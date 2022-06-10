社評：林鄭5年驚濤駭浪 反修例風暴創傷深

政治危機感不足

強推修例成大錯

臨別秋波，林鄭最後一次出席立法會答問會，除了談疫情、論通關，也回顧了任內工作。問及如何評價任內5年最大功過，林鄭表示講自己功績是沒意思，但承認工作有改善空間，認為政府最弱一環是沒有做好政策解說工作，令施政大打折扣。去年《施政報告》，林鄭提出多項宏圖大計，外界紛紛猜測她有意尋求連任，昨天林鄭則稱，如果仍有人懷疑她並非一早決定不參選，只要看看她過去一年的工作及言行，應該已知她早有離開打算。如此說來，林鄭心意與外界的看法，似乎有頗大的鴻溝了。

香港回歸快滿25年，面對過不少考驗，包括亞洲金融風暴、SARS、反廿三條立法爭議，以及佔領運動等，但林鄭任內面對的挑戰，可說是最嚴峻的，先是反修例風暴，後有新冠疫情，林鄭的處理，惹來不同立場市民反彈，一度成為特區史上民望最低的特首。總結5年工作，林鄭承認社會對她「評價不一」，但自問「已交出一張無愧於自己的成績表」。

反修例風暴是林鄭特首生涯以至香港的轉捩點，《港區國安法》實施後，特區政治迎來範式轉移，林鄭政府前期的政治遊戲規則，跟後期很不一樣，難以直接比較。2010年代初開始，香港政治急速激進化，2016年立法會選舉，反映港獨和激進力量冒起，林鄭前期的策略，是嘗試跟主流泛民打交道求共識，上任初期增加教育恒常開支，本是好開始，只是很快便無以為繼，行政立法關係比前朝更糟，隨着中美關係急轉直下，香港內外環境變得愈益凶險，林鄭卻在不適當時機，做不適當事情，無視各方反對強推《逃犯條例》修訂，引爆一場前所未有的危機，讓外部勢力有機可乘。林鄭與反修例風暴，在歷史上將被永遠扣連一起，即使林鄭自問交出無愧於己的成績表，也無法蓋過此事實。

反修例風暴期間，外電曾公開錄音，指林鄭在一次閉門會議說，「如果可以，會選擇辭職」。林鄭昨天則強調，5年來沒後悔過接任行政長官，「亦無一刻想過要辭職」，強調中央及家人支持，以及歷史使命感，是她迎難而上的動力。冰封三尺非一日之寒，考慮到香港內憂外患深重，就算沒有修例風波，也許政治社會危機依然會因為另一些事件而爆發，但林鄭政府掌握不到社會脈搏，政治危機感不足，導致危機以最惡劣方式呈現，最終要中央出手穩定局面。香港是國家一部分，必須維護國家安全，現在香港政治生態已變，林鄭昨天形容，香港已回到一國兩制初心和正確軌道的新起點。但反修例風暴嚴重撕裂社會的影響，卻不易挽回，移民潮正是具體反映。

抗疫是林鄭任內另一重大挑戰，苦守兩年，香港最終全面淪陷於第5波疫情，雖說這跟Omicron難以應付有關，可是香港病殁近萬，死亡率比很多地方都要高，卻跟政府抗疫失策有關，若當局之前有做好應對部署，安老院舍爆疫慘况，至少可以顯著減輕。

民生方面，林鄭任內無疑有付出努力，當中以勞福工作較為突出。強積金對冲機制，嚴重破壞整個退休保障制度，社會爭論多年，昨天立法會終通過取消對冲方案，踏出重要一步；增加侍產假及產假、將法定假期與公眾假期逐步看齊，讓港式資本主義多一點人情味、少一點剝削，亦屬進步。林鄭任內大增社福開支，政治生態改變後，又趁政治阻力減弱，推動垃圾徵費、引入非本地培訓醫生等措施，凡此種種皆有益於社會，只是部分措施步伐仍嫌太慢，令人覺得當局缺乏雷厲風行決心。

改善民生講獲得感

林鄭努力成效嫌少

林鄭當年競選，曾提及民生「三座大山」，即強積金對冲、領展及港鐵。5年過去，嚴格來說，「三座大山」只解決了一個。土地房屋是更重大的民生問題，林鄭政府視為重中之重，具體建樹卻不多，土地大辯論過後，多項要務宏圖仍待推進。林鄭昨天說，本屆政府興建公營房屋供應方面，比上屆政府多四成，不過正如她所言，造地建屋是前人種樹，後人乘涼，近年公屋供應量增多，主要是靠前朝努力，以及現屆政府將公私型房屋比例提高至七比三。公屋十年建屋量「頭輕尾重」，政府說了至少5、6年，現實卻是「頭輕尾又輕」，林鄭深信未來10年有關公屋落成量必定大升，有待驗證。

民生無小事，總體而言，林鄭治下民生工作是有一些進展，但對於最影響市民的重大核心問題，包括土地房屋以及抗疫工作，政府的表現皆惹詬病。林鄭是想幹事的人，亦有付出努力，只是市民獲得感卻有限。施政為民，市民獲得感永不嫌多，但願新政府在這方面，可以交出更佳成績。

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