安排等措施，並非不可以做，惟付諸行動前必須妥善梳理潛在問題。縮短公屋輪候時間，釜底抽薪方法只有一個，就是加快覓地建屋。現屆政府表示覓得350公頃土地，未來10年可建33萬間公屋，但覓得的土地一日發展不了，依然是紙上談兵，若不大刀闊斧簡化造地流程，要建屋量追上需要，一點也不樂觀。運房局長早前評估，就算公屋建設進度符合預期，要做到3年上樓，相信要等15至20年。解決基層居住問題，不能等這麼久，政府若有心實現3年上樓，便應該立下「軍令狀」，就5年後、10年後公屋輪候時間縮短多少，定下嚴格又可行的具體指標，主事官員不達標便問責。唯有雷厲風行造地建屋，才有機會「告別劏房」。

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