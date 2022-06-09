社評：世銀拉響滯脹警報 經濟冰山就在前頭

「這次不一樣」誤事

裝睡之人難喚醒

去年中，歐美開始疫下復常，經濟大幅反彈，中國增長亦保持亮麗，總結全年，全球經濟增長高達5.7%。世銀每半年發表一次全球經濟前景報告，上一份報告今年1月初公布，當時世銀預測2022年全球仍可錄得4.1%增長，歐美經濟向好。事隔不過半年，世銀最新報告所勾勒的，卻是截然不同的景象。

世銀表示，全球經濟再有危險，俄烏戰推高能源糧食等價格，全球通脹惡化，加上疫情大流行持續，內地封控抗疫，加深供應鏈阻滯等問題，預測全年經濟增長僅及去年一半左右，只得2.9%，估計明年亦只有3%，意味環球經濟難有顯著改善。世銀警告各國正面對滯脹狀况，很多國家難逃衰退，若不想1970年代石油危機引發持續多年滯脹的歷史重演，甚至陷入全球衰退的局面，各國必須合作抵禦油價糧價飈升的衝擊，並為窮國提供債務寬免等。

全球供應鏈遲遲未復元，歐美過去兩年卻不斷以財政政策及貨幣政策刺激需求，催谷經濟復常。早於一年前，一些有先見之明的經濟學者已發出滯脹警告，歐美政客和投資者卻普遍認為，這不過是聳人聽聞的「末日博士」觀點，聯儲局更強調，通脹升溫是「暫時現象」，即使去年底美國通脹加劇，華府和華爾街大行仍深信滯脹機率微。聯儲局一再錯過遏抑通脹時機，拖至今年初才準備加息，未料2月底俄烏戰爭爆發，糧油價格急升，加上內地從嚴控疫影響供應鏈，全球通脹「完美風暴」形成，聯儲局與多國央行紛紛加息遏止通脹，迄今未見顯著成效。世銀最新報告的重要性，在於它確認1970年代式的滯脹危機就在眼前，警報拉響了，能否喚醒仍在裝睡的人，卻是疑問。

美國首季GDP萎縮1.5%，有意見認為，這只是高基數效應及出口放緩所致，美國經濟基調依然良好，只要消費保持強勁，就毋須擔心。現在第二季已過了三分之二，根據亞特蘭大聯儲銀行最新的GDPNow實時追蹤模型，截至6月1 日的數據，估計美國次季GDP只能微增0.9%，較不足一周前得出的1.3%增長實時推算，顯著下跌，倘若下滑之勢持續，不排除次季也會錄得負增長，若按傳統定義，GDP連續兩季萎縮就意味衰退，然而仍有華爾街中人認為，「這次不一樣」。

自從美國公布4月份CPI等通脹數據後，金融市場更充斥「通脹見頂論」。摩根士丹利的經濟模型，將美國衰退的機率，由年初的15%調高至最新的35%，多數分析師的看法亦近似，意即大多數市場人士不太相信美國經濟衰退。相比之下，像摩通總裁戴蒙般認為「經濟颶風正逼近」的人，明顯是少數。

下半年外圍危機四伏

香港復蘇之路不平坦

美國財長耶倫早前終承認，去年預測通脹屬「暫時」現象是錯誤。華府近期一再向市場釋出遏抑通脹信號，試圖影響市場預期，一時說考慮取消對大批中國貨加徵關稅，一時又暗示或容許俄羅斯石油繼續流入市場，以免刺激油價，惟迄今只聞樓梯響，中期選舉民主黨勢危，拜登政府強硬對華對俄，看不到有太多迴旋空間。拜登日前與聯儲局主席鮑威爾會晤，強調遏抑通脹責在聯儲局，隱然把去年濫灑銀彈刺激通脹的責任甩鍋他人；早前有聯儲局理事吹風，9月議息會議是重新評估貨幣政策的時機，視乎經濟數據，可以暫停加息，雖然之後多名理事相繼重申加息決心，惟不少人都關注，隨着中期選舉逐漸逼近，聯儲局在托市保增長和遏抑通脹之間，究竟如何取捨。

美國前財長薩默斯指出，歷史數據顯示，當美國通脹率超過4%且失業率降至4%以下時，兩年內就會出現經濟衰退。這個「雙四」條件，去年底已出現。英國、歐盟等發達經濟體所面對的滯脹壓力，甚至比美國有過之而無不及。

1970年代滯脹持續多年，歷史經驗顯示，發達國為遏通脹大幅加息，將影響全球資金流向，經濟脆弱國家面對大規模資金外流，隨時爆發債務危機。全球經濟有撞向冰山之虞，世銀提及的2.9%增長預測，其實並非最壞情况。世銀報告指出，如果發達國通脹不受控、加息幅度比預期更大，加上疫情持續，全球增長今明兩年可能只得2.1%及1.5%。當下香港與內地經濟正邁向疫後復常的反彈時期，財政司長陳茂波日前表示，預計今年下半年本港經濟會好轉。然而世銀報告正正提醒，下半年外圍狀况絕對有可能比想像惡劣，當局必須提防年尾危機沓至，投資者亦要小心風暴驟來。

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