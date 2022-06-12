社評：朱立倫打親美牌 開錯藥方巧反拙

朱立倫訪美，有修補對美關係的意味。2008年馬英九當選總統後，關閉了國民黨駐美代表處，對美事務統由外交部負責；2016年國民黨失去政權後，未再派人駐美；2019年人氣鼎盛的國民黨總統候選人韓國瑜，亦未按慣例訪美；加上近年國民黨在島內主導「反萊豬」運動，即反對民進黨政府開放美國含「瘦肉精」（學名「萊克巴胺」）的豬肉進口，被標籤為「親中反美」。為重建與美方關係，國民黨去年11月起籌備恢復駐美辦事處，最後選址在華盛頓一棟能遠眺國會山莊的大樓9樓，並由國民黨國際部正副主任擔任駐美處正副代表。朱立倫今次訪美，行程之一就是主持辦事處開館儀式，標榜「我們回來了」。所以，他在行程中反覆強調「親美」，並不出人意料。

與美修好對陸強硬

丟失黨魂東施效顰

曾經是留美博士的朱立倫，在美期間大談國民黨與美國「並肩作戰」的記憶，強調兩者的歷史和價值觀鏈接，甚至說出「國民黨是永遠親美的政黨」等肉麻之語。雖然國民黨歷史上的確一向親美，但馬英九時代的國民黨強調的是「親美和中」，朱立倫在美卻屢屢強調「反共」、「抗共」，甚至「與中共做價值與制度的競爭」，又指「九二共識」是「沒有共識的共識」，就反映出其言論與國民黨近年的所謂「改革」和「兩岸新論述」之間的草灰蛇線。

在兩年前江啓臣任國民黨主席期間，黨內就有聲音質疑「九二共識」成為選舉的「票房毒藥」，江也多次表示，「九二共識」只是「工具性論述」，若北京無法正視「中華民國主權」的話，「九二共識」就會產生問題。他主導下的國民黨改革委員會提出的「兩岸新論述」建議案，只肯定「九二共識」的「歷史貢獻」，卻提出大陸必須先正視所謂「中華民國」才有兩岸共識。即使如此，在2020年的總統大選中，國民黨仍然輸給民進黨。

朱立倫2015年任國民黨主席時曾率團訪問大陸，與中共總書記習近平會晤，是繼連戰、吳伯雄之後，第3位登陸進行國共交流的國民黨主席。所以當他去年再度當選國民黨主席後，習近平按照慣例，向他發出賀電。而在之前江啓臣當選時，卻未收到中共的賀電。習、朱兩人當時在賀電和感謝電中，均有提及以「九二共識」為基礎和「反對台獨」。

棄九二共識打選戰

自廢武功將邊緣化

其實，朱立倫在美期間接受鳳凰衛視專訪時，也強調國民黨要做兩岸和平的促進者，而不做麻煩製造者，又重申「反對台獨」的立場。他在紐約祭拜朱氏祖宗時，更自稱是北宋詞人朱敦儒的第29代孫，朱家最重要的傳承就是忠孝，希望傳承這一精神。或許是理解朱走鋼線的用心良苦，北京國台辦發言人對他的美國言論並未「痛批」，只是不點名地溫和告誡稱，「九二共識」不容任意扭曲，「在涉及民族大義、大是大非等重大問題上，要保持頭腦清醒，把握正確方向，放遠眼光，站在歷史正確一邊」。

在朱立倫訪美的同時，全國政協主席汪洋在北京會晤包括國民黨前主席洪秀柱在內的台灣訪客時指出，「祖國統一是歷史大勢」，大陸「既有和平統一的戰略定力，也有維護國家主權和領土完整的堅強意志」。汪洋這番說話，顯示北京不再介意島內政治生態變幻和統獨勢力消長、「以我為主」的決心。不管有多少策略考量，朱立倫在美的一些「過火」發言，在國民黨內特別是深藍陣營，還是引起了負面反響。不少人批評朱對兩岸的講法是對民進黨兩岸政策「拿香跟拜」，屬東施效顰，「這款黨主席好像是民進黨派來的」。而且，年底的縣市長「九合一」大選在即，國民黨提名爭議尚未解決，朱卻此時跑到沒有選民的美國去交「投名狀」，對島內選情並無幫助，令人懷疑他是為博取美方信任，鞏固自身權力地位，為2024年角逐總統鋪路。

有識之士早已指出，國民黨在選戰中失利，原因是多方面的，拋棄兩岸交流的政治基礎「九二共識」，是開錯藥方拿錯藥。國民黨作為在野黨，與民進黨爭相向美國爭寵，不僅欠缺籌碼，反而失去與執政者的路線差異，自廢武功，得罪深藍支持者和黨內基本盤，放棄與對岸溝通的優勢，在中美台三邊關係中失去話語權，弄巧成拙，最終令國民黨更加邊緣化。

■歡迎回應 editorial@mingpao.com