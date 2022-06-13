社評：掃黑除惡勝利翌年 唐山黑幫仍獲包庇

圍毆婦女無法無天行徑曝光

公安機關初時處理態度曖昧

唐山市9人在燒烤店消夜，其中一人毛手毛腳欺凌一名女顧客，遭對方反抗，竟出手毆打婦女，其餘數人加入，圍毆4名婦女，拳打腳踢，用酒瓶和椅子襲擊，打倒在地上還繼續踩踢，在多人圍觀情况下持續數分鐘後，施施然離開。圍觀市民拍攝的視頻被放上網，無辜食客遭肆意毆打鏡頭曝光，舉國震怒。

譴責施襲者的輿論，初而集中在婦女權益被踐踏，呼籲尊重女性以及女權，同情與支持之聲不絕於耳，也有人慨嘆，緣何沒有見義勇為者出手相救。但討論迅速轉向，紛紛表示，施襲者人多勢眾的暴行，不但不應該要求個人挑戰暴徒，更多人感到，無法無天的行為，受害者並非一定是被調戲女性，而可以是任何人。

事件迅速引起全國關注，婦女安全毫無保障，並且有視頻為證，是主要原因，公安局的處理手法十分「惹火」，則是火上澆油。唐山市公安局最初的公布稱，「燒烤店多人起衝突，疑因男子酒後搭訕女子。」多人起衝突的含義是衝突兩方的多人都有責任，涉事男子打人的原因是「酒後」，觸犯眾怒的是使用「搭訕」一詞，因為隨意動手去侵犯陌生女子，警方仍然使用搭訕一詞，態度曖昧。警方的聲明引發群情洶湧，隨後從善如流，連續表示將全力抓捕，絕不放過任何一個違法犯罪人員。並且在幾十個小時內將9名疑犯全部抓獲。

警方採取高調打擊罪犯的行動，引發一輪舉報潮，多人以實名制舉報曾遭黑幫分子滋擾、勒索、非法禁錮等，而且受害者表示，過去舉報不但沒有得到恰當的處理，還揭發有公安人員致電舉報者，希望息事寧人，刪去網上視頻等等。此外，這次涉及打人的9名嫌犯，其中5人有前科，干犯案件包括開設賭場、故意傷人和非法拘禁罪等。

現在沒有證據顯示打人事件嫌犯同屬一個黑幫，也不能證明警方曾經包庇過這些人或者其他黑幫。然而，可能是因為有舉報者提出的證辭，也可能是出於避嫌，被拘捕的嫌犯全部交由廊坊市公安處理，而非案件發生地的唐山市。

嚴打黑幫容易濫捕濫判

掃黑除惡未能根治貪污

黑幫在內地曾經一度十分猖獗，欺行霸市，強搶錢財，殺人越貨，無惡不作。這是因為市場經濟總會有一些灰色地帶，監管機關不能規範市場行為，執法機關也鞭長莫及，讓黑幫分子趁虛而入，若公安機關有人充當保護傘，黑幫就可以肆無忌憚，以至勢力坐大。

中央政府打擊嚴重刑事犯罪，曾經採取兩種截然不同的手法，一是「嚴打」，即在緝捕和判決，都採取從快從重，短時間內大量抓捕嫌犯，快速審訊並判以較重刑罰。這種以聲勢奪人的震懾目的，難免會造成濫捕濫判。另一種做法是，2019年在全國範圍內發起「掃黑除惡專項鬥爭」，緣起是黑幫勢力愈來愈囂張，而且屢打不絕，所以採用鼓勵舉報的形式，廣泛發動深受其害的基層市民檢舉黑幫和惡霸分子，經過3年，全國共打掉涉黑組織3644個、惡霸犯罪集團11,675個；抓獲疑犯23.7萬人，追緝逃犯5768人，43,144名人員投案自首。在掃黑除惡運動結束時，習近平主席出席大會並表示，「徹底打擊了黑惡勢力的囂張氣焰，黑惡犯罪得到了根本遏制。」

公安機關嚴肅打擊罪案，還民眾一個安寧的社會、安全的環境，一定會贏得掌聲。問題是採取的手段有何成效，以及付出的代價多大，嚴打的做法，當年誤判濫判的情况普遍，幾十年後被翻案的案例顯示，當年這種做法十分粗疏。掃黑除惡也是一種運動形式，發動民眾檢舉以打擊黑幫，除了要法辦罪犯，還有一種取信於民的目的，公安秉公辦理，對於檢舉情况認真調查，絕不姑息，打擊黑幫之餘，讓民眾覺得正義是會得到伸張的，一舉兩得。

然而，唐山打人事件，黑惡勢力的兇狠手段，令人毛骨悚然，而公安機關的處理手法，又讓人懷疑保護傘才是罪魁禍首。如果貪污腐敗不根除，嚴打和掃黑除惡運動也無法杜絕黑惡勢力橫行於市，百姓安全也無法得到保障。其實，近年多個大中城市管束公安機關的政法委書記落馬，顯示中央對於在公檢法機關肅貪倡廉方面的決心與魄力，但對於基層公安機關違法亂紀的做法，仍然鞭不及腹，即將舉行的中共二十大，需要提供一個既能肅貪倡廉又可以解決黑惡勢力橫行的新思維、新辦法。

■歡迎回應editorial@mingpao.com