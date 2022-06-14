社評：疫情升溫「七一」添變數 先與誰通關須下決定

本港雖有防重症屏障

領導人訪港或受影響

5月下旬次階段放寬社交措施後，本港疫情有反彈之勢，單日新增個案由200至300多宗，升至6月初500多宗，近期更試過連續兩日超過800宗。酒吧重開僅僅3周，先後已有6間出現大規模群組感染。雖然昨天新增個案略為回落，惟觀乎大廈強檢、學校呈報個案以及污水監測等指標，無不顯示疫情處於上升軌道，多款傳播力更強的Omicron病毒變異株，在社區亦有蔓延之勢。衛生防護中心日前錄得16宗BA.2.12.1感染個案，屬單日新高，當中10宗屬源頭不明；另外，又有疑染BA.5或BA.4個案曾進入社區。這兩款病毒變異株近期在美國升幅很快，「免疫逃逸」亦較嚴重，意即更容易突破疫苗保護，甚至導致再次感染。雖然暫時未見它們在本地擴散，亦無證據顯示它們比之前的變異株更致命，惟情况始終需要留意。

本地病毒即時有效繁殖率，最新升破2的水平，意即每名患者可傳染2人，意味社區感染情况，短期有可能倍增，疫情重上4位數，隨時成真。當然，本港經歴了第五波疫情衝擊，數百萬市民染疫後有抗體，加上打針率提高，即使疫情再度破千，重症死亡個案若能維持在低水平，從公共衛生角度就無太大問題。政府公布，12歲或以上市民兩針率已達九成，三針率亦達六成，尚有數十萬長幼未打齊針，防重症屏障有多穩固，目前毋須太過擔心，但未來數周仍須密切留意。不過疫情在七一前升溫，難免為回歸25周年活動帶來變數。

以往「逢五、逢十」回歸慶典，國家主席皆會訪港兩至三天，隨行人員成百上千，但受疫情影響，今年卻有不少懸念。國家主席習近平上周到四川，當地此前7天新增感染，每日平均只有3例，跟現時香港情况難以相提並論。全國14億人口，高危群組接種率未夠高，城鄉醫療負荷能力亦有別，全國抗疫一盤棋，現階段需要堅持「動態清零」；中共二十大下半年召開，北京要穩控疫情，更要嚴防新冠病毒流入中南海。國家領導人訪港未有定案，港府雖打算安排有機會接近國家領導人的官員議員、工作人員以至接機學生，之前7天接受隔離閉環管理，但如果未來兩周本地感染倍增，不排除國家領導人訪港活動從簡，甚至只能旋風式逗留數小時，政府宣誓儀式一完便離港。

通關事關國家大局

香港應跟中央商量

香港是國家的一部分，各方各面都跟內地緊扣相連，防疫也好，通關也罷，都不會單純是香港的事情，回歸25周年中央代表團訪港安排，本港疫情便成為重要影響因素。內地要從全國層面考慮問題，香港融入國家大局，亦需要形成這方面的自覺。回歸初期，香港與內地關係並不健康。在香港，部分人一方面以區隔和優越心態看待兩地，一方面又常欲中央給予經濟及政策好處。隨着近年本港、國家以至國際形勢出現重大變化，香港需要多想如何以互利為本，配合國家，尋求共贏，不能只顧自己。

大半年前，通關問題提上香港議事日程。嚴格來說，那不是中央或內地要求，而是香港清零下復常，希望與內地通關，可以便利民生，為經濟注入動力；當下香港某程度具備了與病毒共存的條件，雖然免檢疫往返香港內地的需要無變，但清零要捱苦，愈來愈多人寧可先與外地通關。抗疫形勢變了，想法有變，可以理解，惟無可否認，香港看待通關問題，由初期到現在，基本都是出於本地考慮，國家大局意識不足，當希望與內地通關時，就多談融入大灣區及國家發展大局，當希望先與外地通關時，則強調香港要與外國聯繫，才能發揮特區的價值。理論上，這兩套說法似乎都言之成理，但如果沒有相關工作細節，那也不過是自圓其說而已。

香港必須考慮自身利益，亦要多從國家大局考慮問題。與誰先通關，在本地層面涉及社會利益分配，一方受惠意味另一些人要犧牲，在這場零和遊戲中，當局應考慮怎去幫助需要犧牲忍耐的一方；國家層面而言，倘若香港先與外地通關，對內地防疫形勢很難全無影響，大灣區融合亦必添障礙。香港率先通關對象無論是誰，都跟國家有關，港府應與中央商討，眼前不同選項對香港及國家的利弊，共商一套利港利國做法，一邊設法將不利影響減少，一邊將互利共贏部分盡量擴大，真正發揮香港對國家的獨特作用及價值。

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