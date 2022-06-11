社評：取消對冲歷史一步 商界應配合展新章

修正港式資本主義

一毛不拔心態須改

強積金2000年12月實施，為了換取商界支持設立強積金，當時政府作出妥協，容許以僱主供款，抵消僱員的遣散費及長期服務金（下稱兩金），是為對冲機制。截至去年，打工仔遭「冲走」的款額超過579億元，不少基層市民持有強積金戶口多年，但戶口內卻沒有多少錢。

對冲機制削弱退休保障原意，早惹詬病。近兩任特首梁振英及林鄭月娥，皆以取消對冲為競選承諾。首個取消對冲方案，2017年由梁振英政府提出，主張分10年補貼僱主兩金支出，合計79億元，惟勞資皆不接受。林鄭接任後，因應勞資意見，取消對冲方案四度修改，政府對僱主的資助額一再調高，增至現時的332億元，資助期延長至25年。相關方案本周獲立法會通過，政府表示，之後尚有一連串配套安排要處理，包括提交法案推行專項儲蓄戶口計劃、設立相關資訊系統等，取消對冲要「等埋」積金易平台投入運作，最快2025年才落實。

香港人口老化，65歲或以上的長者人口，將由目前約130萬，增至2039年的252萬，相當於總人口1/3，現在還不加強退休保障，未來大批打工仔年邁退休，缺乏積蓄又無收入，生計成疑，將成為嚴重社會問題。強積金制度存在不少問題，回報低、手續費高屢招批評，惟對於很多基層打工仔而言，強積金已是最主要退休保障。取消對冲還原強積金應有作用，社會討論多年，經過兩屆政府努力，終於開花結果，雖然未來3年僱主還可繼續對冲，但方案的通過，始終是改善退休保障的重要里程碑，可是部分工商界代表的反應，予人感覺卻是一毛不拔，缺乏社會承擔。

連日來，部分工商界代表一時揚言取消對冲「破壞營商環境」，一時又說疫情打擊生意，取消對冲加重中小企財政及心理壓力，甚至觸發倒閉潮，加劇失業，一味靠嚇；有人則言之鑿鑿，聲稱取消對冲將鼓勵僱員「博炒」索要兩金，僱主則可能趕在取消對冲前，解僱資深長工，改聘散工或合約制員工，導致勞資矛盾迭起，云云。細察這些反對意見，多屬強辭奪理，似是而非，誇誇其談。

取消對冲最快3年後才實施，跟眼前疫情影響扯上關係，本身便不合邏輯。根據政府數據，過去數年兩金開支，只佔僱主成本0.35%，取消對冲後有政府補貼，企業首數年負擔很有限，若說這樣的開支增加，也會觸發倒閉潮，未免無稽。2000年強積金成立前，《僱傭條例》已訂明僱主有支付遣散費和長期服務金的責任，誠如勞福局長羅致光所言，取消對冲後，勞資關係不過是回到之前的狀態，當時不見僱員為了兩金紛紛「博炒」，看不到為何取消對冲後，就會忽然出現此現象。「炒長工改聘合約工」，雖然理論上有可能，但這樣做的僱主，肯定非常短線。就算一些低技術工種， 資深長工的能力、效率與應變經驗，皆非散工或短期合約工可比，僱主「捨長取短」以為慳錢，隨時得不償失。

強積金事關退休保障，跟遣散費和長期服務金性質有別，以兩金冲走強積金供款，並無邏輯可言，當年有此安排，純屬討價還價結果，無證據顯示政府曾承諾永續對冲，工商界沒有理由幻想，這種不公道的安排可以千秋萬載。政府取消對冲，有工商界代表嫌公帑補貼332億元還不夠，有人要求將僱員長服金可領上限（即39萬元）降低，甚至考慮取消長服金，更有人主張由政府負責失業救濟，代替遣散費。凡此種種皆反映了一毛不拔和「諗縮數」的心態。如果工商界真的想香港效法福利國家，提供失業救濟，就要接受改變香港低稅率政策，利得稅等不可能再像現時般低。

與其挖空心思翻案

不如善用時間準備

資本主義社會，商人逐利無可厚非，但工商界沒理由還抱持一個世紀前的原始資本主義思維，無視社會責任，處處剝削工人，但求賺到盡。港式資本主義，由劏房到強積金對冲，處處充斥着離譜剝削，如此不公平的社會，不可能長治久安。修正港式資本主義、要求商界讓利，不是走福利主義之路，而是為了香港發展健康可持續，政府有責任調整以往向商界過度傾斜的做法。取消對冲已成定局，工商界與其挖空心思鑽空子、企圖「翻案」又或從其他地方向政府「討回」甜頭，不如善用時間，為落實取消對冲做好準備。

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